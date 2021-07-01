Путин дал понять, что Черчесову пора уйти? Отвечает автор книг о президенте

Вчера президент России Владимир Путин провёл «Прямую линию» – на вопросы граждан он отвечал больше трёх с половиной часов. Обычно о спорте президент говорит немного: в прошлый раз (правда, тогда Путин разговаривал с журналистами) он отвечал на вопрос о скандальном видео с Артёмом Дзюбой. Но этим летом, особенно после провала сборной России на чемпионате Европе (трансляция игры с Данией вообще стала одной из самых популярных на ТВ за неделю), обсуждения возможной отставки Станислава Черчесова (в среде болельщиков и СМИ), к возможным словам Путина про футбол был особый интерес. Подогревали его и спортивные журналисты, которые не без оснований считали, что решение по Черчесову во многом может зависеть от слов президента:



«Злые языки, которым не всегда стоит верить, говорят: все мероприятия, связанные со сборной, перенесены на июль в связи с завтрашней «Прямой линией» Владимира Путина, – писал журналист и комментатор Нобель Арустамян накануне «Прямой линии». – На ней президенту России наверняка зададут вопрос о сборной на Евро. Уже сейчас руководство РФС обсуждает тему тренера. Она не мертворождённая и не искусственная — нет, она и правда сидит в умах боссов нашего футбола».

Не обратить внимания на провал в футболе и хоккее президент, видимо, действительно не мог. Поэтому среди отобранных для него вопросов прозвучал и спортивный – спасибо за него стоит сказать Светлане Токаревой из Липецка:



«Сборная России не вышла из группы на Евро-2020. Не так давно сборная по хоккею вылетела с чемпионата мира в четвертьфинале. Как лично вы относитесь к этой позорной ситуации? В России, в стране, где живет 147 миллионов человек, должны быть другие результаты всегда».

Фото: РИА Новости

В ответе президента многие болельщики увидели намёк на возможную отставку Черчесова:



«Спорт есть спорт, – заявил Путин. – В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею не отличилась, а тем более сборная по футболу — это, безусловно, факт, который не может остаться незамеченным. В детали и подробности вдаваться не буду, у нас есть специалисты. Я хоть и мастер спорта по самбо и дзюдо, но ни в хоккее, ни футболе себя им не считаю. Надо довериться им. Здесь нет ничего личного, так обычно происходит — надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной. И вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить. Имею в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть».

Действительно ли Путин призвал к отставке Черчесова?

Чтобы разобраться, действительно ли в словах Путина был посыл к отставке Черчесова, мы обратились к политологу, журналисту кремлёвского пула и автору книг о Владимире Путине Андрею Колесникову.



– По-моему, Путин дал однозначный сигнал насчёт Черчесова – это безусловное расторжение контракта, – рассказал Колесников. – Его может не уловить только тот, кто очень не хочет. Найдутся ли такие? Хотя лоббисты дадут о себе знать. Но горечь страны и здравый смысл насчёт выступления сборной России по футболу перевесят.



– Можно ли сказать, что Путин редко говорит на публику прямо, условно «да, увольняйте», а чаще даёт именно такие сигналы?

– На мой взгляд, зависит от ситуации. Иногда говорит очень прямо. Но это тот случай, когда решение должен принять не он. Поэтому идёт сигнал.

Почему к этому сигналу стоит относиться серьёзно?

Предположения о том, что в судьбе Черчесова важную роль может сыграть и президент России, небезосновательны. Раньше слова Путина о футболе напрямую влияли на решения РФС. Вот, например, в сентябре 2015-го о необходимости ужесточения лимита на легионеров. «1 сентября говорил с президентом, – заявлял Виталий Мутко, который тогда возглавлял РФС. – И он сказал, что в футболе сделали маленькие ограничения. Нужно ещё жёстче».



Тогда предполагалось, что в чемпионате России сезона-2015/16 будет лимит на легионеров по схеме «10+15», по которому команда могла обладать правом внести в заявку не более 10 зарубежных игроков, а их количество на поле не будет ограничиваться. Но перед стартом чемпионата в Министерстве спорта решили, что лимит должен быть «6+5».

Затем была ещё одна история – тоже связанная с лимитом на легионеров. В 2017 году президент России немного саркастически высказался о словах экс-президента «Зенита» Сергея Фурсенко:



«Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за «Зенит», играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Во молодец! Интересно вы нам всё рассказали», – отметил Путин. Вообще эту речь и ответ на неё лучше не читать, а смотреть – наслаждайтесь.



А к словам Путина о лимите прислушались: с 2019 года в РПЛ действуют ограничения на заявку (8 легионеров + 17 россиян) – хотя изначально лимит планировалось делать менее жёстким. А о том, что России вообще не нужен лимит, экс-министр спорта Мутко говорил ещё в 2014 году. Но, кажется, сигналы сверху были важнее.



Услышат ли сигналы сейчас?