«Карасёв куплен!» Голландцы в бешенстве от решения российского судьи

Договорились до того, что ему звонил лично Путин.

Арбитр Сергей Карасёв отработал свой четвёртый матч на Евро-2020. Ранее россиянин был резервным арбитром на игре Австрия — Северная Македония и главным на встречах Италия — Швейцария и Германия — Венгрия. В 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 «Русскому Коллине» доверили матч между сборными Нидерландов и Чехией. И он стал главным действующим лицом на поле!

Россиянину пришлось принять непростое решение на 53-й минуте, когда Маттейс де Лигт сыграл рукой неподалёку от штрафной. Сначала Карасёв показал нидерландскому защитнику жёлтую карточку, но помощники посоветовали главному посмотреть видеоповтор. После просмотра VAR арбитр поменял решение, показав защитнику «Ювентуса» красную карточку.

Реакция болельщиков

Перед матчем болельщики сборной Чехии вспоминали статистику Карасёва в матчах национальной команды и чешских клубов и скептически отнеслись к назначению россиянина на игру 1/8 финала. Но опасаться нужно было голландским фанатам. Вот как зрители матча отреагировали на решение Карасёва удалить де Лигта в режиме онлайн.

«Сергей Карасёв куплен! Несомненно! Посмотрите на это!»

«Плохой судья Сергей Карасёв для УЕФА».

«Решение Сергея Карасёва против Маттейса де Лигта совершенно невыносимо: если судья дает прямую жёлтую, то это потому, что он видел фол и не считает красную оправданной. Главный арбитр просто становится картонным манекеном из-за VAR...»

«Позвонил бы Путин Карасёву в перерыве между таймами?»

«Найдены доказательства взяточничества со стороны арбитра Карасёва».

«ФИФА, не позволяйте Сергею Карасёву приехать в Голландию. Мы его накажем».

«Какой же идиот этот судья. Де Лигта толкают в спину».

«Внесём Сергея Карасёва в санкционный список».

«Карасёв – клоун».

«КАРАСЁВ, пожалуйста, перестаньте судить. Ты полный отстой!»

«Карасёв — качественный судья».