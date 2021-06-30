Шевченко – идеальный тренер сборной. Вот бы России такого!

Нападающий Андрей Шевченко завершил карьеру в сборной Украины после поражения от Англии на Евро-2012 – того самого с незасчитанным голом Девича, после которого городской сумасшедший хотел взорвать киевский стадион.

Стоя в синем украинском поло после матча в Донецке, Андрей на русском языке давал грустное прощальное интервью: как готовился к заключительному турниру в карьере, как хотел играть перед своими зрителями, но после столкновений с французами распухло колено, как не смог провести полноценный матч с англичанами.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

После того интервью мои знакомые украинцы плакали. Я тоже проецировал на себя и грустил – таким опустошённым, но настоящим был там Шевченко.

Через девять лет Шевченко в чёрном костюме и белой рубашке руководит Украиной на Евро и выводит команду в первый в истории европейский четвертьфинал, где сыграет как раз с Англией. Вряд ли это можно будет назвать будущей местью за 2012-й. Лучше признать, что тренер Шевченко не просто создатель гибкой команды вместе со своим итальянским штабом, а очень стильный, свежий и интеллигентный тренер, за которого хочется переживать.

Во-первых, это тот самый Шева. Благодаря которому многие полюбили футбол. Шева был настолько популярен и любим, что чёрные шорты «Милана» с седьмым номером грабители стащили с нашей дачи вместе с телевизором и столовыми приборами.

Во-вторых, мне приятно понимать главного тренера сборной Украины. Не только на интервью, но и во время матча, когда через трансляцию слышно: «Не спешим».

В-третьих, меня тронули поцелуй и объятия Шевченко и травмированного Беседина – за девять минут на поле игрок принёс Украине преимущество в одного игрока (швед схватил красную карточку), получив шипами в колено и, возможно, серьезную травму. Несмотря на градус матча и ничью в дополнительное время, Шева остановился, сжал Беседина и что-то ему прошептал. А после матча добавил, что с Англией «ребята» сыграют ещё и за Беседина.

Фото: Ross Parker/Getty Images

В-четвертых, от выдержанно-скромного образа в костюме Шевченко отдаёт стилем и свежестью. Полная противоположность с Блохиным, который предлагал журналисту выйти, и сами знаете с кем.

«Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины», – сказал Шевченко после победы над Швецией.



Команда заслужила любовь ещё и благодаря своему приятному тренеру.

Фото: Getty Images

Просто соглашусь с комментатором Романом Нагучевым: «Шевченко всё это заслужил самым первым! Скромность и работа дают результат. Просто браво».



Просто браво!



P.S. И просто тихо мечтаю о таком тренере для сборной России.