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Евро-2020, Украина – Англия, УЕФА аннулирует билеты британцев на матч – реакция украинских болельщиков

«Сборную Англии тоже не пускать в Италию!» На Украине радуются решению УЕФА по британцам
Анастасия Харужа
Евро-2020, Украина – Англия
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Италия наверняка поддержит Шевченко и соотечественников из его штаба. Шансы украинцев на полуфинал растут?

УЕФА аннулирует билеты британских фанатов на матч четвертьфинала Евро-2020 Англия — Украина, который пройдет в Риме 3 июля. Такое решение было принято по просьбе итальянского правительства. Оно связано с тем, что в Англии распространяется новый штамм коронавируса «Дельта плюс».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/4 финала
03 июля 2021, суббота. 22:00 МСК
Украина
Не начался
Англия

Как сообщает английское издание The Guardian, британским болельщикам дали срок до вечера четверга, чтобы вернуть билеты на матч или передать их своим друзьям, проживающим в Италии.

Украинские болельщики не оставили без внимания этот факт – ведь им тоже въезд в Италию сейчас закрыт. Вот как прокомментировали новость на украинском портале Sport.ua:

Panama2830: «Зачёточка… Как-то подзабылось… Действительно штаб Шевы (главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. – прим. «Чемпионата») итальянцы… Поэтому будут топить за «своих»...»

SuperleagueUkraine: «Это нам на пользу, потому что итальянцы за Шеву! Тем более Англии сильно много халявы, постоянно игры дома».

Vitek- kherson: «А мы просочимся, в Италии много украинцев!»

Axylinam: «Сборную Англии тоже не нужно пускать в Италию».

SandroKing: «Ахах, да там половина Западной Украины уже «местные жители». Так что поддержки будет достаточно».

NewZealander: «Отлично, наверняка в этом решении были замешаны шведы. Ещё ждём чтобы шведы придумали что-то по Стерлингу».

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