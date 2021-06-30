Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Евро-2020, сборная России, Черчесова раскритиковали за техком РФС

«Беда в уровне игроков? А кто набрал Семёновых и Жирковых?» Черчесов под огнём критики
Александр Федяков
Черчесов под огнём критики
Аудио-версия:
Комментарии
Эксперты не понимают, почему на техкоме РФС решили, что футболисты сборной России виноваты в неудаче на Евро больше тренера.

Технический комитет РФС сегодня выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, хоть и признал выступление на чемпионате Европы неудовлетворительным. А после заседания один из членов техкома Михаил Гершкович сказал «Чемпионату»: «Основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаём и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать».

Постыдное заседание в РФС по Черчесову. Они просто покрывают друг друга Постыдное заседание в РФС по Черчесову. Они просто покрывают друг друга

Это высказывание вызвало массу споров и критики. Приводим самые яркие цитаты.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не стеснялся в выражениях и назвал главного тренера сборной «барыгой»:

— Как можно признать выступление неудовлетворительным, но при этом выразить поддержку? Бред! Если всё-таки наверху решат его уволить, то «мы же признали работу неудовлетворительной», а если решат не увольнять, то «мы же его поддержали». Основная проблема — уровень футболистов? Ну, конечно, уровень Жирковых, Нойштедтеров, Семёновых и прочих. А кто этих игроков туда брал? Их туда спускало руководство страны? Или этот барыга от футбола набрал их?

«Надо подумать, что изменить». Путин намекнул на отставку Черчесова? «Надо подумать, что изменить». Путин намекнул на отставку Черчесова?

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков сравнил происходящее со «Смехопанорамой»:

— Главный тренер уже пять лет говорит, что игроки плохие, а он делает всё возможное. Давно уже нам это в головы вдалбливают. Тогда вопрос к техкомитету: а кто этих игроков-то не подготовил? С себя и должны спросить, что же у вас такие слабые игроки, что же такие регламенты, которые не дают возможности главному тренеру сборной игроков брать. Но там, видимо, плохие тренеры. А техкомитет — хороший. Им, правда, на всех лет 700. Вся прогрессивная молодёжь собралась — к ним вопросов нет.

Раньше была передача — «Смехопанорама». Сегодня техкомитет выдал именно это. И на исполкоме будет то же самое — нас готовили к этому сегодня. На основании чего ему выдали кредит доверия? В Нидерландах провал — вылет из 1/8, а для нас четвёртое место — это просто плохое выступление. Они тренера увольняют, а у нас считается, что можно продолжить.

Дай бог, чтобы сборная выигрывала и развивалась. Исходя из того, что мы видели, на данный момент это вряд ли возможно. У нас Черчесов виноват, но он не виноват. Дай бог, чтобы выигрывали — с ним или без него. Если они видят перспективы — пожалуйста.

Экс-тренер молодёжной сборной России Николай Писарев тоже сильно недоволен:

— С тем, что технический комитет признал низким уровень наших игроков, я абсолютно не согласен. Эти же игроки могли выступить намного лучше, если бы тренерский штаб не допустил определённое количество ошибок: в подготовке, комплектовании, выборе схемы на каждую игру, возможно, физической подготовке. Если технический комитет поддержал Черчесова и признал, что наши футболисты очень слабые и уступают и Дании, и Бельгии, то, может, нашей сборной не стоит и к Хорватии готовиться? Хорватия — вице-чемпион мира, а технический комитет принимает решение, что мы настолько слабые, что не можем играть с такими командами. Получается, с хорватами вообще не надо играть? Там вообще без шансов? Возможно, раз в техническом комитете считают, что такие команды нам не по зубам, тогда стоит готовиться сразу к Мальте и Кипру?

А бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой вообще высмеял заявление технического комитета:

— Меня после игры с Данией спрашивали: что делает главный тренер после таких поражений и что сделает Черчесов? Я тогда сказал, что Станислав Саламович не уйдёт. Сами у нас никогда не уходят. Объяснения решению техкома нет, что тут скажешь. Про то, что игроки у нас не того уровня — вообще смешно. А зачем тогда мы им платим баснословные деньги?! Это лишний раз говорит о том, что у нас никто не разбирается в футболе. Мы эту тему обсуждаем со времён Капелло, который говорил: нам трудно набрать 25 футболистов, потому что не все хорошего уровня. А за это ему платили шесть или семь миллионов. Нашим футболистам платят, как будто они супертоп-футболисты. Ну не платите тогда, пусть они становятся топами, будут по-другому играть и грызть землю. Мы упираемся в замкнутый круг. Несправедливо делать футболистов крайними. Как у нас всегда говорят: царь хороший, бояре плохие. У нас такие отговорки были и при Слуцком. Потом были слова про то, что мы обкакались и игроки не те.

«Не было самоотдачи». В провале сборной России на Евро нашли виновных «Не было самоотдачи». В провале сборной России на Евро нашли виновных

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова уверена, что Черчесов не знает, как выйти из ситуации:

— Есть такое выражение: «Жираф большой, ему видней». Наверное, всех устраивает, что нет никаких успехов в футболе, как и нет никакого развития. Это какая-то поддержка сверху. Нас так не поддерживали: если был результат — ты в порядке, нет результата — ты не в порядке. Какую команду тренировал Черчесов до того, как стал главным тренером сборной России? «Спартак» и «Легия». В «Спартаке» были успехи? Не было. А в Польше? Чемпион Польши — это понятно. Там, наверное, одна сильная команда. Я говорила, что на месте Черчесова сама ушла бы, а что делает другой человек… Он не знает путей выхода из этого кошмара. Люди, которые за него голосовали, наверное, тоже с ним согласны.

Поддержал главного тренера только телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев:

— Сейчас с учётом того, что осталось мало времени до отборочного турнира к чемпионату мира, нужно попробовать дальше двигаться вперёд с Черчесовым. Исправить те ошибки, которые были, и играть в тот футбол, который может принести результат. Здесь мы видели и по матчу Швеции с Украиной, что отдельные представители РПЛ не блистали, скажем так. Уровень футболистов такой себе, это правда. Первой эмоциональной оценкой была отставка, но, если Черчесов не ушёл, значит, он чувствует силы и возможности продолжать. Трудно представить, что придёт Лёв или Зидан и сделает из команды конфету к чемпионату мира. Мы переписываемся со Станиславом Саламовичем, и он говорит, что видит, что и как надо делать. Значит, пусть пытается работать. Решение принимают в любом случае не журналисты, а те люди, которые уполномочены.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021