«Надо подумать, что изменить». Путин намекнул на отставку Черчесова?

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл традиционную «Прямую линию». Высказался в том числе о чемпионате Европы в Санкт-Петербурге, а также о провале нашей сборной на турнире.

Ответил на вопрос о коронавирусной ситуации в Санкт-Петербурге

Путину задали вопрос, почему матчи Евро-2020 проходили в Санкт-Петербурге, несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавируса. Вот что он ответил:

«Что касается Евро-2020, то прежде всего мы должны были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации крупных спортивных мероприятий».

Прокомментировал провал сборных России по футболу и хоккею

Также Путин высказался о провальных результатах наших сборных по футболу и хоккею. Напомним, что футболисты на Евро-2020 застряли в группе, а хоккеисты на чемпионате мира проиграли Канаде, выступавшей без основных игроков.

«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею и, тем более, футболу, не отличились — это факт, который не может остаться незамеченным. В детали и подробности вдаваться не буду, у нас есть специалисты. Я хоть и мастер спорта по самбо и дзюдо, но ни в хоккее, ни футболе я себя им не считаю. Надо довериться им.

Здесь нет ничего личного, так обычно происходит — надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной. И вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить. Имею в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть», — сказал Путин во время «Прямой линии».

Что это, если не тонкий намёк на скорые перестановки?