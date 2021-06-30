«Нам желают смерти». Финским болельщикам угрожают после поездки в Россию

Количество заболевших коронавирусом финнов после поездки в Санкт-Петербург продолжает расти: по словам Мики Салминена, директора Департамента здравоохранения и социального обеспечения, среди вернувшихся из России зафиксировано уже более 120 случаев «короны».

Финны хотели заказать на Евро самолёт. Но в аэропорту Санкт-Петербурга не нашлось ни одного слота

Из-за происходящих вспышек заболевания у председателя ассоциации болельщиков сборной Финляндии Марко Карвинена разрываются телефон и электронная почта от поступающих угроз от разъяренного населения.

«Нам желают мучительной смерти, – сказал он изданию Yle. – Лично я не такой чувствительный, но часть моих коллег восприняла эти обвинения довольно тяжёло. Мы знаем, что сделали всё, что в наших силах, и не смогли бы справиться с ситуацией лучше. От подобных сообщений становится не очень».

Люди переживают, что из-за роста инфицированных ситуация с ограничениями может измениться в худшую сторону, из-за чего порушатся их планы на лето. Виной тому, конечно же, те, кто поехал в Санкт-Петербург на футбол.

«Но это неприятно и неуместно, – говорит Ари Лахти, председатель Футбольной ассоциации Финляндии. – На стадионах болельщики вели себя образцово, никаких проблем не было. Люди заболели после контакта с местными. Как известно, вирус легко передаётся».

Организация убедительно просит всех, кто приехал из Санкт-Петербурга, соблюдать карантин и осознаннее подходить к сложившейся ситуации. «Мы просим людей посидеть дома ещё несколько дней. Так будет лучше для всех», – говорит Карвинен.

Финны уверены: было бы лучше, если власти разрешили запустить прямой поезд между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Однако правительство решило оставить пограничную станцию Вайниккала закрытой из-за ситуации с коронавирусом, пишет издание Yle.

«Мы заблаговременно сообщили властям, что болельщики отправятся на футбол, и пытались получить разрешение на запуск поездов, – объясняет Лахти. – Таким образом, болельщики бы приехали и уехали в день игры и этого автобусного митинга на границе можно было бы избежать. К сожалению, власти на это не согласились».

Организация рассматривала и аренду чартерного самолёта, но, как утверждает финское СМИ, «в аэропорту Санкт-Петербурга не нашлось ни одного слота для времени посадки и вылета».

Финский болельщик застрял в Санкт-Петербурге из-за коронавируса. Говорит, что о безопасности в России никто не думает

Историю финского болельщика, застрявшего в Санкт-Петербурге из-за коронавируса, также рассказывает издание Yle.

«Когда мой друг сказал, что поедет на машине, я согласился присоединиться, — говорит он. – Я не хотел ехать на автобусе, потому что думал, что это именно тот случай, когда легко можно подхватить заразу». Друзья посетили два матча, а в перерыве между ними прогулялись по городу. 20 июня Калле стало плохо. «Хорошо, что у меня с собой был градусник. Я почувствовал жар, поэтому на утро пошёл сдать тест. На следующий день мне пришёл положительный результат». Друзья Калле тоже сдали анализы, после чего уехали в Финляндию и сели на карантин – им показалось, что в случае болезни лучше побыть дома. Калле решил остаться: ему сказали, что

российские власти будут знать его данные, поэтому не выпустят с положительным тестом.

Для финна болезнь стала полной неожиданностью. По его словам, он носил маску и строго следовал всем правилам. «Мне кажется, что о «короне» здесь особо не заботятся. Меньше половины людей носят маски… Я столкнулся с языковыми проблемами при общении с врачами. Предпочёл бы переболеть дома. Очень скучаю по Финляндии. Я устал от русскоязычного телевидения… Ну что ж. Увидеть игру своей сборной на большом турнире было мечтой. Мы все знали о рисках, когда отправлялись в Санкт-Петербург».

Друзья заботятся о Калле: заказывают ему еду и постоянно звонят. Он сам немного боится возвращаться домой, опасаясь проблем на границе. Но его уже предупредили, что после отрицательного теста ему нужно будет переждать несколько дней, прежде чем отправляться в Финляндию».

Издание Ilta-Sanomat тоже записало историю нескольких болельщиков, побывавших на матчах в России. Они не заболели, но остались удивлены, как им удалось вернуться домой без вируса: по их словам, в России не соблюдаются никакие правила.

«Было ясно, что ухудшающаяся ситуация в Москве и Санкт-Петербурге местных особо не заботит, – рассказал один из них. – Туристов было легко отличить от местных: последние косо смотрели на приезжих, которые носили маски, заботились о гигиене и соблюдали социальную дистанцию. Я впервые столкнулся с таким отношением, хотя за время пандемии успел побывать в разных странах. Здесь словно нет вируса – люди живут обычной жизнью».

«Местных ситуация с коронавирусом особо не интересовала, – сказал другой. – Мы слышали, что в городе нужно носить маску, но практически ни у кого её не было. В Копенгагене было гораздо безопаснее. А в Санкт-Петербурге даже тест делали, едва касаясь палочкой слизистой носа».

Карвинен убеждён: идея провести матчи Евро в нынешних условиях в разных городах – полное фиаско: «В УЕФА всё связано с деньгами, организации нужно заработать их всеми возможными способами. К сожалению, жадность оказалась важнее рисков для здоровья людей».