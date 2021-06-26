Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Уэльс — Дания, Евро-2020, почему болельщиков сборной Уэльса не пустили в Нидерланды, 26 июня 2021

Сначала русских не пустили на матч, а теперь — валлийцев. Почему так происходит?
Полина Куимова
Дания снова получила преимущество своего поля
Комментарии
Дания в четвёртый раз подряд на Евро получила преимущество своего поля.

Датские болельщики — одни из лучших на этом Евро. Они сумасшедше поддерживали свою сборную дома, в Копенгагене: один из датчан рассказывал «Чемпионату», что катализатором такого единения стал несчастный случай, произошедший с Кристианом Эриксеном.

«Я не помню ничего подобного!» В Дании бурно отметили победу над Россией «Я не помню ничего подобного!» В Дании бурно отметили победу над Россией

В матче со сборной России их мощь особенно чувствовалась: если на первые две игры, с финнами и бельгийцами, болельщиков соперников пустили, то на решающей встрече с россиянами фанатов «гостей» было от силы человек 50. Поддержка трибун была настолько сильна, что её спокойно можно посчитать за 12-го игрока, который принял непосредственное участие в победе.

И вот снова сборная Дании играет в «домашней» атмосфере — только уже в Амстердаме. Как и на игре со сборной России, найти болельщиков из Уэльса там можно с трудом, потому что они тоже стали заложниками жёстких ограничений. Во-первых, голландское правительство заявило, что Великобритания не входит в список безопасных стран, поэтому к себе они с острова никого не пустят. Даже если бы граждане королевства попытались въехать в Нидерланды из условной Италии, их бы всё равно не пустили. Во-вторых, по возвращении в Великобританию из стран красного и янтарного списка (а там почти весь мир) нужно сесть на 10-дневный карантин и сдать несколько тестов. Вряд ли поддержка сборной (даже в столь важном матче) стоит того, чтобы выпадать из жизни на такой срок.

Так что пока одни скованы правилами, другие по полной пользуются этим преимуществом.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021