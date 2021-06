Сборная Англии ещё не проиграла, а футболистов уже уничтожают в соцсетях. Нормально?

The Guardian провело эксклюзивное исследование: издание подсчитало, сколько раз игроки сборной Англии подвергались оскорблениям в «Твиттере» за три матча группового этапа.

Данные, проанализированные медиа, были собраны Hope Not Hate и основаны на более чем 585 000 публикациях на английском, включающих в себя имена игроков и их прозвища, а также твиты, опубликованные за час до, во время и через два часа после каждого матча в Англии. The Guardian определил 4505 потенциально оскорбительных записей, которые после вручную проверялись командой журналистов.



В итоге получилось 2114 твита, в которых упоминались игроки и главный тренер Гарет Саутгейт. Из них 44, по утверждению издания, были адресованы темнокожим игрокам и содержали «откровенно расистские сообщения с использованием слова на букву «Н» и смайликов обезьяны». Ещё 58 твитов – с нападением на игроков за то, что те преклонили колено перед матчем.



Больше всего досталось Сайтгейту (700 упоминаний), а из игроков – Гарри Кейну: 10 раз его оскорбили на расовой почве, 493 раза – в общем. На втором месте по количеству упоминаний идёт Рахим Стерлинг, несмотря на два забитых гола на групповом этапе: 49 и 381 соответственно. В статистике также фигурируют Фил Фоден, Джек Грилиш, Джордан Пикфорд и Тайрон Мингс.

Патрик Херманссон, исследователь Hope Not Hate, сказал The Guardian: «Жестокое обращение в Интернете, особенно расистские оскорбления – серьёзная проблема. Даже если этого контента относительно меньше, он может оказать большое влияние на непосредственную жертву, а также на тех, кто наталкивается на него в Интернете. Такте социальные сети, как «Твиттер», привлекают подобного рода оскорбления, потому что платформа поощряет быстрые и эмоциональные реакции, а также чувство анонимности. Поскольку именно этой проблеме уделялось внимание и раньше, «Твиттер» о ней хорошо осведомлён и должен делать больше для борьбы с этим».



На исследование уже обратили внимание: председатель антирасистских организаций Kick It Out и Football Online Hate Working Group Санджай Бхандари сказал, что «результаты печальны, но они предсказуемы».



«Жестокое обращение и дискриминация в отношении меньшинств и их сторонников, к сожалению, нормализовались в социальных сетях до такой степени, что ненависть удаляется каждую секунду, каждую минуту каждого часа каждого дня, 365 дней в году, – сказал он. – Это технологическая проблема промышленного масштаба, которая требует технологических решений в промышленном масштабе. Нам нужно, чтобы правительство ускорило регулирование законов безопасности в Интернете».