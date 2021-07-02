Черчесов попросил журналистов написать ему письмо. «Чемпионат» выполняет пожелание тренера

Тренер сборной России отвечал на вопросы журналистов более 150 минут. Среди прочего Станислава Черчесова спросили:



– Вы даёте себе чёткий ответ, почему в последние годы складывается негатив вокруг сборной и персонально вокруг вас?

Ответ последовал такой:



– Этот вопрос я бы вам передал. Почему? Почему? Почему? Я не могу нравиться всем. Моя работа не заключается в том, чтобы нравиться. У меня есть своя работа, и я, откровенно говоря, делаю её по максимуму. Если мой максимум не устраивает, значит, этого недостаточно. Так получается? Я бы тебя хотел спросить: почему? Вас здесь много, и у каждого своё мнение. Я не могу всем понравиться. И у меня нет никакого желания всем нравиться. […] Тот вопрос, который вы задаёте, вы бы его себе задали – почему, зачем и как? Тогда бы я вам с удовольствием на это ответил. Если бы вы сказали. […] Вы опять будете писать и читать будут вас. И ещё неизвестно, кому больше поверят. Мне, который на месте и всё видит, или вам. Последнее время, получается, вам. […] А что касается лично меня – почему, почему? Ну здесь на этот вопрос вы должны ответить сами. И я не знаю… Напишите мне письмо. Я постараюсь прочитать. Возможно, мне это что-то даст. Всё-таки я читать умею, может быть, до меня что-то дойдёт – что я не так делаю. Я это говорю совершенно искренне, потому что этот вопрос абсолютно правильный.

***

Что ж, раз Черчесов сам попросил, то нужно дать ответ. Давайте по пунктам.



1. Прежде всего хочется пожелать Черчесову давать более ёмкие ответы. Например, на этот вопрос Черчесов отвечал 8 минут и несколько раз повторял одно и то же, а порой его уносило очень далеко от вопроса. В соцсетях уже полно мемов с водой – намёк на то, что он в своих ответах льёт воду. Именно из-за этого тонут его содержательные ответы, как в случае со Смоловым.

2. И ещё один момент с пресс-конференции. Речь про этот вопрос:



– Станислав Саламович, вы сказали, что занимаете государственную должность. Допускаете в будущем, что займётесь политической деятельностью?

– Нет.



– Почему?

– Это не относится к моему статусу главного тренера.



– Так речь о том, когда вы перестанете быть главным тренером.

– Ну я же взрослый человек. Вам сколько лет?



– 20.

– Ну тогда почитайте, кто, что, чего и как. Мы выстраивали свою карьеру без крика и шума. Прислушивались к наставлениям старших. И президента в том числе. Будем думать, как выправлять эту ситуацию. Кто это будет делать – спокойно решим.

Именно из-за таких деталей Черчесова считают высокомерным. В современном мире странно уходить от ответа, ссылаясь на возраст. Принцип «кто старше, тот и прав» уже давно не работает. Иначе мы в футболе просто слушали и выполняли бы всё, что говорит Никита Симонян. Очевидно, что 20-летний парень может быть прав в споре с 57-летним мужчиной. Зачем тут нужно было затрагивать возраст журналиста – непонятно.

3. Первые два пункта не были самыми важными, а просто свежими. Если говорить глобально, то имидж Черчесова во многом подпортила история с его юристом Агузаровым. Критически много было разговоров о конфликте интересов. Если точнее, то о том, что тренер сборной использует своё положение, чтобы склонять футболистов к сотрудничеству с Агузаровым. Когда подозрения в адрес Черчесова звучат настолько громко, нельзя отмалчиваться или обходиться общими словами. Важно дать подробный ответ – с конкретными фамилиями футболистов и степенью соприкосновений с ними Агузарова.

4. Сама игра. Футбол в исполнении сборной России во многом сводится к навесам на Дзюбу. Можно было бы сказать, что журналисты и болельщики просто не понимают игру на уровне профессионалов, но уже и Дзюба открытым текстом говорит, что нам нужно менять игровой менталитет. Если бы мы показывали яркий атакующий футбол, то аудитория была бы лояльнее к Черчесову.

5. Постоянные пререкания по поводу русского языка. Удивительно, что тренер сборной рассказывает о том, какие слова нужно забыть. Очевидно, что сам он вправе отказаться от любых слов, но не стоит этого требовать от других. Речь ведь не об оскорблении или мате, а о простых выражениях вроде «товарищеский матч» или «проблема». По интернету уже гуляют целые справочники из слов, которыми недоволен Черчесов. Вдвойне забавно выглядят придирки Черчесова на фоне его «перевода по-русски».

6. Поддержка поправок к Конституции. В России изначально жёстко проведена линия между теми, кто поддерживает правительство, и теми, кто не согласен с его действиями. Если Черчесов занял какую-то позицию, то гарантирует себе отторжение части аудитории. При том, что занимать любую позицию – это безусловное право Черчесова и любого другого гражданина. Но если мы говорим об имидже, то здесь просто нужно учитывать это явление. Тем более ситуация кажется странной, когда человек публично высказывает какую-то позицию, но потом отказывается общаться на эту тему с журналистами.



7. Зарплата. Людей злит, что у тренера сборной России зарплата больше, чем у трёх остальных тренеров в нашей группе вместе взятых. Тут странно винить Черчесова (как и футболистов в похожей ситуации), потому что вопросы в первую очередь к тому, кто даёт такую зарплату. Тем не менее такие вещи влияют на образ человека.

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Наверняка такой человек, как Черчесов, может объяснить себе каждый из пунктов, но это мало что меняет. Как говорит он сам: вас же не было в раздевалке, а я был и знаю. Так и здесь, Станислав Саламович. Спортивные журналисты между собой общаются и чувствуют настроение аудитории – это наша работа. Да и вообще такие вещи проще оценить со стороны. Даже если вы объяснили для себя каждый из пунктов, то это, скорее, говорит о вашей упёртости, но не меняет причину появления образа.