Сборной России требуется очищение. Обращение к Дзюбе и Черчесову

С вылета сборной России с Евро прошло несколько дней. Мы уже писали и про план Черчесова на игру, который сломался, и эмоционально призывали главного тренера уйти в отставку и, наоборот, пытались найти более глубокие смыслы в этом результате. Почитайте: вот здесь и здесь.

Сейчас эмоции уже не те, можно спокойнее проанализировать и сам провал, и его последствия. Не с точки зрения тактики, нет, повторяться мы не будем. Проанализировать надо другое: отношение к команде со стороны её болельщиков. Для этого давайте условно поделим их на две категории:

Первая: болельщики футбола в целом — основная аудитория сборной. Те люди, что смотрят матчи (или хотя бы следят) за командой не только во время больших турниров, как чемпионаты мира или Европы. Те, кто знают разницу между Лигой наций и отбором к чемпионату мира. Те, кто помнят слова Черчесова про «позолоченную молодёжь» и без проблем назовут состав сборной и ещё 3-4 человека из запаса.

Вторая — все остальные, кому на сборную, по большому счёту, наплевать. Те, кто смотрит футбол раз в два или четыре года, кто знает Дзюбу, потому что он забил на чемпионате мира 2018-го и отдал честь Черчесову, Акинфеева — из-за его левой ноги, а Головина — из-за переделанной песни Ольги Бузовой про недостаточное количество половин.

В моём понимании первая группа болельщиков важнее. Именно эти люди — основа её поддержки или хейта. Именно эти люди (не все, но многие) готовы добираться до Копенгагена, когда сделать это из-за полузакрытых границ сложно. И именно от этих людей зависит глобальное отношение страны к сборной России. Потому что вторая группа болельщиков — она сегодня есть, а завтра её нет. Первая же будет всегда.

Сейчас сборная России не приобрела вторую группу (они увидели провал и снова махнули на команду рукой — вспомнят через годик), но ещё больше отдаляет от себя и первую. После вылета команды с Евро и в комментариях на нашем сайте, и в социальных сетях, и даже в разговорах со знакомыми я чувствовал одно: огромную нелюбовь к этой команде, а порой даже ненависть. Почитайте: объём негатива просто зашкаливает. И основных тезисов (вариаций было много) у критикующих три:

Футболисты получают миллионы, а на Евро такой провал. За что платим?

Дзюба – плохой капитан и игрок, ему не место в сборной;

Черчесов провалил турнир, команда ужасно играет в атаке, тренер влюблён в себя и должен уйти.

Сразу скажу по первому: большие зарплаты футболистов — это не их проблема. Не игроки себе такую систему создали (с огромными переплатами за паспорт), не им и отказываться от неё.

А теперь второй и третий. Сначала касаемо Дзюбы. Прямо сейчас российского форварда лучше у нас нет. Соболев может им стать через какое-то время, но именно Артём сегодня лучший, и лучший с запасом. Это трудно принять, не абстрагировавшись от скандалов, связанных с ним, но принять это необходимо. Также важна та часть, которая не попадает в трансляцию. Артём — душа этой сборной. К нему тянутся футболисты, он разряжает атмосферу, он в нужный момент накаляет её. Он действительно настоящий капитан, необходимый сборной, НО…

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Здесь я уже позволю себе обратиться к Дзюбе: Артём, зачем было сразу в послематчевом интервью вновь обращать внимание на хейтеров? Зачем говорить «те, кто ждал, наслаждайтесь»? Да, можно подумать: незачем сейчас привязываться к этой одной фразе, не очень-то яркой, тем более таких за последние несколько лет было несколько. Но вот ещё цитаты — «материте», «костерите». С такими словами пропасть между теми, кто поддерживает тебя, и теми, кто ненавидит, только растёт. И вместе с этим растёт пропасть между болельщиками и командой. По сути, это призыв — «давайте, уничтожайте нас!». Деструктивный подход: люди видят это, действительно начинают уничтожать, количество хейта к сборной растёт, а симпатий — наоборот, падает.

Да, у нас все очень любят приколы про «Рукаку», почему-то считают аморальным то видео, а ещё припоминают переход из «Спартака» в «Зенит» и прочие скандалы. Да, не ты начал эту отвратительную войну в Сан-Марино. Но прямо сейчас ты её продолжаешь. И даёшь тем самым хейтерам почувствовать кайф. Это негативно сказывается не только на тебе (ты можешь с этим справляться), но и на команде.

Так что, Артём, останови эту войну сам. Она бесполезна, а победит в ней тот, кто сумеет заставить замолчать вторую сторону. Ты ещё можешь это сделать голами и результатом, но сейчас не просто не даёшь противнику замолчать, а предоставляешь ему слово. Остановись, Артём, забудь о хейтерах и делай то, что должен. Вспомни, как уничтожали Игоря Акинфеева, и посмотри, как относятся к нему сейчас. Шанс всё поменять ещё точно будет, не верю, что любой другой тренер откажется от такого нападающего. Но сейчас надо менять отношение к сборной, и твоя роль в этом огромная.

Конечно, главное здесь не только не обращать на хейтеров внимания. От этого полностью они не успокоятся. Но их станет хуже слышно, когда ты снова будешь решать матчи, как три года назад. А потом они просто потеряются.

***

Ситуация с Черчесовым хуже. Здесь результат сборной и её игра не позволяют сказать, что Станислав Саламович — лучший наш тренер, что без него точно будет хуже. А образ тренера вызывает у болельщиков даже больше негатива, чем образ Дзюбы. В какой-то мере агрессивный пиар не сработал. Победы на ЧМ имели лишь временный пиар-успех. Вокруг сборной стало слишком много токсичности (именно вокруг, а не внутри) и это большая вина её главного тренера и тех, кто отвечает за его пиар. Ну как можно не предположить, что фраза «болельщикам привет» не вызовет у них после провала ничего, кроме негатива? Зачем она была нужна? То же самое было осенью после Сербии — люди прекрасно выдёргивают слова из контекста и направляют их против говорящего. Но эти слова же зачем-то произносятся?

Вообще-то болельщики у нас люди умные. И прекрасно понимают, что проблемы нашего провала — они не только в игре, а в неработающей системе футбола в стране в принципе. В лимите, отсутствии нормальной подготовки молодых пацанов, низком уровне РПЛ — да у нас тысячи проблем, к которым Черчесов отношения не имеет вообще. Но болельщики всё равно готовы переживать за своих. И сейчас вы, Станислав Саламович, для них больше «не свой».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, уровень нашего футбола такой, что мы не можем открыто играть с Бельгией и Данией. Этого никто и не просит. Да, ваша система дала результат на ЧМ, вывела сборную на Европу, давала результат с Финляндией и 38 минут в матче с Данией. И да, у сборной есть проблемы с атакой, она абсолютно ограничена. Но в первую очередь нужно решить проблему отношения к команде. С любящими команду болельщиками любая средняя сборная будет готова на подвиги: примеры Исландии и Венгрии это доказывают. Сейчас любовь к сборной сильно зависит от вашего нахождения в ней. Оно должно закончиться. Исправлять нынешнее положение слишком поздно, а от хейта (не критики, а именно хейта) не спасёт даже выход на чемпионат мира в Катар — должного эффекта результат не даст из-за небольшой величины события.

Я уже писал, что своим уходом вы можете доказать всем, что были правы. Доказать, что эта сборная не сможет играть по-другому, что только ваша дисциплина и подход дают результат. Не удивлюсь, что так и произойдёт. Но своим уходом вы можете вновь подарить болельщикам веру в команду и избавить её хотя бы от части той желчи и грязи, которая её окружает, — это будет иметь важный долгосрочный эффект. А ваши победы с Россией на чемпионате мира мы запомним навсегда.