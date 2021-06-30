Предлагают назначить судью Карасёва на матч украинцев с Англией.

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«А нельзя поменять Стаса на Шеву?» Соцсети в восторге от победы Украины

Сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 и впервые в своей истории попала в четвертьфинал Евро. Там команду Андрея Шевченко ждёт Англия. Мы собрали реакцию в соцсетях на историческую победу украинцев:

Люди в восторге от игры сборной Украины.

Ради такого футбола можно и на рейс опоздать!

Успех соседей, естественно, породил новую порцию критики в адрес нашей сборной.

И вновь начали сравнивать Украину с Россией.

Футбольный менеджер Марко Трабукки предложил поменять Станислава Черчесова на… Шевченко.

Пользователи соцсетей припомнили и слова Дзюбы после вылета нашей сборной из группы.

Почему-то вспомнили даже ошибку Александра Филимонова.

Как вам идея назначить на четвертьфинальный матч Украины с Англией Сергея Карасёва?

К сожалению, у Украины много травм.

Советский мультфильм «Как казаки в футбол играли» сейчас очень даже в тему.

Некоторые уже даже мечтают о финале с Данией.