«Мечта о финале рухнула – всё кончено!» Эра Лёва в сборной Германии завершилась бесславно

15-летняя эпоха Йоахима Лёва подошла к концу: ещё до начала турнира было известно, что Евро-2020 станет для тренера последним для него со сборной Германии. Как написал Der Tagesspiegel, это получился «бесславный конец славной эпохи».

«Лёв сидел на виртуальной пресс-конференции после матча и ждал следующего вопроса. Но их не последовало, – пишет издание. – Тогда тренер сборной Германии, немного задумавшись, потянулся к одной из двух бутылок кока-колы, которые на самом деле использовались только в рекламных целях. Лёв повернул крышку бутылки. Конечно, она даже не двинулась с места.

В этом можно было увидеть что-то символическое. То, что Йоахим Лёв пытался сделать за три года, прошедшие с момента разгрома на чемпионате мира в России, было примерно похоже на попытку голыми руками снять крышку с бутылки. И то, и другое было обречено на провал. Но Лёв попробовал. Он пытался повернуть, но ничего не сдвинулось с места».

Kicker: «Йоахим Лёв провёл последние секунды своего 15-летнего пребывания на посту главного тренера сборной в одиночестве, в дальнем правом углу технической зоны. Он стоял, положив одну руку на бедро, а другой безвольно болтая, и молча смотрел на Тони Крооса, который в очередной раз безуспешно отправил мяч в штрафную площадь англичан. Ещё один пустой взгляд на табло и на беснующуюся толпу на трибунах, и всё кончилось. Германия выбыла из турнира, а Лёв – официально уволился.

Ожидаемого успеха в матче не произошло. Не получилось красиво завершить эру Лёва, как после чемпионата мира-2018 хотели он и его игроки. «Три льва», подстрекаемые 43 000 громких фанатов, оказались слишком крутыми. Англичане оказались командой, которая просто продвинулась дальше в своем развитии, чем сборная Германии.

Так что же осталось от Лёва? Конечно же, чемпионат мира-2014 года. Долгое время Лёву удавалось сохранять интерес фанатов к его игре. Ему прощали ошибки, как в 2012 году, когда он вылетел из полуфинала чемпионата Европы. Но в 2018 году пора было уходить, потому что на чемпионате мира стало очевидно, что команда продолжает скатываться – этот спад начался уже на ЧЕ-2016».

Morgenpost: «Спустя 86 минут стало ясно, что даже, казалось бы, нескончаемые истории в футболе когда-то заканчиваются. И история вечного Лёва стала именно такой в этот вечер. Историей. В течение 15 лет он был лучшим учителем футбола в стране, выходил в шесть полуфиналов подряд и в общей сложности подтянул 112 игроков к национальной сборной. Пока сказать больше нечего. Кроме последнего: до свидания, Йоахим Лёв».

Bild: «Мечта о финале в Лондоне рухнула. Немецкий миф, что мы не проигрываем на «нашем» стадионе с 1966 года, ушёл в прошлое. Титульного прощания с Лёвом не будет. Всё кончено! Факт таков: первые десять лет с ним были отличными. 5 турниров, не менее 5 полуфиналов, титул чемпионов мира с победой над Бразилией со счётом 7:1. Но и это тоже факт: последние три года с Лёвом были разочаровывающими. Отборочный раунд ЧМ, плей-офф Евро, всего две победы в семи матчах турнира. Фатальный самообман. Жалко, что последним впечатлением об эпохе Лёва будут сомнительные замены и затягивание принятия решений в важной игре».