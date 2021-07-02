«Чудовищное решение». Известного судью поливают грязью за удаление в матче Евро

Матч 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Швейцарии и Испании трудно было назвать огненным, но всё изменилось на 77-й минуте. Полузащитник швейцарцев Ремо Фройлер, 10 минутами ранее сделавший голевую передачу, подкатился под нападающего Жерара Морено в центре поля. С виду получилось жутко — швейцарец будто ножницами подкосил соперника. Английский судья Майкл Оливер принял решение моментально — красная карточка. VARна наказание никак не повлиял.
Несмотря на визуальную брутальность нарушения, в соцсетях поднялся настоящий бунт против Оливера. Англичанина многие не любят ещё с 2018 года, когда он удалил Джанлуиджи Буффона в Мадриде и помог «Реалу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Рефери стали заваливать оскорблениями в «твиттере»:
BenedictFox: «Пошёл вон, Майкл Оливер. Это не твоя игра. Позорище».
MilesCooper: «Судья явно поставил на Испанию».
KumarPatel: «У этого судьи дом в Испании».
KenshinSanosuke: «Майкл Оливер — отвратительный судья. Это давно известно».
Patty: «Теперь Оливер станет национальным врагом Швейцарии».
«Это чудовищное решение от Оливера. Если прислушаться, можно услышать, как на его счёт падают испанские евро».
Derek:«Майкл Оливер полностью испортил этот четвертьфинал. Нам нужна система, при которой судьи будут отвечать за свои ошибки. Кошмар».
SirRobert: «Майкл Оливер. Я надеюсь, ты умрёшь. В одиночестве. И скоро!»
- 2 июля 2021
-
21:42
-
21:42
-
21:29
-
21:13
-
21:11
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:42
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:25
-
20:11
-
19:45
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:30
-
19:09
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:40
-
18:36
-
18:34
-
18:27
-
18:18
-
18:13
-
18:00
-
17:55
-
17:52
-
17:39