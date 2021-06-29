Англия не сильнее Германии, но победила. С такой скучной игрой Саутгейт обязан брать Евро

После вылета Франции Англия осталась безальтернативно самой прагматичной командой чемпионата. Во всех трёх матчах группового этапа англичане жертвовали атакой ради контроля, так что было бы странно, если бы в плей-офф что-то изменилось. Гарет Саутгейт пошёл ещё дальше: к матчу с Германией перешёл на тройку центральных защитников.

Уокер, Магуайр и Стоунс составили тройку в центре, а Шоу и Триппьер сыграли фулбеков. Пара опорников осталась без изменений, а в атаке с первых минут вышли Сака, Кейн и Стерлинг. В запасе остались не только Рэшфорд, Фоден и Санчо, но и Грилиш и Маунт, которые уже показались свою значимость на турнире. Но отзеркалить схему немцев было для Саутгейта важнее.

Йоахим Лёв выпустил Горецку с первых минут вместо Гюндогана. Понятное решение: Илкай провёл великолепный сезон в «Сити» и стал лучшим бомбардиром команды благодаря своевременным рывкам в штрафную, но в сборной у него нет условий, чтобы так же часто оказываться в чужой штрафной. Ещё одно изменение: Вернер в старте вместо Гнабри.

Обе команды качественно прессинговали, чему способствовали зеркальные схемы, и это определило стиль матча. Мяч находился в основном в центральной трети, а редкие полумоменты удавалось создавать после стандартов. Германия, чтобы проходить первую волну прессинга, перестраивалась в розыгрыше: Кроос отходил в центр защиты, а Гинтер и Рюдигер отходили шире во фланг. Плюс обе команды активно включали вратарей.

На первых минутах Германии удалась одна быстрая атака, когда Мюллер получил мяч между линиями, а Горецка рванул в его зону. Мюллер отдал разрезающий пас, Райс догнал и сбил соперника почти на линии штрафной и получил предупреждение. Опасный момент, хотя и редкий. Следующий опасный прорыв у немцев получился примерно через полчаса, когда после перехвата в центре Хаверц выводил Вернера один на один под углом к воротам, и тот не переиграл Пикфорда.

Фото: Carl Recine/Getty Images

У немцев проходили редкие прорывы, обычно после того, как Хаверц или Мюллер отходили в полузащиту (или Кроос — в защиту), а у англичан были только стандарты и дальние удары. Магуайр выиграл верх, но не смог сильно пробить после углового, Стерлинг хорошо ударил метров с 25 — это и всё, что можно вспомнить у ворот Нойера в первые полчаса.

Самый опасный момент тайма был создан в уже добавленное время. Мюллер неожиданно грубо обрезался на правом фланге, подарив мяч Стерлингу, и тому удалось разбежаться к штрафной. Его догнали, но мяч от ноги защитника прилетел к Кейну, и тот выскакивал на ворота, но не смог обработать и момент. Опасный эпизод, но он не привёл к удару и даже не попал в статистику.

В общем, в первом тайме была качественная оборонительная тренерская дуэль, но с точки зрения просмотра футбола делать нечего: на две команды всего три удара с игры и всего один из них из штрафной (как раз тот удар Вернера). На контрасте с безумными матчами предыдущего дня — тяжёлое зрелище, с другой стороны, команды не допускали глупых ошибок.

В начале второго тайма команды обменялись парой быстрых атак. Стерлинг протащил мяч и потерял его возле чужой штрафной, через насколько секунд Хаверц и Мюллер убегали вдвоём против троих (правда, сзади догоняли ещё несколько соперников), и Хаверц сумел выкатить сложный пас между двух соперников, но эпизод закончился только угловым.

Фото: John Sibley/Getty Images

Несмотря на небольшой всплеск, ничего не изменилось. Темп остался невысоким, команды успевали смещаться в зону мяча и не оставляли коридоров. За 30 минут второго тайма единственными ударами были попытка Госенса из борьбы (вряд ли это тянет на полноценный удар) и дальний выстрел Хаверца: сильно, но по центру. Игра совсем успокоилась, но оба тренера не спешили с заменами.

И Саутгейт, и Лёв выпустили по свежему игроку в атаку на 69-й минуте. Саку сменил Грилиш, который ушёл на левый фланг (Стерлинг перешёл направо), а Гнабри заменил Вернера по позиции. То есть тактический рисунок не изменился.

Вернее, почти не изменился, потому что с выходом Грилиша оба вингера англичан стали чаще оказываться в центре. Стерлинг постоянно делает рывки на острие и отходит в глубину в полуфланге, а Грилиш в принципе может оказаться где угодно в левой половине поля. Эпизод, когда они оба в одном эпизоде сместились в центр, закончился голом.

Стерлинг получил мяч в полузащите, отдал вперёд на Кейна, а тот развернул атаку на Грилиша — тот тоже прибежал к дуге штрафной, стянув защитника и оставив бровку Шоу. Грилиш продлил мяч на Шоу, и у того были время и пространство, чтобы сделать нацеленный прострел в штрафную, куда уже врывался Стерлинг.

Очень показательный гол. Англия не отказалась от своей тактики и задействовала в атаке минимум игроков. Никакого риска, только мастерство. Англичане не раскрывались всю игру и забили на своих условиях. И снова Стерлинг — пока на Евро забивает только он.

Фото: Carl Recine/Getty Images

Через три минуты Стерлинг чуть не привёз гол в собственные ворота: обрезался в центре поля, мяч получил Хаверц — и сразу бросил Мюллера один на один. Это был чистый выход, Мюллер пробил мимо вратаря, но и мимо угла. Стопроцентный шанс.

А ещё через пять минут англичане забили второй. Гнабри потерял мяч в центральном круге, Шоу протащил мяч к штрафной, отдал налево на Грилиша, а тот прострелил вдоль ворот на набегавшего Кейна.

Лёв отреагировал серией замен. На последних минутах сборная Германии играла с четвёркой защитников: Джан и Рюдигер в центре, Киммих и Зане — на флангах, а Хуммельс играл в центре нападения. Не сработало: это был навал, а не продуманное давление, и он не привёл к опасным моментам.

Трудно сказать, насколько победа англичан справедлива. Немцы упустили два явных момента с выходом Вернера под углом и выходом Мюллера по центру ворот. Англичане не создали ничего, кроме двух моментов, которые релизовали. То есть решила реализация — если бы промахнулся Стерлинг, а Мюллер и Вернер попали бы, мы бы сейчас говорили о том, что Саутгейт наказан за трусость и что с таким блестящим составом в атаке нельзя играть так скучно. Но Стерлинг и Кейн забили, а Вернер и Мюллер — нет.

Возможно, это случайность. Но то, что Саутгейт был до конца верен своему осторожному плану на игру, — это факт. И в итоге прошёл Германию, даже не проведя ни одной многочисленной атаки. После вылета Франции и Португалии это с отрывом самая скучная команда на турнире — и пока она эффективна.