Помните, как полуголая девушка выбежала на поле? Кажется, ей помог спонсор Евро

Евро-2020 войдёт в историю не только как «коронавирусный» и турнир с рекордным количеством автоголов, но и с многочисленными забегами болельщиков. Кто-то, как фанат Украины, выбегал на поле от переизбытка эмоций, а кто-то – с определённой целью. Болельщик, выбежавший на матче Германия – Венгрия, был активистом ЛГБТ и во время гимна высказал несогласие с законом против движения, принятым венгерским правительством. А вот девушка Мария Шумилина выбегала в Санкт-Петербурге с другой целью – прорекламировать криптовалюту.

Как русской девушке в купальнике удалось выбежать на поле

Мы уже писали о забеге 20-летней девушки в конце матча Финляндия – Бельгия. Мария пришла на стадион в одежде, но в добавленное время ко второму тайму оказалась на газоне «Газпром Арена» в шортах и купальнике, на котором была надпись — название криптовалюты и адрес сайта. Футбол девушку мало интересовал, ведь попала она туда, не купив билет на официальном сайте УЕФА, а получив его в виде пригласительного от одной пивной компании.



После короткого расследования выяснилось, что забег Шумилиной практически своими руками организовал рекламный партнёр УЕФА. Об этом сообщили телеграм-каналы Baza и «Мутко против». Дело в том, что у таких компаний есть возможность распределять часть приглашений на своё усмотрение. Один из партнёров распространил билеты среди блогеров и подарил их на VIP-трибуну Шумилиной и её парню-блогеру Марку Кудрявцеву.

Однако компанию, видимо, не интересовала репутация молодого человека. Кудрявцев позиционирует себя как инвестор, которого неоднократно обвиняли в махинациях, но до реальной уголовной ответственности дело не доходило. Судя по публикациям людей, Марк создаёт образ богатого парня, при этом часто используя для этого чужие автомобили или офисы, которые выдаёт за свои. При этом он предлагает подписчикам платно вступить в закрытую группу, в которой он якобы научит их правильно инвестировать деньги. Когда же подписчики разочаровываются и просят вернуть деньги назад, он пропадает со связи.

Кстати, у спонсора была ещё одна акция. В конце каждого матча они подводят двух блогеров прямо к полю. Вот там-то Марии не составило труда преодолеть препятствия в виде охраны и стюардов и оказаться 23-м игроком на поле. Сотрудники правоохранительных органов считают, что идея с выбеганием на поле принадлежала именно её парню. Что касается наказания, то Марк и Мария лишились Fan ID.

Спланированная провокация

Кстати, о главном. Девушка вообще не имеет никакого отношения к футболу. В её резко набирающем популярность «инстаграме» нет никаких фотографий, имеющих отношение к футболу. Сотрудники пивной компании теперь уверены, что стали жертвой спланированной провокации и забег придумал именно Марк, который таким образом отрекламировал очередную криптовалюту. «Чемпионат» обращался к Марии за комментарием, но ответа так и не получил.

Создатели криптовалюты, которую Мария рекламировала, утверждают, что их монета спасёт мир от бедности. На главной странице сайта этой валюты, которая является обманом, изображены в игровом стиле популярные личности. Увеличились ли продажи этой монеты после забега девушки, остаётся загадкой.

Забег Кинси Волански для рекламы сайта пранков

Впрочем, это не первый забег болельщика на поле с целью прорекламировать услугу. Всем известна история Кинси Волански, которая выбежала в финале Лиги чемпионов в 2019 году. Американская бегунья была в чёрном купальнике, где был указан сайт российского блогера Виталия Здоровецкого. Человек проживает в США, а на его сайте выходят пранки в стиле 18+.

Взлетела ли посещаемость сайта после забега Кинси, сказать трудно, но вот её «инстаграм» бил рекорды. Сначала на аккаунт подписались 150 тыс. пользователей за час, а за несколько дней количество поклонников перевалило отметку в 3 миллиона. Популярность держится до сих пор (на данный момент – 3,7 млн подписчиков). Кстати, Кинси прорекламировала не только сайт пранков, но и купальники.

На самом деле репутация УЕФА от этих забегов фанатов лучше не становится. Система безопасности стадионов на Евро-2020 работает очень плохо, так как минимум шесть прорывов фанатов на поле уже состоялись. Что было бы, если у каждого прорывавшегося фаната была цель прорекламировать свою услугу? Подобные ситуации, скорее всего, вредят не только УЕФА, но и официальным партнёрам и спонсорам Евро. Ну а если УЕФА всё устраивает, то пусть разрешат полуголым девушкам совершать забеги по полю в перерывах. Это решит частую проблему – не будет скопления болельщиков в подтрибунном помещении.