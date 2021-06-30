Хватит болеть за Украину с российским флагом. Это ненормально

Перед вами колонка-размышление про грустную сторону матча Украина — Швеция на стадионе в Глазго.
Если коротко: болельщик сборной России в шапке-ушанке, красной форме и с триколором пришёл на украинский сектор; его фото в обнимку с украинцем позитивно подогрело интернет; а потом мы узнали, что форму разорвали, флаг отобрали, а самого болельщика поколотили.
Подробно про инцидент написал коллега Салават Муртазин: ниже вы найдёте и разбор эпизода, и фото, и видео, и комментарии Госдумы.
Теперь — к другим углам произошедшего.
Вначале жирно-жирно подчеркну, что избиение любого человека — это ужасно. Нападение на одного красного, когда вокруг все жёлтые, — это низко и подло. Надругаться над флагом и формой национальной сборной — гнусно. А ещё позорно для жёлто-синего сектора, что там нашёлся такой человек; и теперь обсуждают не только дружную поддержку украинских болельщиков, их аплодисменты в адрес Шевченко и Зинченко, а нападение.
Теперь — про болельщика, который пришёл на сектор сборной Украины во всём российском. В социологии такое поведение называют виктимным, то есть когда человек своими поступками повышает вероятность собственного превращения в жертву. Когда на его поступок или поведение могут ответить деструктивными и разрушительными действиями в его сторону.
Гулять по центру Белграда в форме сборной Албании — виктимное поведение.
Прийти на центральную трибуну «Открытие Банк Арены» в красно-синем шарфе — не такое явное, но тоже виктимное поведение.
Бегать по Гарлему с плакатом «Я ненавижу чёрных», как Брюс Уиллис в третьей части «Крепкого орешка», — самое-самое виктимное поведение.
Фото: facebook.com/UkrBall
И, к сожалению, надо признать, что прийти в толпу украинцев с российским флагом — это тоже виктимное поведение. Можно сколько угодно смотреть новости и радоваться тому, что на фан-зоне в Петербурге болеют за Украину, но важно не обманываться: прямо сейчас такой поступок, скорее всего, кем-то из толпы будет воспринят враждебно. Сами знаете почему. Так и случилось.
Другой вопрос — зачем болельщик принёс на украинский сектор флаг России?
Вы справедливо заметите, что российский флаг с упоминанием Саратова можно было увидеть в Будапеште на матче сборной Португалии. Что болельщики по всему миру таскают свои флаги на игры «Барселоны» и «Реала», чтобы показать: «Вот мы, здесь мы».
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Но конкретно история России и Украины, Азербайджана и Армении, Сербии и Албании, других стран с территориальными и любыми другими спорами — не про это. Флаги этих стран при необдуманном соседстве, к сожалению (да, снова к сожалению), воспримут как провокацию. Именно поэтому федерации разводят эти команды, и, например, Украина точно не сыграет на Евро в Петербурге.
Болельщик нёс российский флаг, чтобы поддержать сборную Украины? За сборную Украины болеют в форме и с флагом сборной Украины. В форме «Манчестер Сити», «Милана» и киевского «Динамо». Но точно не в форме России. Для кого-то это кажется странным, но Россия и Украина — разные страны, разные сборные, разные паспорта. Да, я знаю, что мы соседи, и сам очень болею за Украину, но в нынешней ситуации болеть за Украину с российским флагом не у себя дома и наоборот — неуместно.
Болельщик нёс российский флаг, чтобы укрепить дружбу двух стран? Такой ход кажется мне наивным. Люди дружат, общаясь друг с другом; показывая на своём примере, что национальности плохими не бывают; закрепляя общение посиделками, песнями и объятиями.
Болельщик нёс российский флаг, чтобы попасть в интернет? Надеюсь, у этого был добрый посыл: показать, что политика и человеческие отношения не смешиваются; что мы вместе; что Россия болеет за Украину.
Дружить, не замечая политику, — отличный ход, и все бы так делали. Но для такой дружбы — особенно сейчас — не нужна показательная сторона, формы и ушанки. Куда уместнее тихо притопить за сборную, которая действительно нравится. Надеть форму Ярмоленко и шизить на украинском секторе, даже если ты не украинец, но очень желаешь их команде победы. Написать другу из другой страны, узнать, как у него дела, и поздравить с выходом в четвертьфинал.
Энергия от таких поступков куда масштабнее и честнее. И точно не обернётся дракой или порванным флагом.
- 30 июня 2021
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