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Что сказал Путин во время Прямой линии о провале сборной России на Евро-2020

«Надо подумать, что изменить». Путин намекнул на отставку Черчесова?
Дмитрий Росип
Путин намекнул на отставку Черчесова?
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Президент не оставил без внимания фиаско сборной России на Евро.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл традиционную «Прямую линию». Высказался в том числе о чемпионате Европы в Санкт-Петербурге, а также о провале нашей сборной на турнире.

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Ответил на вопрос о коронавирусной ситуации в Санкт-Петербурге

Путину задали вопрос, почему матчи Евро-2020 проходили в Санкт-Петербурге, несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса. Вот что он ответил:

«Что касается Евро-2020, то прежде всего мы должны были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации крупных спортивных мероприятий».

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Прокомментировал провал сборных России по футболу и хоккею

Также Путин высказался о провальных результатах наших сборных по футболу и хоккею. Напомним, что футболисты на Евро-2020 застряли в группе, а хоккеисты на чемпионате мира проиграли Канаде, выступавшей без основных игроков.

«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею и, тем более, футболу, не отличились — это факт, который не может остаться незамеченным. В детали и подробности вдаваться не буду, у нас есть специалисты. Я хоть и мастер спорта по самбо и дзюдо, но ни в хоккее, ни футболе я себя им не считаю. Надо довериться им.

Здесь нет ничего личного, так обычно происходит — надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной. И вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить. Имею в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть», — сказал Путин во время «Прямой линии».

Что это, если не тонкий намёк на скорые перестановки?

Мне больно. Но мы все заслужили именно такой провал сборной России Мне больно. Но мы все заслужили именно такой провал сборной России
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