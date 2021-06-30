«Не было самоотдачи». В провале сборной России на Евро нашли виновных

Сегодня утром состоялось заседание технического комитета РФС. Что это за орган, можно прочитать по ссылке.



На заседании комитета подводились итоги чемпионата Европы и выносилась оценка работе Станислава Черчесова. Главный тренер тоже выступил с докладом о своей работе на турнире. Сенсаций не случилось. Работу Черчесова на турнире и результат признали неудовлетворительными. Но тренер и сам себе вынес такую оценку, о чём нам рассказал один из членов комитета Гаджи Гаджиев.

— Доклад от Черчесова был обширный. Говорили о подготовке, о составе. О нагрузках, о тестированиях, о том, кто как выдерживал. Были цифры, выкладки. Обсудили, в чём эта команда проигрывала команде 2018 года — в скоростно-силовых качествах. Признали результат на Евро неудовлетворительным. Но главный тренер про это сказал сам, Черчесов подвёл к этому итогу. Он всё рассказал, объяснил, почему игроки в беге и скорости оказались хуже, чем три года назад. Скорость — один из важнейших критериев готовности. Если опережаешь соперника, то первым оказываешься на мяче. Голосований по будущему Черчесова и каких-то рекомендаций от нас не было. Сама оценка — неудовлетворительная. Мы все согласились с такой оценкой главного тренера.

Из слов другого члена комитета, Михаила Гершковича, следует, что Черчесов, по мнению техкома, вообще ни в чём не виноват. Всё дело в уровне игроков, а у тренера полная поддержка.



— Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаём и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать. Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира. Будущее тренера станет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором всё будет отмечено.



Так или иначе заседание технического комитета судьбу Черчесова не решило. Её определит заседание исполкома РФС, которое предварительно состоится на следующей неделе. Вероятность отставки главного тренера всё ещё существует, но специалисты и ветераны нашего футбола выступили за Черчесова. Найдутся ли в РФС те, кто против?