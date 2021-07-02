С лучшим вратарём Евро всё ясно? Но Испанию в Петербурге не остановил даже Зоммер

Первым полуфиналистом Евро-2020 стала сборная Испании. Она сыграет 6 июля в Лондоне с победителем пары Бельгия – Италия.
Луис Энрике после того, как испанцы пропустили три гола от Хорватии в 1/8 финала, посадил на скамейку двух защитников – Эрика Гарсию и Хосе Луиса Гайя. Вместо них в основе вышли Пау Торрес и Жорди Альба. Швейцарцы в свою очередь потеряли дисквалифицированного капитана команды Гранита Джаки.
Сборная Швейцарии наверняка удивила Луиса Энрике тактической схемой: их тренер Владимир Петкович отказался от привычной схемы с пятью защитниками и сыграл 4-2-3-1. Видимо, для того, чтобы разбирать испанцев три в три в центре поля, не теряя при этом нужного количества фланговых игроков. Да и против одного центрфорварда Альваро Мораты не было, наверное, смысла держать тройку сзади. Лидер атак швейцарцев Шердан Шакири при обороне отвечал за Серхио Бускетса. В принципе даже в дебюте матча этот план Петковича работал. Тот же Шакири создал первый момент, накрыв в прессинге Бускетса – ключевую фигуру у соперника в продвижении мяча. Одна команда (Испания) контролировала мяч 80% времени, словно это был не четвертьфинал Евро на «Газпром Арене», а какой-нибудь матч РПЛ «Зенит» – «Тамбов», но другая (Швейцария) спокойно защищалась.
Не факт, что испанцы превратили бы преимущество по владению в перевес в счёте, если бы им не повезло с автоголом. Этот мяч сперва записали на Альбу, но, по сути, гол состоялся в результате рикошета от Дениса Закарии, который как раз подменял Джаку. Швейцарцы прозевали подбор, и сборная Испании забила первым же ударом в матче. Вообще стандарты, как ни странно, были самым опасным оружием команды Луиса Энрике до перерыва.
Испания пробила в первом тайме три раза, а Швейцария – четыре (в створ – 1:0). С точки зрения управления игрой команда Петковича как минимум не уступала, если забыть о проценте владения. Однажды Унай Симон едва не привёз гол в свои ворота, как во встрече с хорватами. К счастью для голкипера, всё завершилось только угловым у его ворот. Испании этот эпизод даже принёс небольшую выгоду: получил травму в единоборстве и покинул поле Брил Эмболо.
Наверное, от этой игры ждали чуть-чуть больше огня. Ведь в 1/8 финала и Испания, и Швейцария поучаствовали в сумасшедших представлениях. Матч «красной фурии» стал вторым в истории Евро по результативности (восемь голов), а швейцарцы трижды забили действующим чемпионам мира. Команда Петковича впервые пробила в створ лишь на 64-й минуте – это на российском поле сделал экс-полузащитник ЦСКА Стивен Цубер. Испанцы атаковали, не теряя головы. Любопытно, что у них очень широко располагались вингеры. В первой половине это могло казаться изначальным планом под пять защитников соперника, тем не менее и после перерыва ничего не поменялось, даже после замены Пабло Сарабии на Дани Ольмо.
Испанцы готовились к корриде, а увидели перед собой не грозного быка, а миролюбивую швейцарскую корову с колокольчиками. По крайней мере, так показалось центральным защитникам команды Луиса Энрике. А может, просто Эмерик Лапорт и Пау Торрес неожиданно вспомнили про сиесту. Они расслабились, почти задремали, и на 68-й минуте привезли гол в свои ворота. Шакири забил свой третий мяч на турнире.
Казалось, вот он – шанс Швейцарии! Но тут команду подвёл одноклубник Алексея Миранчука – полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер. Он жёстко въехал в Жерара Морено и заработал прямую красную карточку. Судья Майкл Оливер вполне мог ограничиться жёлтой (Фройлер не был агрессивен, не бил шипами), однако англичанин принял решение в пользу фаворита, а VAR его поддержал.
Впрочем, испанцы даже в большинстве продолжили не спеша разыгрывать мяч. В результате ничего нестандартного не придумали, и игра ушла в дополнительное время. Во втором тайме Швейцария даже больше попала в створ – 2:1 (всего удары – 4:7).
Естественно, в овертайме Испания давила, ускорив движение мяча, а Швейцария как могла защищалась. Тут уже от Петковича мало что зависело. Голкипер Ян Зоммер – герой матча с Францией, отразивший последний удар Килиана Мбаппе с пенальти, – совершал сейв за сейвом. А однажды «сейв» сотворил Рикардо Родригес. Тот самый защитник, который не забил с «точки» французам, теперь стал настоящим героем.
На радость зрителям, собравшимся на санкт-петербургском стадионе, хотя бы дополнительное время получилось очень горячим. Наша публика поддерживала команду Петковича. Испания нанесла за полчаса 18 ударов (в створ – 8) против нуля у Швейцарии, тем не менее дело закончилось серией пенальти.
Серия началась с попадания Бускетса в штангу. Кроме того, Зоммер, заслуживающий звание лучшего голкипера Евро-2020, отразил ещё один удар с точки. Но футболисты сборной Швейцарии проиграли три дуэли Симону (два сейва и один выстрел выше цели), поэтому в полуфинале всё-таки сыграет Испания.
- 2 июля 2021
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