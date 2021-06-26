Но в 1996-м и соперники были другого уровня. Ту «группу смерти» называли сильнейшей в истории.

Россия только раз пропускала больше в группе на Евро. С Черчесовым в составе

Негативные эмоции болельщиков сборной России после провального Евро-2020 ещё не утихли – звучат призывы к Черчесову уйти в отставку. Но главный тренер сборной России дал понять, что настроен готовить «боеспособную команду к грядущему чемпионату мира». Многие возмущены: игры нет, пропустили 7 мячей в группе, а тренер остаётся? Но сборная России получала на групповом этапе и больше – на Евро-1996… с Черчесовым в обойме. Правда, тогда и уровень соперников был иным.

Евро — 1996: сборная России попала в самую сильную группу смерти в истории

Чемпионат Европы 1996 года привнёс в футбол сразу несколько изменений: впервые было применено правило «золотого гола», а за победу присуждалось три очка. Это был первый чемпионат Европы для России после развала СССР. Наша сборная попала в «группу смерти»: Германия, Чехия, Италия. В 2007-м The Guardian признал эту группу самой сильной за всю историю футбола.

У сборной России тогда был мощный состав, успешный тренер, команда даже в рейтинге ФИФА поднималась на третье место. За 22 матча команда под руководством Романцева потерпела всего два поражения в товарищеских матчах. Многие футболисты играли в европейских чемпионатах: Карпин, Канчельскис, Мостовой, Харин, Шалимов, Онопко, Колыванов, Кирьяков, Бесчастных.

Сборная России пропустила восемь в группе, а её соперники позже сыграли в финале

Проблемы начались ещё до первого матча: сообщалось, что легионеры хотели выбить себе повышенные премиальные. Позже эту информацию опровергали. Сейчас уже сложно выяснить, на чьей стороне была правда. Но в первой игре против Италии Романцев доверился молодому Радимову, который позже провёл все три матча в группе, а ворота занял нынешний тренер сборной России – Станислав Черчесов.

Первый мяч в ворота сборной России залетел уже на пятой минуте. В середине первого тайма Онопко вывел на позицию Карпина, чей удар заблокировал защитник. Первым на добивании оказался Цымбаларь. Команды ушли на перерыв с ничейным счётом, но уже на 52-й минуте Казираги вывел итальянцев вперёд. Итоговый счёт – 2:1 в пользу сборной Италии.

Против Германии ворота защищал Харин. Сборная России в первом тайме выглядела ничуть не хуже соперника и даже могла забить. Во второй же половине игры команда не создала практически ничего – зато немцы забили три, обеспечив себе выход в четвертьфинал Евро-1996.

Несмотря на два поражения, Россия ещё сохраняла шансы на выход из группы: нужно было как можно крупнее побеждать Чехию и верить в победу Германии над Италией. В ворота вернулся Черчесов. Уже к 19-й минуте наши проигрывали 0:2, но к концу матча почти сумели вырвать победу, забив в ответ три. К сожалению, пропустили на 89-й минуте. Итоговый счёт матча – 3:3. Италия с Германией тоже сыграли вничью.

Россия заняла четвёртое место в группе, забив четыре мяча и пропустив восемь. Примечательно, что соперники нашей команды позже встретились в финале, где Германия обыграла Чехию (2:1) в дополнительное время. Исход матча, кстати, решил именно «золотой гол» Бирхоффа на 95-й минуте.