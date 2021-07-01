«Месси знает, кто тут настоящий король»

Многострадальный Копа Америка незаметно докатился до серии плей-офф, которая такой же незаметной, как групповой этап, конечно же, не станет. Так получилось, что система нынешнего розыгрыша на первом этапе практически исключала возможность вылета сильных команд (из каждой группы из 5 сборных в следующий круг должны были выйти по четыре лучших). Понятно, что ни Уругваю, ни Колумбии, ни тем более Бразилии с Аргентиной это не грозило в принципе; в первых матчах они скорее набирали форму или экспериментировали с составом. Сразу оторвался от последней строчки в своей группе и Парагвай. А вот все остальные в тот или иной момент оказывались в подвешенном состоянии, поэтому самыми интересными в группах были, пожалуй, как раз матчи за то, чтобы не стать пятым лишним.

В итоге первыми вылетели те, кому это пророчило абсолютное большинство. Правда, и Венесуэлу, и Боливию при этом изрядно подточили вспышки коронавируса аккурат перед самым турниром. Особенно «винотинто», которые ещё до отлета в Бразилию лишились из-за ковида основного опорника, опытнейшего Томаса Ринкона, а по прилету, сдав тесты, вдруг обнаружили, что в их делегации — сразу 13 (!) заболевших. Неудивительно: хотя в Венесуэле – чуть ли не самый низкий процент подхвативших коронавирус в Южной Америке, но там же и минимальный уровень тестирования среди населения. Большинство лидеров – отличный вратарь Вуилкер Фариньяс, классные хавбеки Саварино и Сотельдо – возвращались в строй уже по ходу турнира, но отнюдь не единовременно. Фариньес, например, чуть ли не в одиночку вытащил для Венесуэлы нулевую ничью с принципиальнейшим соперником, Колумбией, во втором туре, а вот Сотельдо с Саварино появились только в последнем матче с Перу. Будь Венесуэла в сильнейшем сочетании, она, как и два года назад, на предыдущей Копе, могла бы выйти в плей-офф – тогда в группе она выстояла даже с Бразилией (0:0).

Фавориты же Копы пока не блистали, в том числе и те же бразильцы, которые и по составу, и по глубине скамейки, и по возможностям — первейшие претенденты на титул. Все раскачиваются постепенно, хотя «селесао» в турнир вошла, наоборот, лучше всех: в двух стартовых матчах она крупно победила Венесуэлу (3:0) и Перу (4:0). Вместе с тем Тите уже тогда начал экспериментировать с составом: чередовал по кругу вратарей (Алисона, Эдерсона и Вевертона); опускал чуть глубже по расстановке Неймара (хотя и делал это уже не в первый раз); чаще переводил в центр нападения Ришарлисона (в сборной и в «Эвертоне» тот в основном играет на фланге); давал больше времени Габиголу; пробовал в центре полузащиты Дугласа Луиса – и т.д. Заключительный матч группы, который для пентакампеонов уже ничего не решал, они даже сыграли без Неймара, и сыграли плохо (с Эквадором – 1:1) — но в чём-то, конечно, была полезной и эта игра. Понятно, что уже с четвертьфинала с чилийцами перестановок в составе будет намного меньше, но различных вариантов ведения игры Тите успел опробовать немало – и нужную информацию получил.

В какой-то момент по сетке уже в 1/4 финала Бразилия должна была выйти на Уругвай, но победа в последнем туре над парагвайцами (1:0) позволила «ла селесте» избежать этой участи – хотя едва ли она сама была настолько против. Уругвай, хоть и начинал турнир невзрачно, мало-помалу набирает проектную мощность. С учётом предшествовавших Копе двух отборочных матчей ЧМ-2022, с Парагваем (0:0) и Венесуэлой (0:0), главной проблемой «чарруа» виделась не просто реализация моментов, но и даже их создание, поскольку были они совсем наперечёт. Но уже в третьем матче Копы с боливийцами (2:0) стало поинтереснее, а в четвёртом, с Парагваем, когда бессменный рулевой Уругвая Оскар Табарес усадил на скамейку Луиса Суареса, Уругвай и вовсе нанёс под 20 ударов, но опять довольствовался минимумом – единственным голом Кавани с пенальти.



Однако свято место пусто не бывает — и пока ищут себя Кавани с Суаресом, у «селесте», кажется, зажигается новая звезда. Речь – о хавбеке Николасе Де Ла Крусе, который сейчас выступает за аргентинский «Ривер». Несколько лет назад он капитанил в той уругвайской молодёжке, из которой вышли также Бентанкур и Вальверде – на молодежном ЧМ-2017 она добралась до полуфинала, а перед этим стала чемпионом Южной Америки. До основной команды Де Ла Крус добирался дольше, чем Родриго и Феде, но, если сохранит такой уровень игры, может, как и они, задержаться здесь всерьёз и надолго.



По играм в группе казалось, что именно ему в «селесте» больше всех надо: он двигается без устали, успевая и в обороне отрабатывать, и с партнёрами впереди обыграться, и к атакам подключаться. Моторность Де Ла Круса, говорят, уже впечатлила ряд больших европейских клубов во главе с «Манчестер Юнайтед». А в соцсетях настоящим мемом стала фотография, сделанная во время первого матча с Аргентиной. Получилось очень смешно: Месси в тот момент готовился к исполнению штрафного и, устанавливая мяч, припал на одно колено, при этом как будто бы почтительно склонив голову, а Де Ла Крус встал прямо перед ним, мешая сразу исполнить удар. Язвительных комментариев, особенно от болельщиков «Ривера», вроде «даже Лео склонился к ногам нашего Коли» или «А мы думали, что Месси — несгибаемый», было не счесть. Самый же популярный — «Месси знает, кто тут настоящий король».



Аргентина, к слову, действуя добротно, но без особой яркости, выиграла свою группу. И хотя в последней игре с Боливией (4:1) «альбиселесте» забила четыре, а Месси выдал очередной матч-концерт, сделав 2+1, всё равно понятно, что с любой другой командой Копы, кроме Боливии, добиться такого было бы в разы сложнее. Главный вопрос — прежний: есть ли существенная поддержка у Лео Месси, который уже лидирует как в споре снайперов (3 мяча), так и по системе «гол+пас», всей остальной командой? Пожалуй, да – так же считает и Лионель Скалони, который тоже, как и Тите, всё время ротировал состав и перед четвертьфиналом с Эквадором дал понять, что вариантов для игры в основе у него сейчас даже больше, чем он планировал перед турниром: «Игроки поняли наши идеи, приняли ту игру, с которой мы можем победить. Мне нравится отношение команды к этому, так что играть в старте сегодня заслуживают чуть ли не все». Визуально, как и тот же Уругвай, Аргентина прибавляет от игры к игре – и если в первых матчах хорошо действовала только отрезками, то с Боливией уже провела полноценно хорошую игру. При всех скидках на Боливию.

Но с Эквадором Аргентине придётся непросто: это обновляющаяся, но очень весёлая и шустрая команда, которой к тому же руководит аргентинский тренер, Густаво Альфаро. На первом этапе она не одержала ни одной победы, но билась со всеми и выдала три яркие результативные ничьи. Впрочем, понятно, что фаворитам в любом случае придётся считаться со всеми своими соперниками по четвертьфиналу. Чилийцы, на которых вышли бразильцы, пока держатся на великом поколении Видаля, Варгаса и Браво, но свой пик оно уже давно прошло – и на нынешней Копе выжимает из себя скорее лишь остатки того футбола, который делал их топами пять-шесть лет назад. Колумбия может пройти Уругвай, но без Хамеса, которого на этот турнир не взял новый тренер, Рейналдо Руэда, она пока так и не отыскала в своих рядах стабильного и надёжного диспетчера.



Абсолютно равной, на первый взгляд, выглядит пара Перу – Парагвай, и тем не менее у перуанцев куда более опытная команда, которая к тому же два года назад уже доходила до финала Копы. Парагвайские проблемы усугубляет и отсутствие главного фантазисты, получившего травму в последней игре группы Мигеля Альмирона из «Ньюкасла». С другой стороны, у «альбиррохи» всегда были надёжнейшие центральные защитники, и нынешнюю основную пару – играющих как раз в Бразилии Густаво Гомеса и Хуниора Алонсо – инкам будет очень сложно взломать.



Смотрите матчи Кубка Америки, аналитические программы и обзоры эксклюзивно на «Okko Спорт».