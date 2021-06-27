Карасёв приговорил голландцев? Удаление от российского судьи решило судьбу игры с Чехией

В третьем четвертьфинале чемпионата Европы сборная Нидерландов играла с Чехией. Голландцы были фаворитами матча (а кто-то считал их и одними из фаворитов всего турнира), а в России же особенный интерес к игре должен был быть у болельщиков «Спартака». Матч сборных Нидерландов и Чехии – не только интересная игра, но и противостояние футболистов красно-белых: Алекса Крала и Квинси Промеса. А остальные наши болельщики могли поболеть за Сергея Карасёва – российского арбитра, который до этого матча проводил безупречный турнир.

Именно Карасёв стал одним из главных героев игры. На 55-й минуте за фол у штрафной Нидерландов он показал защитнику де Лигту жёлтую карточку, но после просмотра повтора поменял решение и оставил голландцев вдесятером. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, проанализировал этот эпизод:



«Красная карточка голландцу показана по делу, – заявил Федотов. – Нормально, что Карасёв не увидел момент сам, что он показал жёлтую. Потом уже на повторе увидели, что защитник умышленно загребал мяч рукой, это не случайность. Он помешал выходу один на один».

При этом Федотов не считает, что судья грубо ошибся: «Момент для Карасёва непростой, но хорошо, что он увидел нарушение в принципе. Не стал бы говорить, что он серьёзно ошибся: только на повторе видно, что защитник загребал мяч рукой. Что касается следующего момента с просмотром VAR на 11-метровый, то это фигня, обсуждать там нечего».



После того, как чехи стали играть в большинстве, они дважды забили в ворота Нидерландов и сенсационно вышли в четвертьфинал турнира.