«Я был готов работать и был полон сил». Черчесова уже увольняли после 1:4

Во вторник состоится заседание технического комитета РФС, который обсудит выступление сборной России на Евро-2020. В числе прочего затронут, естественно, и разгромное поражение от датчан (1:4).

Однажды Черчесова уже увольняли после такого результата. Случилось это в 2008 году, когда Станислав Саламович возглавлял московский «Спартак». По случаю вспомнили, как это было.

Черчесов неплохо начал в «Спартаке» и даже мог выиграть чемпионат России, но «выстрелил себе в ногу»

До возвращения в родной клуб Черчесов практиковал в Австрии, где на протяжении шести лет играл сам. Пригласил его в «Спартак» генеральный директор красно-белых Сергей Шавло.

Изначально Черчесов шёл в клуб спортивным директором. На тренерскую лавку он пересел спустя год, сменив на этом посту Владимира Федотова. Среди болельщиков существовало мнение, что Черчесов «подсидел» Федотова. «Владимир Григорьевич [Федотов] не называл фамилий, но всем и так понятно, откуда дует ветер – из Австрии. Там Шавло и Черчесов познакомились, сдружились. Лучше спросить у них, почему уволили Федотова. Они знают всё получше нас с вами», — заявил в 2012 году экс-капитан «Спартака» Егор Титов.

Так или иначе, стартовал Черчесов неплохо. В первый же год работы он привёл красно-белых к серебряным медалям чемпионата России. Могли и титул взять, но на финише сезона допустили досадную осечку. Согласно популярной версии — по вине как раз таки главного тренера.

За три тура до конца чемпионата «Спартак» возглавлял таблицу. Красно-белых ожидал выезд в Раменское к «Сатурну», который боролся тогда за еврокубки. И в этот кульминационный момент сезона, прямо перед игрой, Черчесов отстранил одного из лидеров команды — Дмитрия Торбинского.

Роман Павлюченко экс-форвард «Спартака» и сборной России «Димка [Торбинский] тогда проспал, опоздал всего на 30 секунд. Мы как раз сели, Черчесов начал фишки двигать. Он зашёл, извинился за опоздание. Станислав Саламович назвал состав, а Торбинского в нём нет. Понятно, что опоздал, но, блин, до конца сезона два тура! Димка тогда играл хорошо, форму такую набрал: и отдавал, и забивал сам, проявлял себя как лидер».

По словам Павлюченко, без Торбинского у «Спартака» просто «сломалась вся цепочка». В матче с «Сатурном» его очень не хватало красно-белым. Игра закончилась вничью (0:0), а «Зенит» — главный конкурент «Спартака» — свой матч выиграл. Отрыв в два очка сохранился до конца чемпионата, благодаря чему питерцы впервые в своей истории взяли золото РФПЛ.

«Решение по Торбинскому – боль души, — признался бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко. — Да гаркни ты на него, оштрафуй, но возьми с собой на главный матч сезона! Лучшего игрока команды на тот момент!.. Это самое глупое решение, которое я когда-либо видел в футболе. Так выстрелить себе в ногу – это нужно уметь. Ужасно то, что Черчесов выстрелил из гранатомёта и осколками ранил миллионы болельщиков красно-белых».

Через год Черчесова уволили. При нём «Спартак» потерпел два разгромных поражения — 1:5 от ЦСКА и 1:4 от киевского «Динамо»

Второй сезон Черчесова в «Спартаке» получился не таким успешным. В 17 турах при нём красно-белые одержали всего семь побед. Кроме того, случилось разгромное поражение в дерби от ЦСКА (1:5), после которого Черчесов сослал в дубль трёх ведущих игроков — Калиниченко, Титова и Моцарта. По мнению Станислава Саламовича, они несли ответственность «за результат и командный дух».

Из дубля вернулся только Моцарт. «Как главный тренер, отвечающий за результат, я сказал Егору и Максиму, что не вижу им места в основном составе. Титов и Калиниченко хотят играть дальше, поэтому они будут искать себе новые команды. Им нужна новая мотивация», — сказал Черчесов.

Титов и Калиниченко ушли из «Спартака» в августе 2008 года — спустя всего три недели после матча с армейцами. В том же месяце покинул клуб и Черчесов.

Роковым для Черчесова оказалось поражение в квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо». В первом матче красно-белые «сгорели» дома 1:4. После той игры Черчесова и уволили, причём сам он не собирался уходить в отставку. «Я был готов работать и был полон сил», — заявил позже Черчесов.

Долгое время Черчесов находился без тренерской работы. Лишь в декабре 2010-го, спустя 2,5 года после ухода из «Спартака», он возглавил «Жемчужину-Сочи».

Что ждёт Черчесова после 1:4 от сборной Дании?

По словам почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, Черчесов вряд ли будет отправлен в отставку. «Исполком соберётся для обсуждения итогов чемпионата Европы, а не для увольнения тренера», — сказал он Газета.ru.

А добровольно Черчесов вряд ли оставит свой пост. Из прежних команд его либо увольняли, либо он уходил по истечении срока контракта. Только из «Амкара» Черчесов ушёл досрочно, но лишь ради того, чтобы возглавить «Динамо». «Легию» он покинул из-за принципиальных разногласий с руководством клуба.