«Пощёчина, катастрофа!» Чемпионов мира разносят на родине за вылет с Евро

«Пощечина», «огромное разочарование», «грандиозный провал» – французская пресса не подбирает выражений для описания вчерашнего матча своей сборной со швейцарцами. Медиа вспомнили каждый момент игры, выискивая ошибки и устанавливая их последовательность в течение всех 120 минут «сюрреализма». Дидье Дешам здесь в главной роли: L'Equipe, считает, что именно он проиграл первый тайм, выбрав схему, которая в итоге «привела к кораблекрушению».

Издание So Foot описало игру сборной Франции как «особый класс катастрофы». «Доля ответственности Дешама в этом велика, потому что в этом противостоянии он облажался от А до Я», — резюмирует издание.

«Ужасное разочарование, — пишет L'Equipe. – Виной тому также коллектив, который, по мнению нескольких комментаторов, так и не нашел себя. На них не пало никакое проклятие – не надо перекладывать ответственность за свои несчастья на что-то потустороннее. В этот вечер команда ничего не смогла».

Le Figaro: «Бывают вечера, которые вспоминаются с радостью или грустью даже спустя несколько лет. В эту категорию будет внесен понедельник, 28 июня 2021 года. К сожалению, в основе будет эта французская команда, выбитая Швейцарией по пенальти, что навсегда оставит клеймо на этом поколении, жаждущем побед, но неспособном пройти Швейцарию. Опустив голову и плача, чемпионы мира покинули Евро и Бухарест через самые маленькие двери. Это один из самых больших провалов в истории турнира. Время для отчётов и оценок придёт очень быстро, но люди Дидье Дешама не оправдали ожиданий, не говоря уже о своём статусе».

Le Point: «Давайте посмотрим правде в глаза с самого начала: было бы нечестно обвинять 22-летнего Килиана Мбаппе в провале сборной Франции. Можно, конечно, задаться вопросом, как французский вундеркинд вообще играл в концовке сезона. Но с таким же успехом мы могли бы спросить о тактических решениях французского тренера Дидье Дешама, в частности об этой каше 3-5-2 (или это было 3-4-3, кто знает), поданной в первом тайме с Адрианом Рабьо и Бенжаменом Паваром на флангах, которые там обычно не играют. Непосредственный результат: сборная начала игру с худших сорока пяти минут последних десяти лет, результатом которых стал гол Сеферовича на 15-й минуте.

Предав забвению эту тактическую аберрацию в начале второго тайма, Дидье Дешам почти разрешил нам снова мечтать. Как и в 2018 году. Карим Бензема забил два гола, потом ещё один – Поль Погба. Но мечты привлекают только тех, кто в них верит. И 2018 год внезапно показался далеким, когда Сеферович вернул нас к реальности на 81-й минуте. Франция едет домой с Евро, которое, как она считала, вполне было ей по силам. В конце концов люди, не переставая, говорят, что у нас лучшая атака в мире, которой многие страны так завидуют. Но то было в 2018-м».

Le Parisien: «С сердцем, замирающем на скорости 120 ударов в минуту, мы должны были смотреть на эту мучительную встречу Франции и Швейцарии от начала до конца. Сначала из-за того, что уровень игры «синих» был удручающим, затем – что после возвращения, которое стало возможно благодаря Бензема и Погба, французы снова упали. Символично, что именно Мбаппе убил «синих». Провал, безволие, фиаско — выбирайте сами! В любом случае это поражение от швейцарцев – совсем не то, чего ожидали от команды Дешама».

20 minutes: «Пощечина соответствует сценарию: сумасшедшая, жестокая, историческая. На парящей в воздухе арене в Бухаресте самопровозглашенные фавориты соревнований упали с очень-очень большой высоты. Дешам ошибся с тактикой, устроив на поле настоящую кашу в первом тайме. Он одумался только к 40-й минуте, когда его команда уже проигрывала. После перерыва тренер вернулся к более классическим 4-4-2, поэтому «синие» наконец смогли разжечь игру. Мы уверены, что эти 3-5-2 войдут в пантеон самых громких тактических ударов в истории сборной Франции».