Кубок Америки зажигает новые звёзды. 10 молодых игроков для топ-клубов Европы

В мире есть несколько базовых установок, которые редко нарушаются. Айфоны стоят архидорого, денег всегда мало, в футболе постоянно появляются молодые и дорогие южноамериканцы. Этот феномен актуален вне зависимости от цифр на календаре. «Барселона» покупала Неймара в 2013-м за 88,2 млн евро, «Реал» брал Винисиуса и Родриго за 45 млн в 2018-м и 2019-м соответственно, а «Бетис» расставался с 31,5 млн евро ради Денилсона ещё в 1998-м.

Почему в футболе много дорогих и крутых молодых южноамериканцев?

Трансферный приоритет в пользу южноамериканцев основывается на нескольких факторах. Во-первых, так сложилось исторически. Бразилия и Аргентина долгое время остаются главными поставщиками высококачественных кадров для клубов со всего мира. Во-вторых, взлетевших бразильцев можно перепродать дороже (а именно транзитные трансферы наиболее популярны). В-третьих, в Южной Америке просто больше выбор.

По данным CIES Football Observatory (исследовательский институт, учреждённый Международной федерацией футбола (ФИФА) и швейцарским университетом Невшателя), Бразилия с большим отрывом занимает первое место среди стран-экспортёров футболистов. По состоянию на май 2021 года в 145 лигах выступают 1287 бразильских игроков. На втором месте по показателю – Франция (946), а дальше идёт снова представитель Южной Америки – Аргентина (780). В пятёрке уверенно засели Англия (494) с Германией (442), а в топ-15 главных поставщиков входит ещё и Уругвай с 299 представителями.

Подобное распределение связано с количеством зарегистрированных в стране футболистов. В Германии их 6,3 миллиона; в Бразилии – 2,1; во Франции – 1,8; а в Англии – 1,5. Вполне логично, что из такой выборки вырастают крутые и дорогие игроки. Особенно показательна корреляция этого принципа на примере США. В стране на 2014-й, по данным FIFA, насчитывалось 4,2 млн зарегистрированных футболистов. Сейчас у американцев много молодых и горячих «проспектов» из топ-клубов – Пулишич, Дест, Рейна и другие.

Не секрет, что в Бразилии всё дышит футболом. Это связано с пятью мировыми чемпионствами, уровнем жизни в стране и наличием бесконечного числа площадок, которыми выступают пляжи. Поэтому бразильские игроки запускают карьеры раньше, а потом получают преимущество за счёт опыта и особой техники.

При этом все названные факторы мало связаны с ответом на вопрос, почему молодые южноамериканцы такие дорогие. Ответ заложен в нём самом. Различные системы определения стоимости базируются на интегральной (многокритериальной) оценке множества факторов, главным из которых остаётся возраст. В это многогранное понятие вкладываются не просто паспортные данные, но и потенциал развития навыков, получение опыта и прочее.

Но южноамериканские футболисты (вне зависимости от возраста) остаются самыми востребованными в главных лигах мира. В составе каждого из чемпионов топ-5 сезона-2020/2021 был хотя бы один представитель Южной Америки:

«Манчестер Сити» – три бразильца и один аргентинец;

«Бавария» – один бразилец;

«Интер» – один уругваец, два чилийца и один аргентинец;

«Лилль» – один бразилец;

«Атлетико» – три уругвайца, два бразильца и один аргентинец.

Если посмотреть на агрегированные цифры по представительству, то важность южноамериканцев станет ещё очевиднее. В CIES посчитали производительность стран с учётом силы чемпионатов, в которых выступают игроки, и количеством минут. Бразилия остаётся лидером и тут, создавая показатель в 6,8% всех футболистов в 132 главных лигах мира. Ближайшие преследователи отстают на солидные пару процентов. Франция готовит около 5,1% игроков, Испания – 4,8%, а Аргентина – 4,6%. Уругвай снова есть в топе, но на 13-м месте с 2,1%.

Кто из потенциальных звёзд играет на Копа Америка — 2021?

На Копа Америка — 2021 приехали сразу несколько потенциальных звёзд, которые уже привлекли внимание скаутов топ-клубов или совсем скоро это сделают.

Вот 10 интересных молодых парней из топ-сборных:

Науэль Молина (правый защитник, Аргентина, «Удинезе») — 7 млн евро

На этой Копе появился в старте против Уругвая и Парагвая, сыграв максимум минут. Аргентина в этих матчах не пропустила. Исполнил мечту, сыграв с Месси, хотя мог добиться этого и раньше. В 2012 году Науэль был близок к переходу в академию «Барселоны».

Лисандро Мартинес (центральный защитник, Аргентина, «Аякс») — 23 млн евро



В составе сборной Аргентины сразу три Л. Мартинеса. Помимо игрока «Аякса», в «альбиселесте» бегают Лаутаро (из «Интера») и Лукас (из «Фиорентины»). Возможно, мощное будущее ждёт всех троих, но Лисандро уже заинтересовал «Барселону» (клуб давно искал левоногого центрального защитника) — он готов сыграть и в центре обороны (при росте 178 см), и на левом краю.

Рональд Араухо (центральный защитник, Уругвай, «Барселона») — 25 млн евро



Сидит в сборной под Диего Годином и Хосе Хименесом, но в будущем обязательно вытеснит первого. На счету Рональда 24 матча и два гола за «Барсу» в этом сезоне и сказочная история подъёма: «Иногда нам не хватало еды. Я помню, как ел только пасту с майонезом с моей мамой. У меня даже не было обуви, чтобы играть в футбол. Мои родители приложили огромные усилия, чтобы купить мне обувь. Мама покупала их в рассрочку и платила восемь-девять месяцев».

Кристиан Ромеро (центральный защитник, Аргентина, «Аталанта») — 30 млн евро



Сыграл на Копе 180 минут и ещё больше укрепил «Аталанту» во мнении, что его пора выкупать у «Ювентуса». Хотя парня могут и вернуть в клуб, благодаря которому поменялась его жизнь: «Увидеть Дибалу и Криштиану Роналду… Я не мог в это поверить! С тех пор как они пожали мне руку, моя жизнь изменилась».

Эмерсон (правый защитник, Бразилия, «Барселона») — 25 млн евро



Тренер сборной Бразилии доверил парню всего семь минут, но за его плечами мощный сезон за «Бетис» (третий по отборам в Примере и первый по перехватам). Даже странно, что «Барселоне» он достался всего за 7 млн евро.

Хулиан Альварес (крайний форвард, Аргентина, «Ривер Плейт») — 15 млн евро



Набил 4+7 в 20 матчах за «Ривер Плейт» в этом сезоне и может стать частью сделки аргентинского клуба и «Зенита» по переходу Себастьяна Дриусси. В Санкт-Петербурге хотят заменить одного аргентинца другим, но более молодым и талантливым. Правда, агент Дриусси пока что всё отрицает.

Николас Домингес (центральный полузащитник, Аргентина, «Болонья») — 10 млн евро



Попал в команду будущих звёзд симулятора FIFA (рейтинг — 89) и отпахал в 30 играх «Болоньи» этого сезона, хотя почти всегда выходил на замену. Ещё два года назад итальянский клуб выкупил опорника у «Велес Сарсфилда» за 8,5 млн евро, но через пару лет точно продаст дороже.

Эсекиэль Паласиос (центральный полузащитник, Аргентина, «Байер») — 13 млн евро



Легенда Football Manager попала в «Байер» благодаря их мощной системе отбора талантов в Южной Америке, но пока Паласиос сыграл только 789 минут. Интересно, что игрок живёт не в Леверкузене, где базируется клуб, а неподалёку, в более большом и разнообразном Кёльне. Немецкие и аргентинские журналисты сравнивают Паласиоса с зажигавшими в «Байере» Артуро Видалем и Чарльзом Арангисом, хотя Эсекиэль играет атакующего полузащитника, а не опорника.

Матиас Винья (левый/центральный защитник, Уругвай, «Палмейрас») — 4 млн евро



Парень начал карьеру на родине (в «Насьонале»), но к 22 годам укатил в бразильский «Палмейрас». Умеет круто подключаться к атакам, периодически забивает, а слухи уже связывали его с трансфером в «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Факундо Торрес (крайний форвард, Уругвай, «Пеньяроль») — 5 млн евро



Атакующий универсал, готовый выйти и в центре атаки, и с краю. Несколько раз бодро выбегал на замену за сборную (на Кубке Америки сыграл во всех трёх матчах не меньше 18 минут), а за клуб в этом году отличился четырьмя голами в 10 играх.

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