«Евросоюз в беде, и нам придётся это исправить». УЕФА от Венгрии одни проблемы

Групповой этап Евро-2020 венчала встреча Германии и Венгрии. Игра получилась увлекательной (ничья 2:2), но футбол здесь оказался на втором плане. Более широкий резонанс вызвали предматчевые события.

По ходу чемпионата Европы в Венгрии был принят закон, направленный на борьбу с пропагандой гомосексуализма среди несовершеннолетних. Этот факт не остался незамеченным в Европе: многие осудили такой закон, в том числе и УЕФА.

При чём здесь футбол?

Пора уже смириться с тем, что спорт (и в том числе футбол) не может быть полностью вне политики. Тем более когда дело касается такой темы, как ЛГБТ-сообщество. Вообще поддержка сексуальных меньшинств в футболе — дело привычное. Взять хотя бы АПЛ, где капитаны команд выходят на поле в радужных повязках.

Перед матчем Германия — Венгрия немцы хотели включить на стадионе «Альянц Арена» радужную подсветку — в ответ на принятый в Венгрии закон. Но в УЕФА выступили против, заявив, что Союз является «политически и религиозно нейтральным». При этом социальные сети УЕФА на время приняли характерную расцветку — в знак поддержки ЛГБТ-сообщества.

В день матча канцлер Германии Ангела Меркель также раскритиковала Венгрию за такой закон. Немецкие футболисты просто продолжили линию лидера их страны — Мануэль Нойер даже вывел сборную на игру с радужной капитанской повязкой. А перед матчем на поле выбежал болельщик с флагом ЛГБТ. Случилось это в тот момент, когда венгры исполняли свой гимн. Какое совпадение.

Венгрию пугают санкциями, но им, похоже, всё равно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень любит футбол — даже играл на полупрофессиональном уровне. Он планировал приехать на матч с немцами, но из-за ситуации со стадионом передумал. Как раз в день игры, кстати, закон о запрете пропаганды был официально принят. Считается, что именно Орбан «протолкнул» его — этот шаг якобы может сильно помочь ему на выборах в парламент, которые состоятся в следующем году.

Закон, идущий вразрез с общепринятыми в Европе ценностями, считают прямым следствием желания венгров выйти из Евросоюза. Многие осудили Венгрию, им грозят санкциями — уже начата юридическая процедура со стороны Еврокомиссии. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала венгерский закон «позором».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но Венгрии, похоже, всё равно. Виктор Орбан считает, что идёт правильным путём, и хочет повести за собой всю Европу. «Сегодня мы — последние борцы за свободу в Европе, — заявил Орбан. — Евросоюз в беде, и нам придётся это исправить. Сам по себе он не пойдёт по правильному пути — значит, нам придётся его повернуть».

Однако есть и те, кто поддержал Венгрию. В сети даже появилась петиция «Спасите своих детей от гей-пропаганды» — за день под ней подписались почти 30 тысяч человек. «Венгрия сделала важный шаг для защиты детей от разрушения их невинности в результате пропаганды ЛГБТ. Теперь Венгрия нуждается в вашей поддержке», — говорится в сообщении сайта lifepetitions.com.

А что сами венгры?

Официальных заявлений от сборной Венгрии и федерации футбола страны пока не было, игроки тоже стараются держаться в стороне от этой темы. Они не выступают ни «за», ни «против» проблемного закона. Хотя совсем недавно венгры показали свою принципиальность, отказавшись вставать на колено перед матчем в знак поддержки движения Black Lives Matter.

Кто уж точно не сдерживает себя — так это венгерские фанаты. Как минимум дважды по ходу Евро они попадали в неприятности. В первом случае пострадал Криштиану Роналду. Во время матча Венгрия — Португалия в Будапеште местные фанаты освистывали лидера португальцев и скандировали гомофобные кричалки в его адрес. Второй инцидент случился на игре с французами: тогда болельщики оскорбляли темнокожих игроков сборной Франции на расовой почве.



Сегодня стало известно, что матч Германия — Венгрия будет проверен УЕФА на предмет дискриминации. Две предыдущие игры венгров также находятся на рассмотрении. Самая проблемная сборная Евро.