Австрия вскрыла все проблемы Италии и чуть не наказала в конце. Манчини затянул с заменами

Италия стала одной из самых ярких команд группового этапа, одержав три победы и забив семь голов. Но — важное уточнение — в достаточно слабой и стилистически удобной для себя группе. Никто из соперников не встречал итальянцев слаженным высоким прессингом, так что техничная полузащита могла строить игру в своё удовольствие без серьёзного давления. Австрия тоже не топ-команда, если говорить о классе большинства игроков, но почти все они выступают в Бундеслиге, мировом центре высокого прессинга. Так что можно было рассчитывать, что Италии будет, по крайней мере, не слишком удобно.

Роберто Манчини выставил ожидаемый состав. Он повторил сочетание игроков на второй матч в группе, заменив лишь Локателли на Верратти, который восстановился от травмы. Франко Фода тоже не удивил: он не сделал ни одного изменения по сравнению с матчем с Украиной, который Австрия выиграла за явным преимуществом. Четыре защитника, Алаба на фланге, пара в опорной зоне и тройка под Арнаутовичем.



С первых минут Австрия ошарашила Италию высоким прессингом. На отрезке, который длился примерно до 15-й минуты, у команды Манчини совершенно не держался мяч: 33 владения и чуть больше 80% точности паса, причём у Бареллы было больше неточных передач, чем точных. Австрийцы прессинговали агрессивно, пару раз грубо нарушив правила, и совершили 14 действий в обороне в стартовые 15 минут.



Даже на этом отрезке Италия была острее (4-1 по ударам), но после 15 минут и характер игры изменился. Австрия села глубже. Впереди остался один Арнаутович, который, конечно, не мог (и не особо пытался) прессинговать тройку защитников. Тройку, потому что Ди Лоренцо оставался сзади. Возможно, чтобы лучше преодолевать первую волну прессинга — но в её отсутствие Италия получала преимущество три в одного, в то время как в полузащите преимущество было уже у Австрии.

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Теперь уже итальянцы тотально завладели мячом — 63% после первых 15 минут, а точность паса превысила 90%. При этом в плотной игре было трудно комбинировать и опасные моменты рождались скорее из неожиданных индивидуальных действий. Например, момент, когда Иммобиле сместился назад и классным пасом разрезал защиту, запустив в прорыв Берарди. Тот же Иммобиле попал в крестовину после дальнего удара. Он ловил австрийцев между линиями: центральные защитники за ним не поднимались, а Гриллич был слишком занят Бареллой, так что в оттяжке в правом полуфланге было всегда свободно.

Единственный острый момент в позиционной атаке случился после перегруза, когда Спинаццола и Инсинье стянули на себя нескольких соперников, разыграли мяч на левом фланге, а потом Спинаццола сделал пас через всю штрафную на набегавшего Бареллу. Тот опасно пробил с линии штрафной — далековато, но момент можно назвать голевым.

В целом по итогам тайма явное преимущество за Италией: 12:1 по ударам, а единственную попытку Баумгартнера нельзя назвать опасной. Правда, явных голевых моментов не было, но в целом Италия на гол наиграла, пусть это и не был разрыв.

Манчини не стал делал замены в перерыве, но изменил кое-что в игре. Теперь в розыгрыше Ди Лоренцо не оставался в защите, а поднимался почти в линию атаки, как Спинаццола. Так же изменилась и схема прессинга, которая тоже стала более раскрытой. У этого изменения были два последствия.

Во-первых, Италия сразу получила ещё больше территориального преимущества. Центр владения мячом сместился ближе к чужим воротам, а за счёт более высоких подключений Ди Лоренцо атаки стали более вариативными. В начале тайма перевес по владению стал больше напоминать навал.

Во-вторых, и у Австрии стало больше получаться в атаке. Решение Манчини увеличило давление на соперников, но в то же время, если им удавалось его преодолеть, появлялись шансы на опасные контратаки. Первая случилась уже через пару минут, когда Арнаутович разбежался против двух соперников, накрутил обоих, но неточно ударил сам вместо паса на набегавшего партнёра.

С раскрытой схемой и задранным владением Италия не получила того контроля, на который рассчитывал Манчини. Напротив, стало больше потерь и Австрия начала чаще цепляться за мяч. После семи-восьми минут тотального владения (правда, без моментов), итальянцы получили игру на встречных курсах, в которой они не только не стали больше создавать в атаке, но и утратили контроль над соперником в обороне.

К середине второго тайма счёт по ударам был уже 3:7 — сравните с 11:1 после первого тайма. Могло быть и хуже, но гол, забитый Австрией, был отменён из-за офсайда. Гол, кстати, с игры: австрийцы здорово растянули защиту, Лайнер справа подал на дальний угол штрафной, а оттуда Алаба сделал обратную скидку на противоположную штангу, где Арнаутович остался в одиночестве.

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После этого Манчини сделал двойную замену. Он сохранил схему, но освежил полузащиту, убрав Верратти и Бареллу и выпустив Пессину и Локателли. Замены Манчини вернули игру в состояние первого тайма: у итальянцев стал лучше держаться мяч, они вернули контроль в центре поля, моментов по-прежнему не было. Удивительно, что в то же время Манчини ничего не менял в атаке, хотя у него на скамейке был Федерико Кьеза — человек, который в любой непонятной ситуации может протащить мяч мимо соперника и ударить либо прострелить. Ну, или упасть, если дело происходит в штрафной.

Отсутствием замен удивлял и Франко Фода, но его проще понять: 0:0 с Италией — результат, который означает, что его команда всё делает правильно. А вот поздние замены Манчини объяснить трудно. Он сделал ещё две на 85-й минуте. Берарди, пожалуй, можно было заменять и до пижонской попытки ударить ножницами — в ситуации, когда у него было достаточно времени, чтобы обработать мяч. Чуть ли не впервые с начала тайма игрок Италии получил столько свободы в штрафной, но распорядился ей ужасно.

В оставшееся до конца матча время тянулась та же медленная возня в исполнении итальянцев, с которой соперники справлялись без паники и опасных моментов. Показалось, что Австрия лучше готова функционально, потому что, несмотря на отсутствие замен, не подсела и даже в концовке держала игру на расстоянии от ворот.

Фода сделал первую замену на 90-й минуте — и она была вынужденной. Ещё три он провёл в овертаймах. Но видение игры обоих тренеров в этом матче вызывает вопросы. Кстати, как и судьи Энтони Тейлора. Например, Лаймер сфолил пять раз (в том числе перед штрафной), но так и не получил карточку.

В начале первого овертайма Италия создала перегруз слева, а потом Спинаццола нашёл на противоположном углу штрафной Кьезу и здорово перевёл мяч. Кьеза развернул Лаймера и пробил мимо вратаря. Гол очень напомнил лучший момент итальянцев в первом тайме. И снова непонятно: стоило ли ждать так долго, чтобы вместо явного неудачно сыгравшего Берарди выпустить Кьезу? Он не гений, но всегда делает одно и то же на одном и том же уровне. Гол был забит очень просто и как раз через ту зону, в которой Австрия чаще всего по ходу матча оставляла свободное пространство.

Второй гол тоже начался с великолепного паса Спинаццолы, а сделали его игроки, вышедшие на замену. Белотти великолепно поставил корпус в штрафной (Иммобиле так в принципе не играет) и сохранил мяч, даже когда упал, а Пессина первым успел к скидке. Да, у Манчини были резервы для того, чтобы решить всё раньше. Перегруз и резкая смена фланга работали всю игру, но не так регулярно приводили к голевым ситуациям.

Во втором овертайме Австрии надо отдать должное — команда не развалилась, пошла отыгрываться, создала пару голевых моментов и забила удивительный гол. Калайджич бил в борьбе с тремя соперниками, макушкой, падая и почти спиной к воротам. Просто вау.

С другой стороны, если отвлечься от эмоций, Италия была сильнее, наиграла на гол ещё в первом тайме и заслужила пройти дальше.