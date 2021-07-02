Тест. Какой ты тренер на Евро-2020?

Футбольным тренером быть тяжело. То тебе галстуки дарят на день рождения вместо настоящих подарков, то тренироваться не хотят, то по ночным клубам ходят вместо подготовки к матчу, а ты их лови. А вот это знаменитое футбольное «выигрывает команда, а проигрывает тренер» — каково?



А уж тренировать национальную сборную — это вообще отдельная история. Вся страна на тебя смотрит, вся страна ждёт побед, вся страна на эмоциях, которые становятся острее при просмотре матчей с чипсами Pringles.



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И всё-таки намного лучше с важным видом ходить по травке в костюме и громко кричать на своих игроков, чем бегать туда и сюда в потной майке, бить других по ногам и получать от них в ответ. Хочешь проверить, каким тренером на Евро-2020 был бы ты? Восемь ответов на простые вопросы — и ты это узнаешь!