Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Колонка комментатора Николая Саприна по групповому этапу Кубка Америки, Месси, Неймар

«Месси знает, кто тут настоящий король»
Николай Саприн
Колонка комментатора Николая Саприна
Аудио-версия:
Комментарии
Колонка комментатора Николая Саприна по итогам группового этапа Кубка Америки.

Многострадальный Копа Америка незаметно докатился до серии плей-офф, которая такой же незаметной, как групповой этап, конечно же, не станет. Так получилось, что система нынешнего розыгрыша на первом этапе практически исключала возможность вылета сильных команд (из каждой группы из 5 сборных в следующий круг должны были выйти по четыре лучших). Понятно, что ни Уругваю, ни Колумбии, ни тем более Бразилии с Аргентиной это не грозило в принципе; в первых матчах они скорее набирали форму или экспериментировали с составом. Сразу оторвался от последней строчки в своей группе и Парагвай. А вот все остальные в тот или иной момент оказывались в подвешенном состоянии, поэтому самыми интересными в группах были, пожалуй, как раз матчи за то, чтобы не стать пятым лишним.

Кубок Америки зажигает новые звёзды. 10 молодых игроков для топ-клубов Европы Кубок Америки зажигает новые звёзды. 10 молодых игроков для топ-клубов Европы

В итоге первыми вылетели те, кому это пророчило абсолютное большинство. Правда, и Венесуэлу, и Боливию при этом изрядно подточили вспышки коронавируса аккурат перед самым турниром. Особенно «винотинто», которые ещё до отлета в Бразилию лишились из-за ковида основного опорника, опытнейшего Томаса Ринкона, а по прилету, сдав тесты, вдруг обнаружили, что в их делегации — сразу 13 (!) заболевших. Неудивительно: хотя в Венесуэле – чуть ли не самый низкий процент подхвативших коронавирус в Южной Америке, но там же и минимальный уровень тестирования среди населения. Большинство лидеров – отличный вратарь Вуилкер Фариньяс, классные хавбеки Саварино и Сотельдо – возвращались в строй уже по ходу турнира, но отнюдь не единовременно. Фариньес, например, чуть ли не в одиночку вытащил для Венесуэлы нулевую ничью с принципиальнейшим соперником, Колумбией, во втором туре, а вот Сотельдо с Саварино появились только в последнем матче с Перу. Будь Венесуэла в сильнейшем сочетании, она, как и два года назад, на предыдущей Копе, могла бы выйти в плей-офф – тогда в группе она выстояла даже с Бразилией (0:0).

Фавориты же Копы пока не блистали, в том числе и те же бразильцы, которые и по составу, и по глубине скамейки, и по возможностям — первейшие претенденты на титул. Все раскачиваются постепенно, хотя «селесао» в турнир вошла, наоборот, лучше всех: в двух стартовых матчах она крупно победила Венесуэлу (3:0) и Перу (4:0). Вместе с тем Тите уже тогда начал экспериментировать с составом: чередовал по кругу вратарей (Алисона, Эдерсона и Вевертона); опускал чуть глубже по расстановке Неймара (хотя и делал это уже не в первый раз); чаще переводил в центр нападения Ришарлисона (в сборной и в «Эвертоне» тот в основном играет на фланге); давал больше времени Габиголу; пробовал в центре полузащиты Дугласа Луиса – и т.д. Заключительный матч группы, который для пентакампеонов уже ничего не решал, они даже сыграли без Неймара, и сыграли плохо (с Эквадором – 1:1) — но в чём-то, конечно, была полезной и эта игра. Понятно, что уже с четвертьфинала с чилийцами перестановок в составе будет намного меньше, но различных вариантов ведения игры Тите успел опробовать немало – и нужную информацию получил.

Бразилия перестроилась и теперь бьётся за трофей. Поменялся даже Неймар Бразилия перестроилась и теперь бьётся за трофей. Поменялся даже Неймар

В какой-то момент по сетке уже в 1/4 финала Бразилия должна была выйти на Уругвай, но победа в последнем туре над парагвайцами (1:0) позволила «ла селесте» избежать этой участи – хотя едва ли она сама была настолько против. Уругвай, хоть и начинал турнир невзрачно, мало-помалу набирает проектную мощность. С учётом предшествовавших Копе двух отборочных матчей ЧМ-2022, с Парагваем (0:0) и Венесуэлой (0:0), главной проблемой «чарруа» виделась не просто реализация моментов, но и даже их создание, поскольку были они совсем наперечёт. Но уже в третьем матче Копы с боливийцами (2:0) стало поинтереснее, а в четвёртом, с Парагваем, когда бессменный рулевой Уругвая Оскар Табарес усадил на скамейку Луиса Суареса, Уругвай и вовсе нанёс под 20 ударов, но опять довольствовался минимумом – единственным голом Кавани с пенальти.

Однако свято место пусто не бывает — и пока ищут себя Кавани с Суаресом, у «селесте», кажется, зажигается новая звезда. Речь – о хавбеке Николасе Де Ла Крусе, который сейчас выступает за аргентинский «Ривер». Несколько лет назад он капитанил в той уругвайской молодёжке, из которой вышли также Бентанкур и Вальверде – на молодежном ЧМ-2017 она добралась до полуфинала, а перед этим стала чемпионом Южной Америки. До основной команды Де Ла Крус добирался дольше, чем Родриго и Феде, но, если сохранит такой уровень игры, может, как и они, задержаться здесь всерьёз и надолго.

По играм в группе казалось, что именно ему в «селесте» больше всех надо: он двигается без устали, успевая и в обороне отрабатывать, и с партнёрами впереди обыграться, и к атакам подключаться. Моторность Де Ла Круса, говорят, уже впечатлила ряд больших европейских клубов во главе с «Манчестер Юнайтед». А в соцсетях настоящим мемом стала фотография, сделанная во время первого матча с Аргентиной. Получилось очень смешно: Месси в тот момент готовился к исполнению штрафного и, устанавливая мяч, припал на одно колено, при этом как будто бы почтительно склонив голову, а Де Ла Крус встал прямо перед ним, мешая сразу исполнить удар. Язвительных комментариев, особенно от болельщиков «Ривера», вроде «даже Лео склонился к ногам нашего Коли» или «А мы думали, что Месси — несгибаемый», было не счесть. Самый же популярный — «Месси знает, кто тут настоящий король».

Аргентина, к слову, действуя добротно, но без особой яркости, выиграла свою группу. И хотя в последней игре с Боливией (4:1) «альбиселесте» забила четыре, а Месси выдал очередной матч-концерт, сделав 2+1, всё равно понятно, что с любой другой командой Копы, кроме Боливии, добиться такого было бы в разы сложнее. Главный вопрос — прежний: есть ли существенная поддержка у Лео Месси, который уже лидирует как в споре снайперов (3 мяча), так и по системе «гол+пас», всей остальной командой? Пожалуй, да – так же считает и Лионель Скалони, который тоже, как и Тите, всё время ротировал состав и перед четвертьфиналом с Эквадором дал понять, что вариантов для игры в основе у него сейчас даже больше, чем он планировал перед турниром: «Игроки поняли наши идеи, приняли ту игру, с которой мы можем победить. Мне нравится отношение команды к этому, так что играть в старте сегодня заслуживают чуть ли не все». Визуально, как и тот же Уругвай, Аргентина прибавляет от игры к игре – и если в первых матчах хорошо действовала только отрезками, то с Боливией уже провела полноценно хорошую игру. При всех скидках на Боливию.

Но с Эквадором Аргентине придётся непросто: это обновляющаяся, но очень весёлая и шустрая команда, которой к тому же руководит аргентинский тренер, Густаво Альфаро. На первом этапе она не одержала ни одной победы, но билась со всеми и выдала три яркие результативные ничьи. Впрочем, понятно, что фаворитам в любом случае придётся считаться со всеми своими соперниками по четвертьфиналу. Чилийцы, на которых вышли бразильцы, пока держатся на великом поколении Видаля, Варгаса и Браво, но свой пик оно уже давно прошло – и на нынешней Копе выжимает из себя скорее лишь остатки того футбола, который делал их топами пять-шесть лет назад. Колумбия может пройти Уругвай, но без Хамеса, которого на этот турнир не взял новый тренер, Рейналдо Руэда, она пока так и не отыскала в своих рядах стабильного и надёжного диспетчера.

Абсолютно равной, на первый взгляд, выглядит пара Перу – Парагвай, и тем не менее у перуанцев куда более опытная команда, которая к тому же два года назад уже доходила до финала Копы. Парагвайские проблемы усугубляет и отсутствие главного фантазисты, получившего травму в последней игре группы Мигеля Альмирона из «Ньюкасла». С другой стороны, у «альбиррохи» всегда были надёжнейшие центральные защитники, и нынешнюю основную пару – играющих как раз в Бразилии Густаво Гомеса и Хуниора Алонсо – инкам будет очень сложно взломать.

Смотрите матчи Кубка Америки, аналитические программы и обзоры эксклюзивно на «Okko Спорт».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021