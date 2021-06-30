«Больше не братья?» На российского болельщика напали на матче сборной Украины

Во вторник, 29 июня, сборная Украины обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Впервые в своей истории. Всё бы хорошо, однако на трибунах шотландского стадиона случился неприятный инцидент. Но обо всём по порядку.

Фотография российского и украинского болельщиков, стоящих в обнимку, за последние сутки облетела все социальные сети, в том числе официальные аккаунты Евро-2020.

Фото: facebook.com/UkrBall

Все уж было подумали о сближении братских народов, но красивая история получила неожиданное и неприятное продолжение. После удачного для украинский сборной матча телеграм-канал OFNEWS выложил новые фотографии — получилась история в трёх снимках. На новых кадрах тот самый российский болельщик запечатлён уже без флага и ушанки, с разорванной майкой, а самое главное — держащимся за лицо. Рядом с ним несколько людей что-то эмоционально выясняют.

По видеозаписи, которая гуляет в интернете, можно сделать вывод: между человеком с российским флагом и болельщиками в украинской атрибутике действительно произошла потасовка: агрессивно настроенные украинцы, вцепившись в футболку, пытались вытащить российского болельщика на разговор. На помощь пришёл тот самый друг с вирусной фотографии: отбил от нападающих и закрыл товарища украинским флагом. Мило.

Можно лишь предположить, что не все оценили жест россиянина, и на трибуне завязался конфликт на политической почве.

Пока украинский паблик UkrBall в «Фейсбуке» насмехается над бедолагой-болельщиком, адекватная часть болельщиков осуждает поведение братских соседей.



Artyom Kapustin: «Можете что угодно писать, говорить или делать. У нас всё равно вчера полстраны, а может и больше, совершенно искренне болело за Украину, желали ей победы. Так было, есть и будет!»



Caravan Caravan: «Неприятно, конечно. Начинаешь понимать: ху из ху… Мы за красивый футбол, а политика не должна здесь и близко быть. Поэтому сборной Украине удачи, а вот то, что произошло — это зря...»



Иван Рыжанков: «Земля пухом, человека просто так избили».



Alexander Pavlov: «Радовался до тех пор, пока не узнал продолжение истории. Теперь точно можно заявить: мы больше не братья».



Комментатора выше поддержал Ян Морозов: «Да, как раз в этом их суть. Теперь ещё будут гордиться футбольной победой лет 10, орать слава слава, бла-бла-бла и прочий детский сад. Единственное, это Андрей Шевченко, вот только ради него лично я бы болел за сборную подобной страны».

В Госдуме призвали расследовать избиение российского фаната украинцами на Евро-2020

«Чемпионат» связался с членом комитета Государственной Думы РФ Дмитрием Свищёвым. Депутат отреагировал на инцидент с избитым на матче сборной Украины российским болельщиком.



«Два факта всё же омрачили игру: инцидент с молодым человеком в форме сборной России и украинцы, которые играли с лозунгами националистического толка, — начал Свищёв. — Напомню, даже в УЕФА рекомендовали убрать запрещённые лозунги с формы.

Что касается болельщика, не так важно: россиянин он или нет. Большой респект парню, который не побоялся прийти на трибуну к украинским болельщикам с флагом и в форме сборной России. Очевидно, что он поддерживал Украину. Вместо того чтобы на радостях убрать все негативы и проблемы, украинские болельщики взяли и испортили праздник себе и другим. Какой смысл? Думаю, это сделано специально, чтобы зацепить или словить звезду в интернете. Люди приехали болеть, а по итогу получают негатив. Если я правильно понимаю, отобрали флаг и разорвали форму… Это лишь портит праздник.



Такие вещи недопустимы. Осуждаю и призываю прекратить подобные выходки. На трибуне же есть служба безопасности и система распознавания лиц — при желании можно найти и наказать нарушителей. Не совсем понятно, почему не отреагировали служба безопасности и стражи правопорядка. Наши дипломаты обязаны обратиться в полицию с просьбой разобраться с этим инцидентом. Дело надо довести до конца».



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Перемирие на почве футбола временно откладывается.