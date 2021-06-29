«Карьера в сборной завершилась позором». Мюллеру досталось за промах на Евро

Сборная Германии завершила выступление на чемпионате Европы. Команда Йоахима Лёва уступила англичанам (0:2), хотя всё могло сложиться иначе. При счёте 0:1 Томас Мюллер упустил стопроцентную возможность восстановить паритет. Футболист «Баварии» получил передачу от Хаверца, выскочил один на один с вратарём, но умудрился отправить мяч мимо ворот.
Права на фото принадлежат UEFA.
А вскоре англичане забили второй мяч и сняли все вопросы о победителе встречи. Болельщики в соцсетях уделили эпизоду с промахом Мюллера повышенное внимание. Вместо того чтобы стать героем вечера, Томас стал объектом для насмешек.
«Карьера Мюллера в сборной завершилась позором. Жаль».
«Не могу поверить, что Мюллер промазал».
«Арестуйте Мюллера за то, что он лишил молодого футболиста голевой передачи».
«Я до сих пор в шоке. Мюллер слишком опытен, чтобы не реализовать выход один на один. Не в решающий момент матча».
«Промах Мюллера был ужасным».
«Томас Мюллер, футбол никогда не забудет твой промах».
Примечательно, что весной 2019 года Лёв объявил, что больше не будет вызывать Мюллера в состав сборной Германии. Тренер объяснил, что основу новой команды составят молодые и перспективные футболисты. Спустя два года Лёв всё-таки изменил решение и включил опытного игрока в заявку сборной на Евро-2020. Мюллер мог отблагодарить тренера за доверие спасительным для сборной голом, но увы. Так печально закончилась 15-летняя эра Лёва в сборной Германии.
«Итак, правление Лёва наконец-то закончилось. Он выиграл всего лишь 18 из последних 42 матчей. Ужасно».
«Лёва нельзя возвращать в Германию».
«Как Лёв выжил после чемпионата мира в России — загадка. Ещё одна загадка — почему сборная Германии не приехала на Евро с Фликом, ведь они могли достичь договорённости. Команда играла абсолютно ужасно».
«Немцы должны были проиграть Венгрии. Каждый клоун, который лоббировал присутствие Лёва в сборной после поражения от Испании со счётом 0:6, должен быть уволен без промедления. Какой позор».
«Лёв напортачил. Он перетасовал состав и вовремя не заменил Мюллера».
Конечно, есть немало позитивных твитов, в которых болельщики благодарят Лёва за работу. Всё-таки именно он привёл команду к победе в чемпионате мира. Однако многие считают, что специалист должен был покинуть свой пост после неудачного выступления на ЧМ-2018. Тогда немцы не смогли защитить титул и завершили выступление после группового раунда. Лёв руководил сборной Германии с 2006 года, и очень жаль, что он покидает свой пост после такого досадного поражения.
- 29 июня 2021
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