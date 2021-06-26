Евро-2020. День четырнадцатый. Кто первым ворвётся в четвертьфинал?

Уэльс выбросил Россию с Евро в 2016-м, Дания – в 2021-м. Сегодня они побьются за место в восьмёрке.

Плей-офф Евро-2020 стартует уже сегодня! Игровой день начнётся матчем Уэльс – Дания в Амстердаме, а продолжится встречей Италии и Австрии в Лондоне.

Обидчики России встречаются между собой

Уэльс и Дания – две команды, которые лишили сборную России плей-офф Евро-2016 и Евро-2020. На чемпионате Европы во Франции со Слуцким во главе наша национальная команда была разгромлена Бэйлом и компанией (0:3). Победа в Тулузе почти со стопроцентной вероятностью гарантировала нам место в плей-офф – либо со второго места в группе, либо с третьего. Однако в решающий момент наши парни с треском провалились. Спустя пять лет России достаточно было не проиграть Дании, чтобы выскочить из группы. Но и здесь нас ждал разгром — 1:4.

Обе сборные вышли в 1/8 финала со второго места в своих группах. Уэльс набрал четыре очка, сыграв вничью со Швейцарией (1:1), обыграв Турцию (2:0) и проиграв Италии (0:1). Датчане оказались в плей-офф только благодаря героической победе над Россией (1:4), так как две стартовые игры команда Каспера Юльманна проиграла.

Впрочем, победная серия датчан должна продолжиться. В 21 веке сборные трижды играли друг с другом, и в последних двух матчах сильнее оказалась Дания, обыгравшая Уэльс в Лиге наций в 2018 году (2:0 и 2:1). Ещё одна встреча была сыграна в 2008 году – победа Уэльса в товарищеской игре.

Если Дании на Евро-2016 не было, то Уэльс дошёл до полуфинала, где уступил Португалии, показав лучший результат в истории. Датчане же наивысшего достижения добились в 1992 году, став чемпионами Европы.

Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Нидерланды – Чехия. Четвертьфинал состоится 3 июля в Баку.

Италия – скрытый фаворит?

После прихода Роберто Манчини в сборную Италии стиль игры «скуадра адзурра» изменился. Болельщики больше не страдают от оборонительного футбола своей команды, потому что новая модель игры оказалась куда эффективнее ещё в квалификации Евро-2020, где Италия одержала 10 побед в 10 матчах с общей разницей голов 37-4. Групповой этап выдался для команды Манчини идеальным – максимальное количество очков, семь голов, ноль пропущенных. Если пять лет назад во Франции итальянцы добрались до четвертьфинала, то теперь им, наверное, по силам повторить триумф 1968 года, став чемпионами.

Австрия на групповом этапе не особо впечатлила: обыденная победа над Северной Македонией (3:1) и рабочая над Украиной (1:0). Кстати, попадание в плей-офф – лучший результат в истории сборной. Не в пользу австрийцев и статистика личных встреч. Последний раз сборные пересекались в 2008 году, сыграв товарищеский матч (2:2). В 1990-м и 1998 году Италия была сильнее Австрии на чемпионатах мира (победа 1:0 и 2:1 соответственно). Победитель этой пары выходит на победителя противостояния Бельгия – Португалия. Матч четвертьфинала состоится 2 июля в Мюнхене.

Евро-2020. 26 июня. Суббота

Расписание матчей четырнадцатого дня

19:00. 1/8 финала. Уэльс – Дания («Россия 1»)

22:00. 1/8 финала. Италия – Австрия («Первый канал»)