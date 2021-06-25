10 главных скандалов группового этапа Евро-2020

Групповой этап Евро-2020 — всё. Непрекращающиеся скандалы добавили особого колорита довольно скучной первой части чемпионата. Мы собрали самые громкие из них.

Крым на форме сборной Украины

Евро-2020 не успел стартовать, как случился первый околофутбольный скандал: всему виной форма сборной Украины. Наши соседи представили новую экипировку к чемпионату, однако главной особенностью игровых футболок стало то, что на них нанесены очертания страны, в границы которой включены Крымский полуостров, а также Донецкая и Луганская области. На воротнике были вышиты лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Фото: Getty Images

В России идею украинской стороны не оценили, но попытка запретить провокационную форму оказалась тщетной. В УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине!» также остался на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — «Героям слава!» — украинцы обязаны были убрать с формы, потому что в сочетании с первым он нёс явный политический смысл.

Азербайджан заблокировал аккредитацию российскому журналисту

Незадолго до старта Евро-2020 российский спортивный комментатор Нобель Арустамян остался без аккредитации на турнир. По правилам добро на аккредитацию должны дать все местные оргкомитеты во всех странах — в Азербайджане же решили заблокировать Нобеля. Чем же так провинился Арустамян? Да ничем! Журналист посещал деда в Нагорном Карабахе и устраивал там футбольный турнир, но, по мнению азербайджанской стороны, Арустамян «проявил неуважение и неоднократно совершал незаконные поездки на оккупированные азербайджанские земли».

Фото: pfc-cska.com

Шумиха, поднятая Василием Уткиным (именно он первым сообщил о лишении аккредитация Нобеля), дошла аж до МИД РФ. Как итог — Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020.

Бесплатное пиво за каждый пропущенный гол сборной России

Да, снова Россия и Украина. Вспоминаем очередную странную выходку соседей, а именно — фан-зону во Львове. Организаторы пообещали, что будут наливать бесплатное пиво за каждый пропущенный гол России: «100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России! Приходи к нам на Lviv Fan Festival – выпьем за здоровье Де Брёйне и Лукаку! Болей по-новому!» – говорилось в «инстаграме» фан-зоны.



За пару часов до стартового свистка президент львовского «Руха» Григорий Козловский тоже решил хайпануть: на YouTube-канале своей команды он заявил о новой акции в фан-зоне, в которой пообещал наливать по 300 бокалов пива после четвёртого забитого мяча в ворота сборной России. Но и на этом босс местного клуба не угомонился: пообещал, что если сборная России не выйдет из группы, то его жена, певица Юлия Думанская, проведёт бесплатный концерт в фан-зоне.



Позже создатели акции заявили, что не хотели заложить в событие политический подтекст, и посчитали странной негативную реакцию из России. Верим?

Арнаутович и оскорбления в адрес футболистов Северной Македонии

Во время матча Австрия — Северная Македония (3:1) произошёл довольно странный эпизод. На 89-й минуте Марко Арнаутович, забив третий гол в ворота соперника, ринулся в сторону трибун и начал что-то кричать. К нему тут же подбежал капитан команды Давид Алаба и попытался заткнуть нападающему рот, довольно грубо сжав челюсть.

Фото: Daniel Mihailescu/Getty Images

В динамике никто ничего не понял — подробности всплыли позже. Оказывается, Арнаутович, являющийся сербом по происхождению, в порыве эмоций стал кричать: «Я могу купить всю эту ***** Македонию!». Мало того, на протяжении матча Марко оскорблял защитника Эгзона Бейтулая и полузащитника Эзгана Алиоски (оба — этнические албанцы). По информации сербских изданий, Арнаутович кричал оскорбления в адрес матери Алиоски.



Арнаутович извинился, но УЕФА всё же завёл дисциплинарное дело и дисквалифицировал его на матч.

Акция BLM не работает

Футбол пытается искоренить расизм, но, если брать групповой этап Евро-2020, получается не очень. Немного статистики: лишь шесть сборных на групповом этапе поддержали акцию BLM, вставая на колено — Турция, Уэльс, Швейцария (на одном матче), Бельгия, Англия и Шотландия. УЕФА хоть и попросил болельщиков уважать движение BLM на турнире, но давайте откровенно — это практически невозможно. Так, например, российская публика в Питере освистала бельгийцев, а англичанам досталось от своих же фанатов.



Часть сборных заранее решила, что вставать на колено не собирается — в их числе Хорватия, Венгрия и Шотландия.

Роналду и Coca-Cola

Наверняка вы видели видео с Роналду и Coca-Cola. Криштиану на пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 с Венгрией выразил недовольство тем, что на столе перед ним поставили две бутылки всеми известной газировки. Футболист демонстративно отодвинул их в сторону и оставил перед собой лишь бутылку с водой. «Вот что надо пить», — сказал португалец к журналистам. На следующий день СМИ сообщили, будто негативный жест Роналду привёл к потере компанией Coca-Cola около $ 4 млрд. По данным источника, стоимость акций компании, спонсирующей Евро-2020, на бирже упала на 1,6% через 30 минут после отказа Роналду от колы. Coca-Cola подешевела с $ 242 млрд до $ 238 млрд, а общие убытки составили $ 4 млрд. Но данная информация оказалась фейком.

Кто бы мог подумать, что одним движением Роналду организует флешмоб со стороны футболистов. Итальянец Мануэль Локателли вслед за Роналду убрал в сторону бутылку Coca-Cola, а француз Поль Погба, исповедующий ислам, убрал под стол бутылку безалкогольного пива Heineken — ещё одного спонсора Евро-2020. Но на мемы видео разошлось после ситуации, произошедшей с главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым. Представьте, начинается предматчевая пресс-конференция с Финляндией.



Джикия: «Саламыч, видели, что вчера Криштиану с бутылками колы сделал?»

Черчесов: «Не-а».

Джикия: «Ну он взял и убрал. Якобы только воду пьёт».

Черчесов: «Ну ему-то чего, пусть не пьёт».



*в следующую секунду тренер берёт колу, открывает её второй бутылкой и выпивает*



Гениально!



На платформе TikTok один из юзеров соединил три вирусных видео – с Роналду, Погба и Черчесовым – в одно, при этом наложил соответствующую каждому участнику музыку. К моменту написания статьи видео просмотрели более 6 млн раз.

ВИДЕО.



Мемы — мемами, но после жалоб со сторон спонсоров УЕФА запретил прикасаться к спонсорским бутылкам во время пресс-конференций.

Парашютист покалечил болельщиков

Перед началом матча Франция — Германия произошёл необычный случай: над ареной начал парить парашютист. Сначала собравшиеся зрители любовались полётом экстремала, после чего тот залетел в открытую крышу стадиона в Мюнхене, при посадке зацепился за камеру-паука и упал на болельщиков. Антигероем вечера стал активист международной экологической организации Greenpeace. На парашюте же было написано: «Избавься от нефти! Greenpeace». Он был пойман охраной, но ему понадобилась оперативная медицинская помощь.



Зевакам, на которых приземлился активист, повезло меньше — сразу несколько человек попали в больницу с различными травмами.

Губерниев и Бузова

После разгромного поражения сборной России от бельгийцев телеведущая и певица Ольга Бузова пришла в прямой эфир «Матч ТВ» и зажгла.



Сначала Бузова обратилась к сборной России по футболу с мотивационной речью, затем из Санкт-Петербурга к эфиру подключили Дмитрия Губерниева. Сначала комментатор затроллил Бузову вопросами о стиле сборной России и режиссерах МХАТа, затем задал провокационный вопрос и довёл певицу до слёз.



Губерниев: «Вы перестали пить коньяк по утрам? Отвечайте. Да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте. Да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам?»

Бузова: «Как не стыдно!»

Губерниев: «Спасибо, Ольга. Нет, не перестали».

Бузова: «Я знала, что так это закончится. Так нельзя! Мужчина оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России! Коньяк? Вы издеваетесь? Я не пью. Мне нельзя. Я сейчас лечусь. Ты!.. Я перенесла сложнейшую операцию. Я не позволю вам больше. Я больше никогда сюда не приду».

Губерниев: «Оля, это фраза, которую сказал Карлсон Фрёкен Бок».

Бузова: «Мне неинтересно слушать».

Губерниев: «В книжке «Малыш и Карлсон». Это моя настольная литература до сих пор».

Бузова: «Мне абсолютно неинтересно, какая у вас настольная литература. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно! Вы не мужчина! Я хотела поговорить о спортсменах и о футболе».

Губерниев: «Я вам задал вопрос, вы на него не ответили».

Бузова: «Вы меня оскорбляете пять лет! В комментариях, как мальчишка. Писака».

Губерниев извинился перед Бузовой после скандального телеэфира, но телеведущая не отреагировала на слова начитанного комментатора. Эфир же вызвал небывалый ажиотаж и смог отвлечь российских болельщиков после грустного поражения от Бельгии.

Нойер и радужная капитанская повязка

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер, выводивший свою команду на матчи группового этапа чемпионата Европы с Францией (0:1) и Португалией (4:2) с радужной повязкой на рукаве, вызвал гнев со стороны боссов УЕФА. Организация начала расследование в отношении Немецкого футбольного союза (DFB). Сообщалось, что руководители рассматривают подобное как политический жест во время игры, что запрещено регламентом.

Но спустя всего день УЕФА прекратил проверку радужной капитанской повязки Нойера. Пресс-служба сборной Германии сообщила, что «повязка была оценена как командный символ разнообразия и благого дела». При этом организация запретила Германии включать иллюминацию в радужных цветах на «Альянц Арене» в Мюнхене. В УЕФА пояснили решение следующим образом: на прошлой неделе в Венгрии (с ними Германии предстояло провести последний матч в группе) вступил в силу закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди лиц младше 18 лет.



Мэр Мюнхена Дитер Райтер назвал отказ организации «постыдным»: «Мне стыдно, что УЕФА запрещает нам здесь, в Мюнхене, проявить знак космополитизма, терпимости, уважения и солидарности, чтобы поддержать множество людей из ЛГБТ-сообщества. Я также очень разочарован тем, что DFB, несмотря на подавляющее политическое одобрение и в Баварии, и во всей Федеративной Республике Германия, не стала пытаться как-то повлиять на решение».

Но между УЕФА и Федерацией футбола Германии всё же был найден компромисс: радужными цветами было решено подсветить и украсить ратушу недалеко от стадиона, а болельщикам перед матчем раздали более 10 000 радужных флагов.

Полуголая девушка на поле

Выбегать на футбольное поле во время матча на крупных турнирах стало модным: одни хотят славы, вторые выражают гражданскую позицию, третьи — рекламируют собственную продукцию. Во время матча Финляндия — Бельгия в Санкт-Петербурге на поле выбежала девушка в купальнике, на котором красовалось название сомнительной криптовалюты. Игру пришлось остановить, после чего девушку проводили с поля стюарды и сотрудники службы безопасности.

Главным действующим лицом оказалась 20-летняя Мария — студентка медицинского университета. Когда в следующий раз девушка попадёт на большой футбол — неизвестно, ведь её Fan ID теперь заблокирован.