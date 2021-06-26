«Россия должна просить прощения». Чем теперь недовольны финны?

Мы уже подробно рассказывали, как финские и шведские болельщики съездили в Санкт-Петербург и подхватили коронавирус. За прошедшие сутки в Финляндии наблюдается прирост случаев ковида. Местные СМИ и чиновники забили тревогу.
Количество заражённых коронавирусом в Финляндии растёт
По данным Ведомства здравоохранения и социального развития THL, количество вернувшихся из Санкт-Петербурга жителей Финляндии, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, продолжает расти. В пятницу, 25 июня, оно превысило 120 человек, хотя днём ранее было зафиксировано 100 случаев.
Большинство заражений приходится на футбольных болельщиков, приезжавших в Санкт-Петербург на Евро-2020. При этом призыв пройти срочное тестирование от властей касается не только любителей футбола, а всех, кто в последнее время посещал Россию. В финском Ведомстве здравоохранения предполагают, что туристы являются носителями нового варианта коронавируса с говорящим названием дельта. Или, как его называли ранее, индийский. Завезли туристы, вернувшиеся из России, новую заразу в страну или нет — неизвестно. Определение мутированной версии штамма занимает около двух недель.
По сообщениям финских СМИ, пограничники предоставили медицинским властям списки тех, кто пересекал российскую границу в последнее время, и муниципалитеты уже связываются с ними. THL рекомендует пройти тест на коронавирус также тем, кто контактировал с вернувшимися из Санкт-Петербурга людьми, даже если нет симптомов болезни.
Место в Санкт-Петербурге, где болельщики могли заразиться коронавирусом
Ведомство здравоохранения и социального развития назвало место в Санкт-Петербурге, где, предположительно, массово заразились коронавирусом финские футбольные болельщики. В Финляндии предполагают, что очагом вируса стал ресторан Alpenhaus, расположенный на Крестовском острове неподалеку от стадиона «Газпром Арена».
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
В петербургском заведении удивились заявлению финских властей.
«Нужно понимать, что, когда туристы приезжают в город, они посещают не один ресторан, — цитирует пиар-директора ресторана Татьяну Веселкову «Фонтанка». — Они ещё где-то живут, куда-то ходят и перемещаются по городу на транспорте, а самое главное, смотрят футбол на стадионе, то есть участвуют в массовых мероприятиях.
При этом в Санкт-Петербурге предприняты все необходимые меры и на транспорте, и на стадионе, и в заведениях общественного питания, включая наш ресторан, для того чтобы обезопасить всех от вируса. К сожалению, вирус всё ещё существует и он опасен. А человек, который в отпуске, выпил — он более расслаблен и не всегда помнит об антиковидных мерах».
При этом, по словам пиар-директора, никто из сотрудников заведения не заболел, а все необходимые меры безопасности соблюдаются по сей день.
Реакция финских болельщиков в соцсетях на ситуацию с заражением в стране
«У меня были билеты на матч Россия — Финляндия в Санкт-Петербурге, но я отдал их, чтобы не привозить коронавирус домой. Теперь мы видим, что случилось с нашими соотечественниками. Ужасно!» — написал в «Твиттере» пользователь под никнеймом CyrilSj0strOm.
«Это ненормально, когда Евро отдают России, где совершают серьёзные нарушения прав человека. Яркий пример — Беларусь и ЧМ по хоккею. Ситуации отличаются, но мы не можем об этом не говорить», — возмутился болельщик сборной Финляндии.
«Почему мы должны страдать из-за России? Зачем им дали Евро-2020?» — задаётся вопросами пользователь Тапио.
А вот их соотечественница Кайса Кулмала считает, что сами болельщики не соблюдали меры предосторожности: «Видела фотографии с фан-зоны из Санкт-Петербурга: почему финны были без масок? Разве так сложно натянуть на лицо маску и быть спокойным за своё здоровье?»
«Россия должна просить прощения! Столько сил было потрачено, чтобы урегулировать ситуацию с коронавирусом в стране… Сейчас всё начинается заново. Нет слов», — с досадой пишет Мика Нурминен.
«Россия, хватит над нами издеваться! Почему из других стран болельщики приезжают здоровыми, а из России — нет? С каждым днём в Санкт-Петербурге ухудшается ситуация с вирусом, им точно можно доверить четвертьфинал Евро?» — оставил гневный комментарий Юкка.
- 27 июня 2021
-
00:20
-
00:14
-
00:04
-
00:01
- 26 июня 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
22:58
-
22:42
-
22:40
-
22:07
-
21:45
-
21:44
-
21:32
-
21:25
-
21:22
-
21:06
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:42
-
20:29
-
20:22
-
20:09
-
20:07
-
20:02
-
19:52
-
19:28
-
19:24
-
19:24
-
19:09
-
19:00
-
18:35
-
18:00