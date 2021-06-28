За Чили играет англичанин, которого нашли в Football Manager. Он даже не знает язык

Сборная Чили провела бледный групповой этап Кубка Америки, одержав лишь одну победу над Боливией в четырёх матчах. Главным инфоповодом вокруг команды стало нарушение режима Видалем и компанией, которые устроили себе барбершоп прямо в номере отеля. На футбольном поле событий, заслуживающих внимания, было немного. Одно из них — появление англичанина Бена Бреретона в составе.

Нашли с помощью Football Manager, а блогеры устроили флешмоб, чтобы его взяли в сборную

Мать Бреретона — чилийка, уехала учиться в Англию в 14 лет и осталась там навсегда. Об этом до сих пор никто бы не узнал, если бы сам футболист не рассказал в интервью, когда переходил в «Блэкберн» в 2018 году. Позднее на него наткнулся ресёчер Football Manager Марк Хитч и добавил в профиль игрока вторую национальность.

Продолжение история получила осенью прошлого года. Чилийский стример Альваро Перес под псевдонимом Chileantoon обнаружил Бреретона в новой версии игры.

«Моё любимое занятие в FM — брать сборную Чили и национализировать перспективных футболистов. Так я и нашёл Бена примерно в пять утра. Потом в голову пришла идея запустить хэштег #BreretonALaRoja, чтобы о нём узнала вся страна», — вспоминает Перес.

В соцсетях стример гордо подписывает себя как тот, кто нашёл футболиста для сборной Чили, а вместо аватарки у него красуется фотография Бреретона. Коллеги поддержали флешмоб, история действительно разлетелась по всей стране и получила массу публикаций в СМИ.

Однако сам форвард говорит, что за ним следили задолго до того, как всё завертелось. Предыдущий главный тренер чилийцев Рейнальдо Руэда хотел обновить команду и предложил поискать игроков с чилийскими корнями за рубежом. Ещё до Бреретона в ноябре за сборную дебютировал Никлас Кастро из «Олесунна», который родился и всю жизнь прожил в Норвегии.

Вероятно, эти истории просто совпали по времени.

Родился холодным вечером в Стоке и выиграл с Англией юношеский чемпионат Европы

Бен родился в Сток-он-Тренте в семье английского полицейского Мартина Бреретона и чилийки Андреа Диас. Первые шаги в футболе делал в академии «Сток Сити», но профессиональный контракт ему предложил «Ноттингем Форест». Дебют получился впечатляющим — награда «Новичок года в Чемпионшипе» по итогам сезона-2016/17.

Бреретон стал регулярно вызываться в сборную Англии U-19 и поехал с ней на молодёжный чемпионат Европы в Грузию. Вместе с Рисом Джеймсом, Мейсоном Маунтом и Аароном Рамсдейлом, которые сейчас выступают на Евро-2020, он выиграл тот турнир и стал лучшим бомбардиром с тремя голами. Однако после его ждала участь многих партнёров по той команде — прозябание в английской трясине. Не дождавшись шансов в первой сборной, в 22 года он принял приглашение из Чили.

«Я играл за сборную Англии в молодости, но теперь этот вопрос закрыт. Я не мог отказаться от возможности представлять другую часть своей семьи. Моя мама и дедушка очень гордятся мной, они не могли сдержать слез. Чили — отличная команда, для меня честь играть за неё», — объяснял Бреретон свое решение.

Приехав в расположение национальной сборной, Бреретон лишь второй раз в жизни ступил на чилийскую землю.

Чилийцы перепели песню про Марадону с его фамилией, а экс-форвард Пинилья пообещал назвать сына Беном

Первый матч Бреретона пришелся на стартовую игру Кубка Америки с Аргентиной (1:1). За отведенные 13 минут проявить себя ему было сложно, но выход не остался незамеченным. После матча в официальном твиттере сборной Чили разместили пародию на легендарную песню Родриго Буэно о Марадоне «La mano de Dios», чем вызвали гнев аргентинцев.

После победного мяча в ворота Боливии (1:0) англичанин восхитил всю страну. Бывший нападающий и нынешний телеведущий Маурисио Пинилья написал в твиттере, что назовет именем Бена своего следующего сына. Интересно, что именно наследником Маурисио в сборной может стать Бреретон.

Пинилья был последним настоящим центральным нападающим чилийцев, которые уже позабыли о подобной позиции на поле. Последние годы Ла Роха играет с дуэтом Алексис Санчес — Эдуардо Варгас, в котором последний выполняет роль оттянутого форварда или ложной девятки. Бреретон начинал карьеру именно в центре атаки и подходит на эту роль физически —185 сантиметров и 80 килограмм.

«Мне нравится перемещаться между защитниками, находить ударные позиции и забивать голы».

Однако Бреретон ещё и универсален. В «Блэкберне» в основном прописан на флангах, ему также знакома роль оттянутого нападающего. Главный тренер сборной Чили Мартин Ласарте пока использует англичанина на позиции левого крайнего вместо травмированного Алексиса. На Кубке Америки можно было увидеть его перемещения по всему фронту атаки.

В матче с Уругваем Бреретон на пару с Варгасом организовал один из самых красивых голов турнира. Увел Диего Година из штрафной («отвёл в химчистку», как написал один английский журналист) и пяткой отдал голевой пас на свободную зону партнеру.

На Кубке Америки он превратился в Бреретона Диаса. Его предки оставили большой культурный след в истории Чили

Словно пытаясь легитимизировать появление в сборной англичанина, не говорящего по-испански и не знающего слов гимна, ему на футболку добавили фамилию матери. «Блэкберн» уже подсуетился и начал выпускать их в продажу, а сам Бреретон начал изучать язык вместе с Маурисио Ислой и Клаудио Браво.

На самом деле дополнительной ассоциации Диасов с Чили не требовалось. Предки футболистов переселились сюда из Испании еще в начале 20 века, а его прадед Хуан превратил прогоревшую гончарную мастерскую в огромную фаянсовую фабрику Лосапенко.

Семья управляла ей несколько десятилетий, приложив руку к появлению культовых фарфоровых тарелок Willow. Уже дед игрока Хенаро ездил в Англию изучать керамическое дело и восхитился знаменитым английским фарфором Blue Willow, адаптировав его под чилийские традиции. Синие тарелки с родными пейзажами побывали на столе практически каждого чилийца и хранятся в сервантах до сих пор.

В родном городе матери Бреретона теперь хотят сделать музей посуды, а её вместе с сыном пригласить на церемонию открытия. «Это будет огромным событием для города. Семья Диас внесла огромный вклад в развитие города», — заявил мэр Пенко.

Фото: T13.cl

Фото: T13.cl

Пока у Бреретона есть дела поважнее — подготовка с Чили к плей-офф Кубка Америки, где их может ждать Бразилия.

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