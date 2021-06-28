«Русский судья хорошо поработал, а мы сыграли плохо». Голландцы попрощались с Евро

В Будапешт приехали несколько тысяч голландских болельщиков: уже с субботы город постепенно начал «оживать» от прибывающих людей в оранжевых майках, но атмосфера и близко и не напоминала ту, что была перед первой игрой. Однако надежда застать праздник всё же была – от фан-зоны в день игры перекрыли дороги, и это означало одно: шествию болельщиков быть!

Примерно за три часа до стартового свистка голландцы неспешно двинулись в сторону арены, окрасив одну из ведущих к ней улиц в оранжевый: организованно, с песнями и дымовухами. Толпу возглавлял автобус, из которого грохотала музыка, поэтому народу только и оставалось либо двигаться в такт, либо подпевать.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Болельщики своим представлением вызывали интерес не только у зевак, высовывавшихся из окон, но и у представителей полиции. Серьёзные мужчины в форме снимали оранжевую толпу на камеры, фотографировали и даже делали на её фоне селфи.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Чехи в это время завистливо смотрели с обочин.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

В оранжевом море пробивались интересные наряды: то львы, то петухи, то костюмы из 70-х. Вместе с голландскими флагами мелькали и флаги ЛГБТ: голландцы принесли их на матч из солидарности с ущемлёнными венграми — из-за недавно принятого закона, который запрещает пропаганду гомосексуализма и трансгендеров.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Казалось, трибуны будут захвачены голландскими болельщиками – настолько много их было в городе. Но нет: в оранжевый окрасилась только четверть стадиона.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Начали они бодро, а во втором тайме притихли – стадион раскачивали чехи, которых приехало в несколько раз меньше, чем голландцев, и венгры, периодически сокрушительно заряжавшие «Вперёд, Венгрия». Когда Шик забил второй, оранжевый сектор вообще поник и окончательно заглох.

– Русский судья хорошо отработал, – говорили мне голландцы после матча. – Дело точно не в удалении, а в форме нашей сборной. Она ничего не создала. Абсолютно. У нас ушло поколение крутых игроков, которые, собираясь в одной команде, творили чудеса.

– Конечно, там была чистая красная, – подтверждали другие. – Судья тут вообще ни при чём. У нас просто не было моментов, что сильно удивило. После такого группового этапа ожидания были совсем другие, но увидели мы полную катастрофу.

Пока голландцы медленно плелись к выходам со стадиона, опустив головы и изрядно пошатываясь, чехи не скрывали своей радости и всячески пытались её продемонстрировать огорчённым соперникам. «Че-е-хия!» – в припрыжку пролетел мужчина лет сорока мимо группки голландцев, которые домучивали очередной стакан пива и безразлично смотрели на радость чехов.