Италия наверняка поддержит Шевченко и соотечественников из его штаба. Шансы украинцев на полуфинал растут?

«Сборную Англии тоже не пускать в Италию!» На Украине радуются решению УЕФА по британцам

УЕФА аннулирует билеты британских фанатов на матч четвертьфинала Евро-2020 Англия — Украина, который пройдет в Риме 3 июля. Такое решение было принято по просьбе итальянского правительства. Оно связано с тем, что в Англии распространяется новый штамм коронавируса «Дельта плюс».

Как сообщает английское издание The Guardian, британским болельщикам дали срок до вечера четверга, чтобы вернуть билеты на матч или передать их своим друзьям, проживающим в Италии.



Украинские болельщики не оставили без внимания этот факт – ведь им тоже въезд в Италию сейчас закрыт. Вот как прокомментировали новость на украинском портале Sport.ua:

Panama2830: «Зачёточка… Как-то подзабылось… Действительно штаб Шевы (главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. – прим. «Чемпионата») итальянцы… Поэтому будут топить за «своих»...»

SuperleagueUkraine: «Это нам на пользу, потому что итальянцы за Шеву! Тем более Англии сильно много халявы, постоянно игры дома».

Vitek- kherson: «А мы просочимся, в Италии много украинцев!»

Axylinam: «Сборную Англии тоже не нужно пускать в Италию».

SandroKing: «Ахах, да там половина Западной Украины уже «местные жители». Так что поддержки будет достаточно».

NewZealander: «Отлично, наверняка в этом решении были замешаны шведы. Ещё ждём чтобы шведы придумали что-то по Стерлингу».