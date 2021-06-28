12 молодых игроков, которых ждём в заявке России на ЧМ-2022

Давайте представим, что Россия всё-таки пробилась в финальную часть ЧМ-2022. А Станислав Черчесов отказался от большинства возрастных футболистов и повёз в Катар максимально сильный и актуальный состав. В этом случае там наверняка найдётся место молодёжи, которая к тому моменту уже перейдёт нежный возраст и получит куда больше опыта в РПЛ. Кого же ждать в сборной через полтора года?

Вратарь

Александр Максименко



Единственная преграда, почему Саша до сих пор вовсю не конкурирует с Матвеем Сафоновым за место первого номера – исключительная вера главного тренера в то, что вратарь должен иметь большой бэкграунд. Три сезона в основе «Спартака» — видимо, недостаточно убедительный аргумент. В ноябре прошлого года Черчесов сообщил, что пока не рассматривает голкипера как опцию для вызова. Теперь же ситуация может измениться хотя бы потому, что Максименко уже недоступен для молодёжной сборной. Вряд ли он слабее Шунина. И если перед Шуниным, как ранее перед Гильерме, двери национальной команды закроются, Максименко может отлично вписаться в компанию к Дюпину и Сафонову.

Защитники

Наир Тикнизян, Данил Круговой, Роман Евгеньев, Павел Маслов



Тикнизян и Круговой вряд ли поборются за место в основном составе. Скорее всего, позиции крайних защитников забронированы в Катаре для Марио Фернандеса и Вячеслава Караваева/Далера Кузяева. Но очевидных вариантов на подстраховку нет. Юрий Жирков, скорее всего, завершит карьеру. Фёдор Кудряшов в системе Черчесова чаще играет в центре. Так что Тикнизян и Круговой могут оказаться в заявке. Особенно впечатляет защитник ЦСКА. В прошлом сезоне он стал основным игроком команды и даже почти перешёл в «Локомотив». Но не срослось. Поэтому продолжит прогрессировать в ЦСКА.



У Кругового ситуация сложнее – выиграть конкуренцию на флангах «Зенита» у Дугласа Сантоса и Караваева почти невозможно. Но парень старается. Возможно, аренда что-то изменит.



Роман Евгеньев круто прогрессирует при Сандро Шварце, поэтому в прошлом году логично дебютировал в сборной России. А в этом из-за коронавируса Андрея Мостового даже попал в заявку на Евро-2020. Вероятно, это сыграет ему в плюс, и защитник будет вызван уже на ближайшие матчи. Время Андрея Семёнова в сборной, вероятно, закончено. Непонятен статус Фёдора Кудряшова – сможет ли он гонять из Турции на все игры. В этой конфигурации Евгеньев поборется с Дивеевым и Джикией за место в старте.



А есть ещё и спартаковец Павел Маслов. Да, он нередко косячит, но по всем статистическим показателям – топ. Не просто так Тедеско верил в игрока до конца, бесконечно нахваливал и приводил в пример. Черчесов наверняка следит за Павлом. А может, вскоре и вызовет его в сборную.

Полузащитники

Даниил Лесовой, Арсен Захарян, Данил Глебов, Наиль Умяров, Даниил Куликов



В этом списке нет Облякова, потому что он уже не раз вызывался в сборную, и его отсутствие в заявке на Евро-2020 – дело череды обстоятельств. Но есть ещё несколько центральных полузащитников, которым пора навязывать конкуренцию Оздоеву и Зобнину. Глебов, Умяров и Куликов – давно почти основные игроки команд, которые борются за высокие места в РПЛ. А в главной сборной ещё не оказались из-за слишком высокой конкуренции. Ведь Оздоева и Зобнина на том же Евро готовы были заменить Фомин и Баринов – тоже пока ещё молодые футболисты. Однако через полтора года многое может измениться. И если кто-то из указанной тройки резко прибавит, то наверняка поедет в Катар.



Лесовой и Захарян тоже где-то рядом со сборной. Даниил в прошлом году даже получил вызов в команду, но так и не дебютировал. Многие ожидали, что Черчесов всё-таки включит его в расширенный список, но этого не произошло. 18-летний Захарян ещё толком не наигрался за молодёжку, но, если продолжит так же мощно прогрессировать, Станислав Саламович уже не сможет это игнорировать. Хотя и конкуренция в атаке мощная: даже если Черышев завершит карьеру в сборной, есть ещё Головин, братья Миранчуки, Жемалетдинов, Макаров.

Нападающие

Константин Тюкавин, Фёдор Чалов



19-летний нападающий «Динамо» в прошлом сезоне резко ворвался в главную команду москвичей и получил вызов в молодёжную сборную. Зная, что Черчесов любит вызывать игроков, которые показывают себя на дистанции, возможно, Тюкавин просто не успеет себя проявить перед Катаром. Но если продолжит в том же духе, то наверняка заслужит знакомство с главным тренером.



А Фёдор Чалов – старая боль армейских болельщиков. Предстоящий сезон станет определяющим – либо он продолжит тухнуть в ЦСКА и окончательно забудет о сборной, либо случится ренессанс.



Проблема молодых нападающих в том, что, скорее всего, Дзюба, Соболев и Заболотный будут актуальны для Черчесова и через полтора года. А этих парней сложно подвинуть.