«Он умирал на коленях у друга». В Москве футболист погиб прямо на поле

26 июня в Москве на стадионе «Вернадка Парк» во время матча ЛФЛ произошла трагедия. 17-летний игрок Максим Добровольский погиб прямо на поле. Мы выяснили подробности.

Что произошло?



Трагедия произошла вечером во время игры команды «Браавос» в рамках матча ЛФЛ Юго-Запад. Вот что сказал президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов коллегам из Sport24:



— Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причём человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить, кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем, кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть. Первую необходимую помощь он получил от медиков, находящихся на поле, пока ехал реанимобиль. Но именно в оснащённую реанимацию он поехал позже. Пока ехал реанимобиль, врач экстренного вызова консультировал медиков, которые были на поле по телефону. Повторюсь, сейчас мы выясняем все подробности.

Что говорят партнёры по команде и друг игрока

Мы связались с вице-капитаном команды «Браавос» Василием. Он рассказал нам подробности:



— Да, я принимал участие во вчерашней игре. Прошло буквально пять минут с начала игры, никакой нагрузки, никаких стыков. Парень бежал и упал. И всё. Попытались оказать первую помощь. Подумали, что это перегрев, полили ему затылок водой, перевернули на бок. Потом состояние начало ухудшаться, мгновенно вызвали «скорую». Ждали её, по моим ощущениям, минут 15. Около стадиона карета не дежурила. С одной стороны, это ненормально, с другой — это ЛФЛ. Не знаю, как это регламентируется.

Я с парнем познакомился во время игры. Это друг нашего игрока, который уже был заявлен. Да, мы нарушили правило заявки, но никто и так медосмотр не проходит. Сам факт заявки нарушили, потому что не успели попасть в дедлайн. Хотели заявить в следующий. Не хватало игроков, хотели найти побольше, так как жара. И вот наш игрок сказал, что есть друг, который готов за нас играть.



Звали его Максим Добровольский, парню 17 лет. Очень жалко, молодой парень. Причём абсолютно на ровном месте. Реально как ситуация с Эриксеном, но там профессиональный футбол. Врачи нам не говорили причину смерти.

Обязательно спросим у семьи, нужна ли наша помощь. Мы готовы поддержать, насколько это возможно. Свяжемся с ними и поговорим.



Нам удалось дозвониться до друга Максима – Тимофея Вяткина. Он тоже принимал участие в игре. У Тимофея огромные вопросы к организации матча и лично к президенту ЛФЛ Смирнову:



— Нас позвал в команду на просмотр наш общий товарищ. Приехали на игру, зашли на стадион. Ничего не предвещало беды, Макс был в абсолютно нормальном состоянии. Прошло пять минут игры, Максим за это время нанёс всего один удар. После чего он просто шёл назад и рухнул. Мы все подбежали, мой товарищ, который был на трибуне, достал у него язык из горла и повернул на бок. Я в этот момент оглядел стадион в поиске медицинского работника, который обязан присутствовать на стадионе, согласно регламенту. Это обязательный пункт. Но нигде работника не было, что противоречит заявлению ЛФЛ. Мы сразу вызвали «скорую», но приехала она минут через 20. Потом вторая «скорая», потом реанимация. Но спасти они его не смогли.



Мне оскорбительно слышать заявления президента ЛФЛ Дмитрия Смирнова. Он заявил, что Макс получил помощь от медицинских работников. Но это просто попытка оправдаться и спасти репутацию. На самом деле никаких медработников не было, а Максим умирал на коленях у моего друга. Медицинского заключения ещё не было, но, скорее всего, это остановка сердца. Случай реально один в один как с Эриксеном. Сейчас говорят, что, мол, Макс не был заявлен. Но какая разница. Он был обязан получить помощь от медработника. Но его на стадионе не было.

Грозит ли президенту ЛФЛ уголовная ответственность

Отсутствие медработника – вопиющее нарушение регламента. Чем это грозит президенту ЛФЛ Смирнову, мы поинтересовались у адвоката Андрея Князева:



— Возбуждение уголовного дела в отношении президента ЛФЛ в связи со смертью футболиста практически невозможно. Должна быть причинно-следственная связь между наступившей смертью и отсутствием или не самым быстрым приездом скорой помощи. Обычно такая связь устанавливается крайне редко. Могут быть дисциплинарные выводы, но уголовная ответственность, повторюсь, вряд ли возможна.

Даже если и установят, что по вине президента не было «скорой» на стадионе, это не то нарушение, которое ведёт к уголовной ответственности. Могут снять с должности, сделать выговор и ввести меры для лучшего обеспечения безопасности. Не в ответственности главы лиги здоровье каждого спортсмена. Причины смерти могут быть вообще другие, здоровье до сих пор до конца не изучено. Прежде всего будут исходить из судебно-медицинской экспертизы. Может, все проблемы у игрока были врождёнными. Да и не всех может спасти скорая помощь. А если была скорая, но недостаточно квалифицированный врач, тоже сажать?



Если бы «скорая» стояла, сообщили, что человеку плохо, а она взяла и уехала – тогда да. Когда не было «скорой» или приехала невовремя, повторюсь, вряд ли.

«Чемпионат» выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Добровольского.