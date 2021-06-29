«Весь мир видел, что гол был». Незасчитанный мяч Лэмпарда немцам в 2010-м изменил футбол

Чемпионат мира — 2010. ЮАР. 27 июня. Сборные Англии и Германии встречаются в матче 1/8 финала. И тогда эта встреча закончилась жёстокой победой немцев – со счётом 4:1. Но всё могло повернуться иначе, если бы не одна ошибка судьи.

На 39-й минуте Фрэнк Лэмпард запустил мяч под перекладину – тот после отскока пересёк линию. Но судья не засчитал гол даже после яростных жестикуляций англичан.

Видео эпизода.

Фото: Joern Pollex/Getty Images

Как реагировали на это участники матча

Фабио Капелло говорил: «Думаю, та сборная Германии была молодой командой, очень молодой. Когда молодая команда ведет 2:0, а затем счёт становится 2:2, у неё возникают психологические проблемы. Мы же, напротив, получили бы огромный импульс. Но этому не суждено было случиться, и я не могу выкинуть это из головы. Я предчувствовал подобное: мы увеличивали давление, становились лучше, а затем сравняли счет, но наш гол не засчитали. Мы трудились два года, а из-за ошибки кого-то другого отправились домой».

Эшли Коул: «Представьте, что вы работали без остановки долгое-долгое время, а потом ваши старания смываются в унитаз из-за одного человека – судьи. Я сигнализировал ему ещё во время матча, но он мне сказал: «Отойди от меня. Гола не было. Играй дальше».

Уэйн Руни: «Вся планета видела, что гол был. Мяч пересёк линию и улетел на метр за нее. Но судья почему-то решил, что он может влиять на всех в мире и допустил самую большую ошибку в карьере».

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В целом комментарии англичан не сильно отличались друг от друга. Они говорили, что Хорхе Ларрионда не засчитал чистый гол и отобрал импульс, из-за чего немцы и довели счёт до разгромного. На момент удара Лэмпарда счёт был 1:0. Первый тайм завершился с 2:1 на табло. Во второй половине Германия легко забила ещё два мяча.



Последствия для самого Ларрионды – ФИФА отстранила его от дальнейшей работы на турнире.

Как реагировал сам Лэмпард

По словам Лэмпарда, изначально он вообще побежал праздновать. Потом – увидел, что Ларрионда не засчитал гол, и возмутился. Но дальше специально заглушил эмоции



«Мы проигрывали, и судья не засчитал мяч. Я подумал, что лучше настроиться на продолжение игры, и забыл об эпизоде на некоторое время. Самое большое разочарование наступило после поражения. Мы смотрели повторы и были просто возмущены: как вообще можно было так ошибиться. Я приехал в Англию и не мог выйти из депрессивного состояния где-то месяц. Мне казалось неправильным, что человек может так ошибиться и не получить никакого наказания.

Фото: Joern Pollex/Getty Images

В какой-то момент в голове даже проскочила мысль: «А не закончить ли мне карьеру?». Хорошо, что я поделился этим с семьей и друзьями – они подали мне правильный настрой».



Из дополнительных реакций – на тот момент главным тренером «Челси» был Карло Анчелотти. Он запретил иностранным футболистам клуба обсуждать с английскими одноклубникаии незасчитанный гол Лэмпарда.

Тот гол повлиял на футбол – на ЧМ-2014 появилась система определения голов

Лайнсмен Маурисио Эспиноза говорил, что его поразила скорость удара и что мяч должен был остаться в воротах: «Я вообще не понимаю, как мяч вылетел из ворот, почему он не остался в сетке. Он летел на такой скорости, что трудно было что-то понять. Для точного определения гола нужна была помощь. На тот момент у судей не было никаких повторов, а мы, боковые арбитры, были в таком же шоке».



Полемика, произошедшая на фоне скандального гола-фантома, сильно насторожила ФИФА. Организация сразу же после завершения ЧМ-2010 запустила обсуждение по введению системы определения взятия ворот.

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В июле-2012 IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) официально одобрил использование технологии определения взятия ворот. В 2013-м система появилась на Кубке конфедераций – она получила название «Ястребиный глаз». Дальше технологию опробовали в АПЛ, и в 2014-м ФИФА согласилась её использовать на бразильском чемпионате мира.

Франция первая прочувствовала появление «Ястребиного глаза». В матче с Гондурасом Бензема пальнул во втором тайме по воротам соперника – мяч сначала попал в штангу, потом отскочил в голкипера Гондураса и после пересек линию ворот. Система видеофиксации гола определила, что мяч пересёк линию. Судья засчитал гол, но в протоколе он был указан как «автогол».

Англия тогда провалила ЧМ и не вышла из группы с Коста-Рикой, Уругваем и Италией (заняла 4-е место). После чемпионата мира в Бразилии Лэмпарда всё ещё спрашивали про незасчитанный в ворота немцев мяч. Он отвечал уже спокойно.



«Никаких бессонных ночей нет. Да и неприятный осадок уже пропал. Это было очень давно – не вижу смыла переживать это ещё раз. Главное, что мой случай повлиял на развитие футбола – больше никто не должен почувствовать разочарование от подобных ошибок».