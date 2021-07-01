Выход Украины в четвертьфинал Евро — случайность. Команде Шевченко фартит весь турнир

Для сборной Украины добраться до четвертьфинала Евро-2020 — это подвиг. Многие в России рады за соседей, но давайте честно: на протяжении всего турнира украинцам дико фартит.

Подождите, не бегите строчить злобные комментарии, успеете.



Вернёмся в прошлое: 13 июня украинцы отыгрались у Нидерландов со счёта 0:2, но пропустили решающий мяч за пять минут до конца игры и проиграли. Все было поверили, что команда Шевченко дала бой, но это не совсем так. Что осталось в памяти? Невероятный камбэк, который должен добавить веры в собственные силы. Но мало кто вспомнит, что в первые десять минут команда в яркой оранжевой форме должна была забивать три гола, а по итогам тайма — все семь. Разница мячей, кстати, во многом поможет украинской сборной выйти в плей-офф. Однако давайте по порядку: да, в первом матче команда Шевченко терпела, пыталась атаковать, даже сравняла счёт. На мгновение украинцы заставили поверить, что чудеса случаются, но по итогу Нидерланды заслуженно победили, хоть и всего в один мяч.

Матч с Северной Македонией в группе — тоже показательный. Украина победила, но такую победу сложно назвать «на классе». Соперник был не хуже, а временами — даже лучше. Опять же, кто сейчас вспомнит отменённый гол, удар в перекладину и вынос с линии ворот? Вдобавок в конце игры Украина не реализовала пенальти, чем обеспечила себе и всем своим болельщикам нервную концовку. Победили, но критики на родине не избежали.



Перед матчем с Австрией пошли разговоры, что соперники распишут так называемую «скандинавскую ничью». Почему? Всё просто: ничейный результат выводил в плей-офф обе команды. В таком случае Украина заняла бы второе место, а Австрия — третье (из-за разницы мячей — у Украины были лучше показатели). Четыре очка — это практически гарантия выхода из группы. Хоть Андрей Шевченко и заверил, что сборная Украины не будет играть на ничью в матче с Австрией, многие ждали как раз такого развития событий.

Фото: Maxym Marusenko/Getty Images

Кто бы мог подумать, что худший матч на турнире Украина проведёт с австрийцами. Бездарнейший матч. Видимо, Шевченко и Ко всё же собиралась играть на ничью. Иначе как объяснить то, что вся активность украинцев была на своей трети поля?

Давайте заглянем в итоговую статистику: у Австрии — 19 ударов (четыре в створ), у Украины лишь пять (один в створ). На статистику ожидаемых голов тоже больно смотреть — Австрия наиграла на 1,5 xG, а Украина — всего на 0,3 xG.

Один только Арнаутович не реализовал пару лакомых моментов. Сложно представить, но даже в таком провальным матче украинцы уступили с минимальным счётом — 0:1.



На тот момент казалось, что попадание украинцев в плей-офф будет чудом: третье место в группе, три очка и отрицательная разница мячей. Все же помнят про фарт? Для Украины всё сложилось идеально: Россия и Финляндия свои матчи проиграли, Швеция переиграла Польшу, а испанцы уничтожили словаков (5:0). Украина и Словакия набрали по три очка, но по разнице мячей в таблице «лучших команд на третьей строчке» выше оказалась банда Шевченко (-1 против -5 у словаков). Таким образом, сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы с третьего места.

Запрыгнувших в последний вагон плей-офф украинцев ждал ещё один сюрприз — Швеция четвертьфинале. Представляете: ШВЕЦИЯ. Зато австрийцы, занявшие второе место, попали на итальянцев. Снова повезло?



Матч со шведами получился драматичным. Основное время закончилось вничью — 1:1. Первые минуты дополнительного времени проходили бессобытийно, однако на 97-й Маркус Даниэльссон жутко врезался в колено только появившегося на поле Артёма Беседина. Сначала арбитр Орсато показал шведу жёлтую карточку, но после консультации с VAR и просмотра эпизода поменял решение — красная и удаление. Никакого злого умысла со стороны шведа, конечно же, не было. Беседину здоровья! Но, как отмечают украинские болельщики в социальных сетях: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Разве можно с этим не согласиться? Украинцы остались в большинстве, всё оставшееся время провели на половине поля соперника, а на последней минуте и вовсе забили и победили.

Сборной Украины грех жаловаться на недостаток везения на нынешнем Евро-2020. Даже не так — команде Шевченко дико фартит. Не стоит переоценивать украинцев — они пока этого не заслуживают.