Бразилия перестроилась и теперь бьётся за трофей. Поменялся даже Неймар

С момента последнего большого смотра сборной Бразилии прошло три года. Несмотря на вылет от Бельгии в четвертьфинале ЧМ-2018, Тите остался на посту главного тренера. Он стал первым за долгое время, кого не уволили после неудачи на чемпионате мира (а удачей считается только победа). Почему так произошло?

Тите завоевал огромный авторитет и кредит доверия на родине ещё до работы с главной командой. Бразилия при нём выглядела организованно, уверенно решала задачи и практически не проигрывала. Пресловутый матч с бельгийцами, хоть и отметился точечными провалами, в целом стал одним из украшений турнира благодаря игре обеих команд.

Сюда стоит добавить отсутствие серьёзных альтернатив на пост главного тренера сборной и предстоявший в следующем году домашний Кубок Америки. В такой ситуации было логичным ничего не ломать и предоставить тренеру шанс доказать свою состоятельность. Впереди ждала ещё одна Копа и трёхлетний цикл перед Катаром, так что уволить всегда можно было успеть.

После чемпионата мира в России Тите обновлял сборную, закрывал пробелы в защите и сделал ставку на Каземиро

Чемпионат мира показал наличие у бразильцев проблем в обороне и недостаточное разнообразие тактических вариантов. Яркий пример — левый фланг, на котором Марсело убегал далеко вперёд, а Фернандиньо не всегда успевал закрыть зону. Устранением этой бреши Тите занялся после вылета, начав обновление команды.



Появление в составе Каземиро вместо Фернандиньо — один из ключевых моментов в текущей версии сборной Бразилии. Полузащитник «Реала» сохранил высокое качество паса при построении атак, но при этом более продуктивно и интенсивно защищается при переходах в оборону. Являясь чуть ли не лучшим в мире по нейтрализации атак соперника, Каземиро вместе с Неймаром стал системообразующим игроком бразильцев.

Интересным стало и тактическое решение проблемы. Марсело и Фагнера на флангах обороны заменили Ренан Лоди и Данило. Последний исполнял знакомую по «Манчестер Сити» роль скрытого опорника, опускаясь в центр и образуя тройку полузащитников. В это время Лоди поднимался за позицию левого вингера, давая Неймару возможность свободнее перемещаться по всему фронту атаки. Прикрывал левый фланг один из трёх центрхавов Дуглас Луис — представитель «Астон Виллы» не только обладает хорошим пасом и видением поля, а ещё отлично отрабатывает в обороне.



Другим нововведением был перевод Габриэла Жезуса из центра нападения на правый фланг. Там он благодаря скорости, технике и способности врываться в пустые пространства раскрылся по-новому. В настоящий момент он второй после Неймара по количеству результативных действий — 18 голов и 13 голевых передач. Хотя забивать Жезус стал меньше, пользы команде теперь приносит несравнимо больше.



За три года после чемпионата мира Тите поменял практически половину стартового состава: помимо перечисленных Марсело, Фагнера и Фернандиньо больше не вызываются Виллиан и Паулиньо. Обновление команды нацелено на ЧМ-2022 и связано не только с возрастом игроков, но и желанием построить тактически более гибкую и сильную команду.

Если вы пропустили, Неймар «уже не тот» — он теперь играет десятку и управляет игрой и в «ПСЖ», и в сборной Бразилии

Бразилию нельзя назвать неймарозависимой, хотя он участвует в большинстве голов и близок к рекорду Пеле. Результаты напрямую не зависят от того, с какой ноги встала главная звезда и вышла ли вообще на поле. После чемпионата мира в России и до июньских отборочных матчей Неймар пропустил ровно половину игр бразильцев. В них было набрано почти 80% очков и одержана победа на Кубке Америки — 2019.



При этом было бы бессмысленно не делать основную ставку на сильнейшего бразильского футболиста и одного из лучших в мире. Бразилия не играет только на Неймара, однако Тите пытается создать условия для максимального использования его таланта.



«Мы добиваемся успехов, давая ему творческую свободу. Не только в сборной, но и отчасти в клубе. Неймар вносит огромный коллективный вклад в игру, особенно при потерях мяча и прессинге. Мы даём ему большую зону действия, чтобы он мог полностью раскрыть талант, помогая партнёрам или решая исход эпизода индивидуально. Если Неймар окажется слишком далеко от ворот, то будет неэффективен. Важно найти гармонию», — объяснял Тите.

Трансформация Неймара, который когда-то был лишь одним из тройки MSN и помогал сиять Месси, началась давно. Ещё Унаи Эмери предоставил бразильцу больше свободы в «ПСЖ», хотя и в рамках прежней позиции левого крайнего нападающего. С тех пор началась его медленная трансформация в настоящую десятку, которую окончательно оформил Томас Тухель. При немце форвард стал действовать в так называемой «Зоне 14» — площади перед штрафной соперника, откуда приходит большая часть голов.



Идея заключается в том, чтобы Неймар располагался в этой зоне без мяча, в то время как соперник пытается сдержать атаки по флангам, концентрируя на них большое количество игроков. Это создаёт ту самую свободу действий и тактическую ловушку для соперников, если центральные защитники попытаются сделать перехват. Также он часто принимает мячи от полузащитников спиной к воротам, после чего разворачивается и распределяет игру пасом или собственным проходом.



Таким образом была решена и другая проблема — на фланге бразильца легче было остановить ударами по ногам, тем более в относительной безопасности от ворот. Перед своей штрафной так топорно действовать никто не будет, поэтому Неймар не только может действовать более продуктивно, но и отойти от имиджа вечно валяющегося на поле симулянта.



Из когда-то восхитившего мир крайнего форварда, способного на яркие индивидуальные подвиги, Неймар уже превратился в более коллективного и полезного команде игрока.

Кубок Америки — лаборатория для Тите по выведению мощной команды для победы на чемпионате мира

Эффективное использование Неймара — не единственная задача Тите на Кубке Америки — 2021. Благодаря проходному групповому этапу, состоянию противников и запасу прочности в виде победы на прошлом турнире, бразильский тренер получил отличный полигон для экспериментов с прицелом на чемпионат мира — 2022.



«Наша идея — поиск тактических альтернатив с помощью разных функций и позиций игроков. Нельзя разбивать уже существующую систему, это приведёт к потере структуры, разрыву связей и лишит игроков уверенности», — рассказывал Тите после первого матча с Венесуэлой.



В трёх матчах группового этапа за Бразилию сыграли уже 22 из 24 заявленных футболистов, при этом 20 из них получили как минимум 60 минут игрового времени. Тренер постоянно меняет функции и позиции игроков. Габигол пробовался в роли и чистого, и оттянутого нападающего. Эвертон Рибейро — на позиции плавающего плеймейкера и вингера. Габи Жезус и Ришарлисон, помимо привычных флангов, играли вместе с Неймаром между линиями.



Основные принципы игры сборной Бразилии не меняются. Тите когда-то охарактеризовал игру команды как «весёлая, но не безответственная». Его задачей было соединить здоровый прагматизм и бразильскую любовь к работе с мячом. В итоге получился жёсткий позиционный стиль с безопасным выходом из обороны и доставкой мяча вперёд короткими перепасовками. Тренер научился меняться, сразу реагировать на возникающие проблемы и растёт вместе со своей командой.

Бразильские журналисты прозвали этот Кубок Америки лабораторией Тите, в которой тот попытается вывести наиболее мощный и ужасающий для соперников вариант сборной Бразилии. Что из этого получится — можно будет оценить не раньше следующего года.

Для этого федерации нужно найти хороших соперников из Европы для товарищеских матчей. За последние три года бразильцы сыграли только с одной европейской командой, поэтому попытка оценить их чемпионские перспективы в Катаре на фоне отсутствия достойных соперников в Южной Америке получается не совсем репрезентативной.

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