«А нельзя поменять Стаса на Шеву?» Соцсети в восторге от победы Украины

Сборная Украины обыграла Швецию со счётом 2:1 и впервые в своей истории попала в четвертьфинал Евро. Там команду Андрея Шевченко ждёт Англия. Мы собрали реакцию в соцсетях на историческую победу украинцев:
Люди в восторге от игры сборной Украины.
Ради такого футбола можно и на рейс опоздать!
Успех соседей, естественно, породил новую порцию критики в адрес нашей сборной.
И вновь начали сравнивать Украину с Россией.
Футбольный менеджер Марко Трабукки предложил поменять Станислава Черчесова на… Шевченко.
Пользователи соцсетей припомнили и слова Дзюбы после вылета нашей сборной из группы.
Почему-то вспомнили даже ошибку Александра Филимонова.
Как вам идея назначить на четвертьфинальный матч Украины с Англией Сергея Карасёва?
К сожалению, у Украины много травм.
Советский мультфильм «Как казаки в футбол играли» сейчас очень даже в тему.
Некоторые уже даже мечтают о финале с Данией.
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