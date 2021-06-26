Заслужил сборную России или топ-клуб РПЛ, но его никуда не зовут. Что не так с Бердыевым?

Курбан Бердыев — один из самых успешных российских тренеров. Возможно, вообще сильнейший наш специалист. По крайней мере, по мнению болельщиков. После вылета сборной России с Евро-2020 «Чемпионат» провёл опрос читателей на тему того, кто должен возглавлять национальную команду. Выиграл голосование именно 68-летний уроженец Ашхабада.

Для болельщиков Бердыев — тот тренер, который способен творить чудеса, превращая слабую команду в сильную. Сегодня сборная России кажется нам слабой командой. Мы хотим видеть её хотя бы такой же крепкой, как на ЧМ-2018.

Курбан Бекиевич уже не единожды «доставал кролика из пустой шляпы» на глазах изумлённой публики. В Лиге чемпионов его «Рубин» умудрился трижды не проиграть «Барселоне» (0:0 и 1:1 в Казани и 2:1 на «Камп Ноу») и играл вничью с «Интером» (1:1). Его «Ростов» проходил в квалификации ЛЧ «Аякс» (1:1 в гостях и 4:1 дома), а на групповом этапе дважды сыграл вничью с ПСВ (2:2 дома и 0:0 в гостях) и победил «Баварию» (3:2).

С тем же «Рубином» Бердыев в Лиге Европы переигрывал «Тоттенхэм» (1:0), «Интер» (3:0), «Атлетико» (2:0), «Челси» (3:2), доходя до четвертьфинала турнира, и не уступал «Вольфсбургу» (1:1) и «Интеру» (2:2). С «Ростовом» громил в плей-офф ЛЕ чешскую «Спарту» (4:0) и играл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). В общем, впечатляющий профайл для тренера, работающего в России.

Все ещё в 2008 году поняли, что Бердыев — топ-специалист, когда он впервые завоевал золото с «Рубином». После этого Курбан Бекиевич выиграл второе золото РПЛ, Кубок России и два Суперкубка страны. Однако за эти 13 лет он не «дорос» ни до сборной России, ни до «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» или «Краснодара». В этих командах иногда оказывались даже такие тренеры, которым и аутсайдера РПЛ не факт что можно доверить, но только не Бердыев. Руководители российского футбола и ведущих клубов страны как будто негласно договорились игнорировать бывшего наставника «Рубина». Но почему? Попробуем найти ответ на этот вопрос.

Первая причина — стиль. Игру Бердыева не без оснований считают слишком закрытой, скучной, и не каждый руководитель захочет доехать на «автобусе» даже до хорошего результата. По этой причине, по слухам, в своё время от варианта сотрудничества с успешным тренером отказался Сергей Галицкий. Для владельца «Краснодара» футбол — развлечение, нечто большее, чем сопереживание героям картины «Бурлаки на Волге». Представить же, что команда Бердыева будет плести кружева в 4-3-3, довольно непросто.

Вторая причина — определённый образ Курбана Бекиевича, который сложился в том числе благодаря публикациям в СМИ. Так, Роман Широков сказал в одном из интервью, что для Бердыева бог — это «господин Франклин со стодолларовой купюры». И что те, кто знаком с Бердыевым, повторяют — «деньги его испортили». Бывший полузащитник сборной России намекнул на коррупционную составляющую в трансферах «Рубина» при этом специалисте.

Бывший защитник казанского клуба Андрей Стрельцов вообще прямо заявил о том, что Бердыев брал деньги с игроков — от контракта и с зарплаты. По его словам, тренер сразу же потребовал платить за место в составе, как только он подписал контракт. Вдобавок Стрельцов утверждал, что Бердыев занял в первый сезон с «Рубином» в РПЛ неожиданно высокое третье место благодаря «деньгам другой команды». Что это, если не обвинение в договорных матчах? Впрочем, позже Стрельцов извинился за сказанное в интервью, взяв свои слова назад, но осадочек, как говорится, остался.

Фото: РИА Новости

В начале 2010-х представители Гёкхана Тёре обвинили российского наставника в желании присвоить себе часть суммы за трансфер игрока. Дело дошло до суда. Однако обвинения в коррупции с Бердыева были сняты после того, как агенты турецкого полузащитника вдруг отказались от своих показаний.

Позже в СМИ появлялись и другие публикации, которые вредили имиджу Бердыева. Например, о конфликте со спонсором «Ростова» Иваном Саввиди, который якобы обвинил тренера в сдаче матча «Мордовии»: поражение в Саранске стоило команде золотых медалей. И даже о серьёзном конфликте с его старым другом гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым. Сообщалось, что Бердыев выводил это столкновение на уровень руководства спонсоров и властей республики.

Третья причина так или иначе вытекает из второй. В футбольном мире говорят, что Курбан Бекиевич стремится быть не просто тренером, а скорее менеджером, который контролирует финансовые вопросы. В том числе трансферы. Он хочет такой власти, какую тренеру обычно не дают.

В ЦСКА Бердыева представить сложно и по этой причине, и из-за давнего конфликта с Евгением Гинером, о котором тоже писали в СМИ. На одном из совещании клубов РПЛ, где тренер представлял «Рубин», у него случилась серьёзная перепалка с боссом армейцев. Оба затаили обиду. В «Зените» предпочитают иностранных специалистов: ставка на своего бывшего игрока Сергея Семака — скорее исключение из правила. А вот шанс оказаться в «Спартаке» Курбан Бекиевич имел, но сам же всё и испортил.

Историю с переговорами Леонида Федуна с Бердыевым наверняка помнят все, кто следит за российским футболом. Экс-тренер «Рубина» мог возглавить московскую команду после отставки Дмитрия Аленичева, которого в итоге сменил Массимо Каррера. Но из-за того, что Курбан Бекиевич, достигнув устной договорённости с владельцем красно-белых, стал вести переговоры со спартаковским конкурентом, от его кандидатуры отказались. «Спартак» официально объявил: клуб не собирается участвовать в пиар-кампании Бердыева, а Федун, как гласит легенда, отправил тренеру смс-ку с одним-единственным нехорошим словом на букву «м».

Что касается сборной России, то руководство РФС, по слухам, может останавливать аффилированность Бердыева с определёнными агентами. Когда национальная команда, в которую должны вызываться сильнейшие, превращается в чей-то бизнес-проект, это до добра не доводит. Хотя сам Курбан Бекиевич соглашался возглавить сборную ещё после Евро-2016:

«На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко. Выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной», — признавался тренер в интервью для Turkmenportal.com.

Возможно, мы ещё увидим Бердыева в национальной команде России или топ-клубе РПЛ, но, учитывая его возраст и сложившийся в нашем футбольном сообществе имидж, в это верится всё меньше и меньше. Проще представить, что Курбан Бекиевич опять возьмёт какого-нибудь середняка-аутсайдера и превратит его в реального претендента на чемпионство. Ждём новых «трюков со шляпой».

Мнение

Алексей Сафонов, агент:

— Пока никто Черчесова не убрал. Но если звать Бердыева, то хуже точно не будет. Курбана уже приглашал в сборную Мутко, он согласился, но выбрали Черчесова. Сейчас другой руководитель, так что, может, снова согласится. Почему не зовут в топ-клубы? У каждого свои хотелки. Наверное, не все хотят работать с ним. У Бердыева особенные требования, есть особенности характера.

Но он точно не устарел — это ерунда. Человек в футболе, где-то смотрит, где-то консультирует. Постоянно ездил на стажировки. Знания у него есть. Может наладить дисциплину в сборной, другие моменты. В национальной команде должен быть независимый человек. Мы упустили момент перестройки сборной года на два. Сейчас там выжженная земля. Бердыев бы наладил понимание, дисциплину, качество.