«Мои игроки плачут». Самый скандальный матч Чехии и Нидерландов тоже судил лысый арбитр

Чемпионат Европы-2000 точно один из самых парадоксальных в XXI веке. Немало фаворитов даже не прошли в плей-офф: Англия, Германия, Бельгия вылетели из группы, Югославия проиграла 1:6 в четвертьфинале Нидерландам (так много в финальной части Евро не пропускал никто), а в финале Трезеге забил «золотой гол». После этого турнира правило отменили.

Ещё Евро-2000 запомнился кучей судейских ошибок. Особенно в концовках матчей. Одну из самых странных допустил легендарный Пьерлуиджи Коллина, когда в первом матче группы встретились Нидерланды с Чехией.

Ожидалось, что голландцы без проблем раскатают соперника. Первый тайм подтвердил эту теорию. Хозяева турнира много атаковали, но Бергкамп, Овермарс, Давидс никак не могли придумать, как пройти плотную оборону. Уже после матча главный тренер чехов Йозеф Хованец расскажет, что это был тактический план – сначала убедить соперника в их исключительности, а после перерыва поставить на место. Во втором тайме расклад сил изменился. Недвед и Коллер стреляли по штангам и перекладинам, а голландцы не понимали, как их остановить. Франк Райкаард задумчиво передвигался по тренерской зоне, но и он не понимал, что делать. Замены не помогали. Помощь пришла, откуда не ждали.

На 89-й минуте матча Овермарс подал с левого фланга в центр штрафной, Рональд де Бур хотел пробить через себя, но не дотянулся. В итоге просто повалился на газон рядом с Иржи Немецем, а Коллина указал на точку. Игроки и болельщики на трибунах несколько секунд не верили в случившееся. Даже сами голландцы смотрели на судью с большим удивлением. Но когда уже нынешний главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур взял мяч и переиграл Срничека, исход стал очевиден. У соперника просто не оставалось времени отыграться.

После финального свистка ни один игрок или тренер чехов не пожал руку Коллине. Только капитан команды Немец побежал к арбитру и уже постфактум доказывал, что тот ошибся. Всё это было без толку. После этого защитник подошёл к плачущему Недведу. Павел не верил в произошедшее. Его признали лучшим игроком матча, а он заявил: «Нет нужды комментировать то, что вы и миллионы телезрителей во всём мире прекрасно видели сами. Больше всего мне жаль болельщиков, которые приехали сюда нас поддержать и были так награждены».

Фото: Gary M Prior/Getty Images

Главный тренер Йозеф Хованец не выбирал слов на пресс-конференции.

– Скандал. За один день судьи назначили два крайне сомнительных пенальти – нам и туркам. Всё это очень печально. Более того: арбитры даже пытались указывать мне, когда проводить замены, а когда нет – на моей памяти такое случается впервые. Некоторые мои футболисты сейчас плачут в раздевалке, и это меня не удивляет. Вся Европа видела, что во втором тайме мы были лучше голландцев.

После пресс-конференции в чешских медиа даже появилась теория ошибки Коллины. Якобы когда Недвед узнал, что итальянец будет судить матч, то произнёс что-то в духе: «Это трагедия для нашей сборной». Всё дело в том, что Коллина до этого дважды удалял Недведа с поля в матчах чемпионата Италии. Возможно, у легендарного судьи имелись личные счёты с игроком.

Через пять дней чехи уступили 1:2 Франции. А в последнем туре победили 2:0 Данию. Тогда в плей-офф выходили по две сборных, поэтому команда поехала домой. Нидерланды дошли до полуфинала, где по пенальти проиграли итальянцам.

Спустя 21 год матч Чехия – Нидерланды обслужит другой лысый судья – Сергей Карасёв. Он уже задержался на Евро дольше остальных россиян, и если хочет остаться ещё, подобных ошибок допускать нельзя.