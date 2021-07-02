Черчесов дал пресс-конференцию не для болельщиков, а для командира. Скучно и неубедительно

Как же сложно понимать Станислава Черчесова. За 2,5 часа пресс-конференции мы услышали три языка, кучу нелогичных переходов с одной темы на другую и всего несколько фактурных обоснований провалу на Евро-2020.

Главный тренер сборной нервничал. До этого он никогда не общался в таком формате: когда включены камеры, журналисты через раз спрашивают об уходе, а ты вынужден подбирать каждое слово. Поэтому уже на третьем или четвёртом вопросе Станислав едва не сорвался. Очевидно, была только одна тема, которая его бесила, – отставка. И когда вопрос задали во второй раз, голос задрожал, а жестикуляции стали активнее. Сдерживали злость только камеры и дипломатичный Илья Казаков, которому предоставили слово. Именно следующий вопрос спас пресс-конференцию, а Черчесов успокоился.



Те, кто его хорошо знают, убеждали меня – Станислава невозможно понять без долгих личных разговоров. Поэтому не удивляйтесь, если во время просмотра вы зевали чуть ли не чаще, чем тренер говорил «извините». Да и выступал он не для нас. Всё сделано исключительно для себя и своего командира. Понимал, что перед встречей с Дюковым и исполкомом надо объясниться перед народом. А когда объявят, что он останется работать до конца 2022 года, надо концентрироваться уже на будущем.

Черчесов неспроста постоянно упоминал себя в качестве государственного служащего и полевого командира. Он прекрасно знает, как заигрывать с людьми, которые влияют на решения. Наверху любят подобную риторику и людей, не отделяющих страну от государства. И особенно ценно, что Станислав воспринимает эту работу как служение России. Об этом он говорит постоянно. И у кого поднимется рука убрать верного солдата страны? На таких людях всё и держится.



Главный тренер периодически говорил искренне. Особенно, когда сообщил, что у него нет цели кому-то понравиться. «Когда тренер начинает нравиться, это первый шаг на выход» – одна из немногих его понятных цитат. Трудно разобрать, какой смысл он в неё вкладывает. Но главное он не осознает: одно дело вести себя, как хочется, когда есть результат. И совсем другое – когда идут провалы.



Этой пресс-конференцией Черчесов ничего не изменил. Он не знает, будет ли сборной с ним лучше, было бы лучше без него уже на Евро-2020 и как переломить ситуацию. Но он готов оставаться полевым командиром и служить стране.



Но нужно ли это сборной России?