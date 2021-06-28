«Что ты наделал?» Какой нелепый автогол сборной Испании на Евро!

Третий игровой день плей-офф Евро-2020 открылся матчем Хорватия – Испания. Прошлый чемпионат Европы обе команды закончили на стадии 1/8 финала, поэтому до игры было понятно, что одна из сборных превзойдёт результат предыдущего турнира.

Как вратарь испанцев «привёз» автогол

Испанцы начали матч в привычной манере, подходя к воротам соперника за счёт использования коротких пасов. Команда Луиса Энрике искала шансы у ворот Хорватии и за первые 15 минут создала несколько опасных моментов. Впрочем, позитивный старт игры уничтожил чудовищный автогол вратаря сборной Испании.

Во время позиционной атаки испанцы перепасовывались на половине соперника, и Педри, не найдя вариантов развития атаки, сделал пас назад вратарю. Однако Симон к удивлению своих и чужих не сумел остановить мяч, нырнувший в сетку! Кстати, в минувшем сезоне Ла Лиги Унай допустил шесть результативных ошибок (больше всех среди игроков топ-5 лиг Европы). Этот матч был всего лишь одиннадцатым для вратаря «Атлетика» в сборной.

Автогол Симона – первый, который сборная Испания пропустила на чемпионатах Европы. А на Евро-2020 это девятый автогол: столько же было на всех предыдущих ЧЕ вместе взятых.

Реакция болельщиков в соцсетях на автогол

«Унаи Симон по-прежнему лучше как голкипер, чем Кепа, не позволяйте автоголу отвлечь вас от этого факта».

«Де Хеа не делал ошибок, если сравнивать с Кепой и Симоном. Верите или нет, Дэвид был лучшим вратарём Испании. После того, как Касильяс ушёл на пенсию».

«Унаи Симон, что ты наделал»

«Де Хеа смотрит на тренера сборной Испании после автогола Унаи Симона. Наверное, лучший гол на Евро».

«Надеюсь, Унаи Симон не смотрит послематчевую аналитику».

«Когда Испания думала, что они все это видели с де Хеа… Унаи Симон»: