«Ужасающе плохой рефери». Английский судья разозлил фанатов двух сборных

Они просто не разбираются в футболе?

Матч 1/8 финала между сборными Италии и Австрии обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Рефери зафиксировал 36 нарушений и показал пять жёлтых карточек, а его работа вызвала крайне противоречивую реакцию в СМИ и соцсетях.

VAR отменил гол Австрии и не поставил пенальти

Обратиться к системе VAR арбитру пришлось во второй тайме, когда Марко Арнаутович из пределов вратарской забил гол ударом головой. Арбитр посмотрел повтор и отменил гол из-за офсайда. Как же было жалко австрийцев, ликовавших несколько мгновений назад!

Через 15 минут Австрия могла заработать пенальти: Штефан Лайнер упал во время борьбы в штрафной, но Энтони Тейлор был непреклонен. После этого момента игру остановили на традиционный водопой, и в эту минуту английский судья получил подсказку от помощников. Посмотрев повтор эпизода с падением австрийского защитника, арбитр постановил: не пенальти.

После матча Арнаутович остался недоволен результатом встречи и объяснил своё отношение к VAR. «Я не знаю, что сказать, мне слишком трудно подобрать слова. Если бы игра закончилась после 90 минут, то мы бы продолжили участие в турнире. Всегда нужно ждать решение VAR, который не имеет ничего общего с футболом.

Я не думаю, что Италия вернулась бы в игру после 1:0. В конце концов, мы были очень хороши. У них тоже были свои шансы, но я думаю, что мы были даже немного лучше. У них возникали свободные зоны сзади, я должен выразить большой комплимент команде. Удивительно, что мы стоим здесь и говорим об окончании чемпионата Европы. Как вы видите, никто не остался доволен, что мы закончили выступление в 1/8 финала», – сказал Арнаутович.

Реакция болельщиков на VAR и работу английского судьи

Австрийские СМИ не стали зацикливаться на работе Энтони Тейлора, поэтому больше с сожалением писали о вылете своей команды, при этом выражая ей респект за выход в плей-офф чемпионата Европы. Для Австрии это лучший результат в истории на Евро.

«Насколько хороши были Энтони Тейлор и его команда прошлой ночью! Впечатлён его работой на Евро», – один из немногих положительных откликов на тему судейства написали из Англии.

«Даже не удивлён, что Энтони Тейлор ранее получал угрозы смерти как рефери».

«Мне не нравятся английские рефери, но я никогда больше не буду неуважительно относиться к Энтони Тейлору или даже критиковать его после того, что он сделал в случае с Эриксеном. Абсолютный спаситель жизни», – написал болельщик «Ливерпуля».

«Какой нелепый рефери Энтони Тейлор. Плохие решения всегда сбалансированы, чтобы поддержать сборную Италии».

«Энтони Тейлор – шокирующе плохой рефери».

– Оцените рефери Энтони Тейлора по пятибалльной шкале.

– -2, это ужасно, Италия играла на поле против 12 человек, вот как он был ужасен.

«Судьи из Англии – худшие, 14 фолов со стороны Австрии и показана всего 1 карточка. К чёрту Энтони Тейлора!»

«Энтони Тейлор – лучший рефери АПЛ?»

«Энтони Тейлор ужасно плохой рефери».

«Как Энтони Тейлор получает работу в качестве рефери?»

«Энтони Тейлор получил награду самого дерьмового судьи на этом турнире. Принято три глупых решения!»

«Как мы можем ясно видеть с сегодняшнего дня, проблема не в VAR. Английские официальные лица матча – вот проблема. Стюарт Этвелл на VAR и Энтони Тейлор в качестве главного судьи – это чертовский позор».

«100%, что Энтони Тейлор не судит так в Премьер-лиге».

Положительные отзывы о работе Энтони Тейлора тоже встречаются, но крайне редко. Вот что писали пользователи судейского форума после финального свистка в матче Италия – Австрия.

Anonymous: «Матч был довольно сложным, и он сохранил хладнокровие. Определение фолов всегда было чётким и последовательным. Работа с карточками была превосходной. Это показывает, что он тот арбитр, который лучше всего понимает ход игры и перспективы игроков, гармонично сочетая их. Он сделал своё дело для финала».

Lawaj: «На протяжении всех 120 минут Энтони Тейлор провёл сегодня хорошую игру. Как многие уже знают, я не его фанат и в прошлом критиковал его. Но в целом он сегодня был в порядке.

На мой взгляд, временами он делал несколько сомнительных/неудачных решений. Но, честно говоря, он обычно позволял игру не останавливать, и это меня очень впечатлило. Хороший кандидат на четвертьфинал и полуфинал».