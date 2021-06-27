«В России меня узнавали на улицах». Интервью с польской «мисс Евро»

Вы наверняка видели в СМИ или соцсетях модель и болельщицу Марту Барчок, которая стала мисс Польши на Евро-2016 и по-прежнему эффектно появляется на европейских стадионах. Из последнего – приезжала в Петербург, где получила пожелания остаться в России, а также массовые комплименты вроде «ты классная».
Про Марту вы могли читать несколько дней назад на «Чемпионате»: вот материал с её фотографиями и краткой историей жизни.
Мы не стали повторять за людьми в комментариях под фото Марты, а взяли у болельщицы из Польши интервью. Марта – один из символов Евро и гость турнира в России. Понравилось ли ей у нас? Что знает про Роберта Левандовского? И что её объединяет с Черчесовым?
Поехали!
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– Во время ЧМ-2018 у меня не получилось приехать в Петербург, я даже расстроилась по этому поводу. – Марта со мной общается по-английски и вообще живёт в Лондоне. – Но на Евро-2020 болельщикам сборной Польши повезло больше: наши матчи перенесли в Петербург, и я была счастлива, потому что новый город – всегда новое приключение. А ещё я слышала, что Петербург называют культурной столицей. Но, побывав здесь, могу сказать, что это не только культурная столица России, но и мира. Я провела тут два дня, и это было прекрасно: прогулка на катере по каналам, ужин на последнем этаже отеля с видом на закат. Ходила в Эрмитаж, гуляла по Заячьему острову, Петропавловской крепости и возле Спаса на Крови.
Фото: instagram.com/martabarczok.official
– Как вам Россия?
– Я люблю Россию и счастлива снова здесь оказаться. Еда и напитки – просто вкуснейшие. Люди – открытые и доброжелательные. Русские мужчины – ну очень горячие, так в них проявляется славянская кровь. В общем, хочу к вам снова. Тем более в России со мной происходило много приятных и забавных моментов: меня узнавали на улице и на футболе (и не только мужчины), просили сфотографироваться, говорили, что мои фанаты. Мне это нравится!
Я наслаждалась вашей страной и Петербургом, однако на моих глазах Польша проиграла Словакии. Так что от поездки в Россию остались слегка смешанные чувства.
– Польша на Евро – герои?
– На матч со сборной Швеции в Петербурге я попасть не смогла, потому что вернулась из Испании домой в Лондон. Мне надо было отсидеть карантин, так что игру я смотрела дома. Было грустно! У нас были шансы пройти дальше, я верила в нашу сборную, но Швеция сыграла лучше. Матч получился эмоциональным, наши игроки сражались до конца – за это мы и любим нашу сборную. Они всегда выкладываются.
– Расскажите про себя и футбол.
– Я болею за варшавскую «Легию», которую несколько лет назад тренировал Черчесов. Так что советую вам посетить наш стадион PGE Narodowy Stadium – самый современный и большой в Польше; один из символов Варшавы, построенный к Евро-2012, на 58 тысяч зрителей. У нас также прекрасная кухня – попробуйте pierogi, rolada śląska with kluski или rosół. Вот вам польские названия, чтобы не ошибиться и полюбить то, что я вам советую.
C Черчесовым, помимо «Легии», нас объединяет любовь к коле.
Фото: instagram.com/martabarczok.official
Что же касается футбола, то его я смотрю всё время. Так как плачу за дополнительные футбольные каналы, могу смотреть все матчи на планете.
– Удивите историей про Левандовского?
– Посмотрите его ТикТок – там много весёлых видео. Так что просто подпишитесь на него!
– И последнее. Какие планы дальше?
– Я вернулась в Лондон, сходила на матч Австрия – Италия, а дальше буду следить за всеми матчами Евро и по возможности ходить на стадион.
А ещё сборную Польши ждёт отбор к чемпионату мира. Не могу дождаться матчей, ведь я их не пропускаю.
- 27 июня 2021
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