Последний шанс для Украины доказать, что она сильнее России на Евро

На Украине были большие надежды на чемпионат Европы. Мощно проведённый отборочный цикл, в котором команда Андрея Шевченко опередила Португалию с Сербией и финишировала на первом месте в группе, форма к Евро-2020 с Крымом на карте и героическими лозунгами, заявления о превосходстве над сборной России: всё это подняло планку ожиданий до… как минимум четвертьфинала. Тем более, группа-то была несложной.

Нидерланды пропустили Евро-2016 и ЧМ-2018, Австрия – соперник примерно того же уровня (23 место в рейтинге ФИФА против 24-го), а Северная Македония вообще никогда не попала бы на чемпионат Европы, если бы не новое правило отбора через Лигу наций. Македонцы в квалификации Евро как обычно исполнили роль декораций, но выиграли отбор среди команд слабейшего дивизиона Лиги наций.

В этой связи немного удивляют слова Шевченко, сказанные им накануне матча 1/8 финала со Швецией:

«Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами, мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило сил. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами. Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая».

Две лучшие сборные из «непростой группы» – Нидерланды и Австрия – уже вылетели в 1/8 финала. Что тогда говорить про российский квартет, где были Бельгия (первое место в рейтинге ФИФА), Дания (0 (ноль) поражений в квалификации чемпионата Европы) и Финляндия (едва не вышла в дивизион А Лиги наций и напрямую отобралась на Евро-2020)?

Фактически Украина показала такой же результат, как и слабо выступившая Россия. Выиграла у того, кого должна была побеждать, проиграла остальные два матча. Просто команде Шевченко повезло выйти с третьего места с тремя очками. Ни одна другая сборная, финишировавшая в своей группе третьей, с тремя очками в плей-офф не попала. Финляндия со Словакией уступили украинцам по разнице мячей.

После матча первого тура Нидерланды – Украина (3:2) многие болельщики в обеих странах, находясь под воздействием эмоций от крупного поражения России от Бельгии, поспешили превознести команду Шевченко. Хейт по отношению к Станиславу Черчесову, Артёму Дзюбе и примитивному стилю наших вырос настолько, что люди готовы были принять зрелищный футбол за качественный. Украинцам оказалось достаточно не пропустить всё, что создали голландцы, чтобы получить восхищённые отзывы – лучший матч на Евро! Так, наверное, женщина, крепко побитая мужем, с теплотой вспоминает своего бывшего, который, пусть и портил жизнь, но хотя бы руку не поднимал. Попытки указать на то, что сборная Украины выдала достаточно слабую игру с Нидерландами и может закончить на Евро-2020, как Россия, не находили понимания.

По сути, разница между Украиной и Россией на этом Евро – только в стиле. Очков команды Шевченко и Черчесова набрали одинаковое количество, да и основные статистические показатели у них похожие. Согласно InStat, за три матча на групповом этапе Украина уступила своим соперникам по ударам (24:41), xG (4,5:4,9), успешным ТТД (80% против 81%), по входам на чужую треть (96:130) и в штрафную (40:50). Россия уступила своим соперникам по ударам (26:30), xG (4,1 против 4,6), успешным ТТД (77% против 79%), по входам на чужую треть (107:118) и в штрафную (40:49). Общее количество ТТД тоже сопоставимо: 2313 у украинцев против 2281 у россиян. В чём-то команда Черчесова даже лучше: например, в ведении единоборств (57% против 47%) и количестве подборов мяча (190:143).

Разумеется, это не говорит о том, что сборная России заслуживает комплиментов за выступление на Евро-2020. Просто подчёркивает низкое качество игры сборной Украины. С македонцами она доминировала только полтайма перед перерывом, с Австрией почти всю встречу провела откровенно плохо.

Матч со шведами – последний шанс для украинцев доказать, что они лучше России на этом Евро. Откровенно говоря, пока совершенно невозможно понять, за счёт чего команда Шевченко способна победить действительно сильную Швецию, опередившую в своей группе Испанию. Тем более у Украины есть кадровые проблемы: Руслан Малиновский играет с травмой, Роман Яремчук имеет небольшое повреждение, Александр Зубков продолжает восстанавливаться, а Денис Попов уже уехал лечиться в Киев.

Украинцы рискуют покинуть Евро-2020 с тремя поражениями и одной-единственной победой над «тренировочной грушей». Этим только доставят удовольствие тем в России, кто болеет против сборной Украины по политическим или иным причинам. Кстати, команду Шевченко могут отправить домой четыре футболиста из российского чемпионата – Кристофер Олссон, Виктор Классон, Маркус Берг (все – «Краснодар») и Джордан Ларссон («Спартак»).