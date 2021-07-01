Звучат даже призывы перенести матч в Германию. И это — за сутки до игры.

«Это немного цинично». В Швейцарии недовольны, что в России на Евро играют со зрителями

В пятницу сборная Швейцарии сыграет с Испанией в четвертьфинале Евро-2020 в Санкт-Петербурге. В альпийской стране всерьёз обеспокоены за фанатов, которые поедут поддерживать команду. В России снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и распространяется новый штамм «дельта-плюс».

Швейцарское издание Blick приводит опасения эпидемиолога Кристиана Альтхауса:

«Тот факт, что игры проводятся с болельщиками в Санкт-Петербурге, кажется мне немного циничным, учитывая довольно драматическую ситуацию в стране».

Инфекционист Андреа Видмер считает, что проблема заключается в поведении болельщиков после матча. По мнению специалиста, нужно тестировать на COVID-19 всех фанатов, которые вернутся из России после матча.

«Когда люди обнимаются и празднуют вместе, вирус распространяется очень быстро. В основном это связано с тем, что преобладающий в Санкт-Петербурге штамм «дельта-плюс» ещё более заразен», — предостерёг соотечественников специалист в интервью изданию Blick.

Читатели, судя по оставленным комментариям, разделяют опасения врачей:

Beobachter57: «Безответственное поведение УЕФА по поводу проведения игр со зрителями в горячих точках короны, таких как Лондон и Санкт-Петербург, необходимо рассматривать в суде».

Nationless77: «Из-за болельщиков я хочу находиться в изоляции, быть на домашнем обучении и вакцинироваться осенью и зимой. Если бы у всех, как у меня, почти не было контактов и не было бы ни вечеринок, ни праздничных поездок, корона была бы искоренена без вакцинации».

Ardit: «Корона бушует с таким количеством болельщиков».

R.Blum: «Предупреждение здесь, предупреждение там! Вы только послушайте. 21 000 новых заражений в России! Но Россия самая большая страна в мире — просто сравните со Швейцарией».

Frutiger: «Лучше всего было бы, если бы ассоциации Швейцарии и Испании смогли договориться о переносе игры из Санкт-Петербурга – возможно, в Мюнхен. УЕФА должен быть гибким и, наконец, пойти по правильному пути».