Россия на Евро-2020: кто был лучшим, а кто — худшим?

Чемпионат Европы взял паузу на пару дней перед плей-офф. Можно чуть выдохнуть и подвести итоги, которые ещё не успели. Сегодня снова поговорим о сборной России. После такого турнира выделять лучших достаточно сложно, но мы это сделали. Правда, не забыли и о разочарованиях. Ниже наша версия тащивших и не оправдавших ожидания. Игрокам в обеих категориях будем начислять баллы — 5, 3, 1, чтобы определить главного героя и антигероя турнира.

Олег Лысенко

Лучшие:

1. Миранчук – 5

2. Фернандес – 3

3. Сафонов – 1



Спасибо Миранчуку за единственный гол с игры, Марио — за невероятное самопожертвование во имя неродной страны, а Сафонову — за первый «сухарь» России на Евро с бронзового 2008-го.



Разочарования:

1. Головин – 5

2. Зобнин – 3

3. Дзюба – 1



Я давно с огромной симпатией отношусь к Саше Головину, но разочароваться можно только в том, от кого реально чего-то ждёшь. А таких людей в этой сборной единицы: Дзюба, Марио, Миранчук, Джикия… Кто ещё? Головин среди них — номер один по таланту. На него и надежда была особая, может быть, завышенная. В данном случае разочарование — не равно худший. А Семёнова или Шунина я не могу назвать разочарованиями, потому что никогда ими и не очаровывался.

Кирилл Хаит

Лучшие:

1. Дзюба – 5

2. Дивеев – 3

3. Фернандес – 1



Дзюба — узкопрофильный нападающий, от которого не стоит ждать рывков за спину и дриблинга. Но в рамках своего стиля он провёл турнир на высоком уровне: качественная игра в единоборствах, великолепная игра наверху, гол и голевой пас без большого количества явных моментов.



Дивеев — иногда ошибался позиционно и недостаточно быстро реагировал на рывки за спину, но исправлялся за счёт самоотверженной игры один в один. А в эпизодах без позиционных ошибок выглядел уверенно.



Третьим мог бы быть Миранчук, который забил, или Головин, который больше всех прессинговал и продвигал мяч к чужим воротам. Но пусть будет Фернандес. Да, он был рано заменён в единственном выигранном матче, зато был лучшим в хорошем первом тайме с Данией. Да и вообще настолько быстрое возвращение после такого падения на спину заслуживает уважения.



Разочарования:

1. Семёнов – 5

2. Зобнин – 3

3. Шунин – 1



Ошибка Семёнова редкая в том смысле, что это сразу несколько ошибок. Он не оценил ситуацию и не пропустил мяч, допустил техническую ошибку при приёме, а потом стал апеллировать к судье, хотя обязан был попытаться спасти эпизод. Первые две ошибки можно списать на нехватку опыта на высоком уровне, но третья — кошмар.



Зобнин тоже допустил результативную ошибку, но дело не только в этом. От нижнего полузащитника ждёшь лучших открываний. И либо лучшего продвижения мяча (у Зобнина девять продвигающих пасов в трёх матчах), либо лучшего качества паса (76% точности). А избегать сложных решений и при этом привезти гол — худшее сочетание.



Шунин допустил одну результативную ошибку, но слишком уж не выручил при остальных ударах. Плюс — слабая игра на выходе и меньше 60% точности паса (у Сафонова — больше 70%). Очень неудачное выступление, но тут больше вопросов вызывает выбор тренера.

Максим Пахомов

Лучшие:

1. Джикия – 5

2. Миранчук – 3

3. Дзюба – 1



Джикия стал настоящим лидером обороны. И, надеюсь, лидером на долгие годы. Если бы не игра Джикии, то очков у России было бы меньше, а пропущенных мячей — больше. Его скорость, умение выбрать позицию, игра один в один — всё было на высоком уровне.



Миранчук принёс сборной единственные очки свои красивейшим голом. И именно от него (с Головиным) чаще всего шла угроза датчанам, только на них была надежда. Но Алексей забил, Саша нет — поэтому и выбираю Миранчука.



Артёма я включу и в список лучших, и в список худших. Лучших — потому что забил, потому что отдал голевую, потому что выиграл почти всю верховую борьбу, хотя это и не принесло голов.



Разочарования:

1. Зобнин – 5

2. Дзюба – 3

3. Кузяев – 1



Зобнина очень не хотелось ставить на первое место в этом рейтинге, но это справедливо. И вопрос здесь не только в пасе сопернику на выход один на один. Роман в целом провёл турнир сильно ниже своего уровня. Хотя винить его в провале и, как он сам выразился, отправлять весь хейт ему — абсолютно неправильно.



Артём — капитан команды и лучший бомбардир. Но команду вперёд он не потащил, индивидуально себя не показал. Он второй в этом списке, потому что сделал гораздо меньше, чем должен был. Конечно, сказались физическая форма и тяжёлый сезон, но в нужный момент Артём не стал тем лидером, которым должен быть капитан. Хотя и провёл турнир на неплохом уровне (но для него это мало).



От Далера тоже просто ждал большего. Он же так хотел в Европу, должен был выделяться и где-то тащить команду, создавать… Но вместо этого практически растворился на поле.

Андрей Панков

Лучшие:

1. Головин – 5

2. Джикия – 3

3. Фернандес – 1



Головин был лучшим по движению и созданию моментов. Он явно на две головы выше остальных по пониманию игры. Джикии респект за крутые подкаты, надёжную игру и самоотверженность. А Марио большое спасибо за стабильность, крутейший первый тайм с Данией и за то, что так быстро вернулся после травмы.



Разочарования:

1. Семёнов – 5

2. Зобнин – 3

3. Кузяев – 1



С Семёновым, как и с Зобниным, всё понятно. А вот от Кузяева я лично ждал очень многого. Считаю его крутым игроком. Поэтому поставил в число тех, кто разочаровал, хотя турнир он не провалил.

Григорий Телингатер

Лучшие:

1. Джикия – 5

2. Дзюба – 3

3. Миранчук – 1



Джикия — единственный человек в нашей защите, от подкатов которого не паникуешь, а получаешь удовольствие.



Дзюба — потому что выигрывал единоборства, даже когда все знали, что навес пойдёт на него.



Миранчук — это не только крутой гол, но ещё голевая передача, которую запорол Оздоев.



Разочарования:

1. Семёнов – 5

2. Шунин – 3

3. Зобнин – 1



По Семёнову и Шунину, наверное, и объяснять не нужно. Да и по Зобе тоже, хотя, конечно, жалко парней. Особенно последнего, который надежён в 98% случаев.

Александр Алейников

Лучшие:

1. Джикия – 5

2. Фернандес – 3

3. Миранчук – 1



Джикия — самый надежный защитник, страховавший всё и вся; Фернандес — потому что всегда стабилен; Миранчук — победный гол, да ещё и весьма красивый.



Разочарования:

1. Дзюба – 5

2. Зобнин – 3

3. Шунин – 1



Не Дзюбы вина, что весь матч в него пуляли, но силёнок маловато у него; Зобнин — пишу с болью в сердце, но Рома — боец, обязательно станет ещё сильнее; Шунин — самый слабый основной вратарь в истории, 90 минут хватило, чтобы его включить в нижний список.

Салават Муртазин

Лучшие:

1. Головин – 5

2. Фернандес – 3

3. Сафонов – 1



Головин — умный, Фернандес — стабильный, Сафонов — перспективный.



Разочарования:

1. Дзюба – 5

2. Семёнов – 3

3. Зобнин – 1



Дзюба — лишний, Семёнов — слабый, Зобнин — потерянный.

Анатолий Романов

Лучшие:

1. Головин – 5

2. Джикия – 3

3. Фернандес – 1



Головин работал за двоих и старался быть лидером на поле. Джикия — единственный центральный защитник сборной России, который соответствовал уровню Евро. Фернандес — стабильность.



Разочарования:

1. Семёнов – 5

2. Жемалетдинов – 3

3. Черышев – 1



Семенов оказался не готов психологически к игре с соперником топ-уровня, а больше шансов не получил. Что Жемалетдинов делает в сборной России, так и осталось загадкой. Черышев после травм в настолько запущенном состоянии, что наиграл на обратную замену.

Итоги

Лучшим игроком в сборной России на Евро по нашей версии стал Георгий Джикия. А худшим — Андрей Семёнов. Согласны с нашим выбором? Оставляйте свои тройки со знаками «+» и «-» в комментариях.