«Русский судья хорошо поработал, а мы сыграли плохо». Голландцы попрощались с Евро

В Будапешт приехали несколько тысяч голландских болельщиков: уже с субботы город постепенно начал «оживать» от прибывающих людей в оранжевых майках, но атмосфера и близко и не напоминала ту, что была перед первой игрой. Однако надежда застать праздник всё же была – от фан-зоны в день игры перекрыли дороги, и это означало одно: шествию болельщиков быть!
Примерно за три часа до стартового свистка голландцы неспешно двинулись в сторону арены, окрасив одну из ведущих к ней улиц в оранжевый: организованно, с песнями и дымовухами. Толпу возглавлял автобус, из которого грохотала музыка, поэтому народу только и оставалось либо двигаться в такт, либо подпевать.
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Болельщики своим представлением вызывали интерес не только у зевак, высовывавшихся из окон, но и у представителей полиции. Серьёзные мужчины в форме снимали оранжевую толпу на камеры, фотографировали и даже делали на её фоне селфи.
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Чехи в это время завистливо смотрели с обочин.
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
В оранжевом море пробивались интересные наряды: то львы, то петухи, то костюмы из 70-х. Вместе с голландскими флагами мелькали и флаги ЛГБТ: голландцы принесли их на матч из солидарности с ущемлёнными венграми — из-за недавно принятого закона, который запрещает пропаганду гомосексуализма и трансгендеров.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Казалось, трибуны будут захвачены голландскими болельщиками – настолько много их было в городе. Но нет: в оранжевый окрасилась только четверть стадиона.
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Начали они бодро, а во втором тайме притихли – стадион раскачивали чехи, которых приехало в несколько раз меньше, чем голландцев, и венгры, периодически сокрушительно заряжавшие «Вперёд, Венгрия». Когда Шик забил второй, оранжевый сектор вообще поник и окончательно заглох.
– Русский судья хорошо отработал, – говорили мне голландцы после матча. – Дело точно не в удалении, а в форме нашей сборной. Она ничего не создала. Абсолютно. У нас ушло поколение крутых игроков, которые, собираясь в одной команде, творили чудеса.
– Конечно, там была чистая красная, – подтверждали другие. – Судья тут вообще ни при чём. У нас просто не было моментов, что сильно удивило. После такого группового этапа ожидания были совсем другие, но увидели мы полную катастрофу.
Пока голландцы медленно плелись к выходам со стадиона, опустив головы и изрядно пошатываясь, чехи не скрывали своей радости и всячески пытались её продемонстрировать огорчённым соперникам. «Че-е-хия!» – в припрыжку пролетел мужчина лет сорока мимо группки голландцев, которые домучивали очередной стакан пива и безразлично смотрели на радость чехов.
- 28 июня 2021
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