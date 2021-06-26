«Россия должна просить прощения». Чем теперь недовольны финны?

В том, что болельщики сборной Финляндии не соблюдали меры предосторожности, тоже мы виноваты?

Мы уже подробно рассказывали, как финские и шведские болельщики съездили в Санкт-Петербург и подхватили коронавирус. За прошедшие сутки в Финляндии наблюдается прирост случаев ковида. Местные СМИ и чиновники забили тревогу.

Количество заражённых коронавирусом в Финляндии растёт

По данным Ведомства здравоохранения и социального развития THL, количество вернувшихся из Санкт-Петербурга жителей Финляндии, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, продолжает расти. В пятницу, 25 июня, оно превысило 120 человек, хотя днём ранее было зафиксировано 100 случаев.

Большинство заражений приходится на футбольных болельщиков, приезжавших в Санкт-Петербург на Евро-2020. При этом призыв пройти срочное тестирование от властей касается не только любителей футбола, а всех, кто в последнее время посещал Россию. В финском Ведомстве здравоохранения предполагают, что туристы являются носителями нового варианта коронавируса с говорящим названием дельта. Или, как его называли ранее, индийский. Завезли туристы, вернувшиеся из России, новую заразу в страну или нет — неизвестно. Определение мутированной версии штамма занимает около двух недель.

По сообщениям финских СМИ, пограничники предоставили медицинским властям списки тех, кто пересекал российскую границу в последнее время, и муниципалитеты уже связываются с ними. THL рекомендует пройти тест на коронавирус также тем, кто контактировал с вернувшимися из Санкт-Петербурга людьми, даже если нет симптомов болезни.

Место в Санкт-Петербурге, где болельщики могли заразиться коронавирусом

Ведомство здравоохранения и социального развития назвало место в Санкт-Петербурге, где, предположительно, массово заразились коронавирусом финские футбольные болельщики. В Финляндии предполагают, что очагом вируса стал ресторан Alpenhaus, расположенный на Крестовском острове неподалеку от стадиона «Газпром Арена».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В петербургском заведении удивились заявлению финских властей.

«Нужно понимать, что, когда туристы приезжают в город, они посещают не один ресторан, — цитирует пиар-директора ресторана Татьяну Веселкову «Фонтанка». — Они ещё где-то живут, куда-то ходят и перемещаются по городу на транспорте, а самое главное, смотрят футбол на стадионе, то есть участвуют в массовых мероприятиях.

При этом в Санкт-Петербурге предприняты все необходимые меры и на транспорте, и на стадионе, и в заведениях общественного питания, включая наш ресторан, для того чтобы обезопасить всех от вируса. К сожалению, вирус всё ещё существует и он опасен. А человек, который в отпуске, выпил — он более расслаблен и не всегда помнит об антиковидных мерах».

При этом, по словам пиар-директора, никто из сотрудников заведения не заболел, а все необходимые меры безопасности соблюдаются по сей день.

Реакция финских болельщиков в соцсетях на ситуацию с заражением в стране

«У меня были билеты на матч Россия — Финляндия в Санкт-Петербурге, но я отдал их, чтобы не привозить коронавирус домой. Теперь мы видим, что случилось с нашими соотечественниками. Ужасно!» — написал в «Твиттере» пользователь под никнеймом CyrilSj0strOm.

«Это ненормально, когда Евро отдают России, где совершают серьёзные нарушения прав человека. Яркий пример — Беларусь и ЧМ по хоккею. Ситуации отличаются, но мы не можем об этом не говорить», — возмутился болельщик сборной Финляндии.

«Почему мы должны страдать из-за России? Зачем им дали Евро-2020?» — задаётся вопросами пользователь Тапио.

А вот их соотечественница Кайса Кулмала считает, что сами болельщики не соблюдали меры предосторожности: «Видела фотографии с фан-зоны из Санкт-Петербурга: почему финны были без масок? Разве так сложно натянуть на лицо маску и быть спокойным за своё здоровье?»

«Россия должна просить прощения! Столько сил было потрачено, чтобы урегулировать ситуацию с коронавирусом в стране… Сейчас всё начинается заново. Нет слов», — с досадой пишет Мика Нурминен.



«Россия, хватит над нами издеваться! Почему из других стран болельщики приезжают здоровыми, а из России — нет? С каждым днём в Санкт-Петербурге ухудшается ситуация с вирусом, им точно можно доверить четвертьфинал Евро?» — оставил гневный комментарий Юкка.