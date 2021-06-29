Футбол, я заново в тебя влюбился! Спасибо Швейцарии, Франции и волосатому мужику

Пятый и победный пенальти сборной Швейцарии вчера исполнял подозрительно похожий на моего соседа в Тушино человек: волосатая грудь, суровый взгляд вниз, залысины на голове, никакого геля и татуировок. Мы с папой так его и прозвали – Мужик. И мужик по имени Адмир Мехмеди из «Вольфсбурга», отыгравший на этом Евро чуть более получаса, в итоге накрыл чемпионов мира французов.

Другой покоритель Франции пять лет не вылезает из чемпионата Хорватии – нападающий загребского «Динамо» Марио Гавранович вышел на 73-й минуте и ровно через 13 затащил Швейцарию в дополнительное время, ещё и забив перед этим отменённый из-за офсайда гол.



Мужик, Гавранович, другие футболисты сборной Швейцарии с югославскими фамилиями вместе с тренером-боснийцем, албанскими и африканскими лидерами, джокером Рубеном Варгасом и лучшим ассистентом Евро с матчами за ЦСКА выглядят как минимум колоритно. Особенно на контрасте с фанатами-здоровяками, которые болели за них с трибун стадиона в Бухаресте.

И когда эта команда вызывает слёзы на красных от краски лицах швейцарских фанатов и спасает матч, который, казалось бы, надо было закончить после гола в девятку от Погба, хочется одного: влюбиться в футбол ещё раз. Это даже не восемь голов Испании и Хорватии – в том матче всё же сошлись игроки «Барселоны» и «Реала», там была супербитва почти равных топ-сборных, а не погоня колоритных за великими.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Причём великие слишком рано почувствовали себя победителями, и их хотелось наказать. За то, что Дешам убрал Гризманна и будто бы по-победному его поцеловал, как обнимались французы при уходе с поля и как расслабились, получив преимущество в два мяча. Выключился даже Павар, игравший с красным от крови локтём. Их перебегали пять свежих швейцарцев – особенно форвард «Динамо» Загреб и Мужик.



Вылет Мбаппе, Левандовского, Роналду и Бензема до четвертьфинала – не аномалия Евро, а новый аргумент в пользу того, что футбол прекрасен. И если бы 10-летний я или вы увидели такой матч, не разбирая, что Джака тот ещё задира и рисует руками албанского орла в играх за сборную Швейцарии, точно бы влюбились.



Я и сейчас влюбился. Снова. Орлов, клубные и человеческие истории футболистов хочется забыть и смотреть одну лишь игру. Самую прекрасную на планете.



К счастье, впереди ещё много матчей!